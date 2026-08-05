"אנשי הים" חושפים את הכללים שיצילו אתכם | הפרק השלישי של "פרוייקט 0" | צילום: צילום: כיכר השבת

"אנשי הים" חושפים את הכללים שיצילו אתכם | הפרק השלישי של "פרוייקט 0" - צילום: כיכר השבת

בפרק השלישי של "פרוייקט 0" משיק 'כיכר השבת' מפגש מרתק של משה מנס עם "אנשי הים" - המצילים הוותיקים והשזופים שכולכם מכירים מסוכות ההצלה, לצד מומחי עמותת 'הצלה ימית' ומדריכי הגלישה. אלו האנשים שנמצאים על קו המים מהבוקר ועד השקיעה, מכירים מקרוב את חוסר הציות, את הטעויות הנפוצות של המתרחצים ואת הכללים הנוקשים לפיהם הם מחנכים את התלמידים שלהם.

הם הציגו לנו את הנהלים בשטח, הסבירו איך לקרוא נכון את דגלי ההצלה, ובעיקר לימדו אותנו איך ליהנות מהים והגלים - אבל לצאת מהמים בריאים ושלמים.

מה קורה בסוכת המציל עוד לפני שהגעתם לחוף?

רבים נוטים לחשוב שעבודת המציל מתחילה ונגמרת בישיבה בסוכה, הסתכלות במשקפת וצעקות ברמקול. במציאות, העבודה האמיתית מתחילה הרבה לפני שהמתרחץ הראשון מוריד את הנעליים על החול.

בכל בוקר, בשעות השחר המוקדמות, המצילים מגיעים לחוף ומבצעים סקירה פיזיקלית מדוקדקת של השטח. הים הוא גוף דינמי שמשתנה בכל יום ובכל שעה: החול זז, הקרקעית נפערת, והזרמים משנים את מיקומם.

פרויקט 0 - שמים סוף לאסונות >>>

המצילים ממפים את מוקדי הסכנה

נפילות פתאומיות בחול ובורות עמוקים שנפערו במהלך הלילה.

זרמי פריצה - אותם זרמים שואבים, המרכזים את חזרת המים מן החוף אל תוך העומק.

ברגע שהמצילים מזהים את אזורי הסכנה, הם תוחמים את אזור הרחצה המותר באמצעות מצופים ודגלים, ומוציאים לחלוטין את המלכודות מטווח השחייה של הציבור. בנוסף, הם בוחנים באופן רציף את משטר הרוחות, גובה הגלים ומצב הים 1 ולפי זה קובעים איזה דגל יונף בתחנה.

מילון הדגלים של הים: מה אומר כל צבע?

דגל לבן: הים רגוע ובטוח. הרחצה מותרת לכולם בהתאם להנחיות המציל.

דגל אדום: הים סוער ומסוכן. הרחצה מותרת בזהירות מרבית, בקרבת החוף בלבד ועד לגובה המותניים.

דגל שחור: הים סוער ומהווה סכנת נפשות! הרחצה אסורה לחלוטין, וכניסה למים במצב זה היא הימור פרוע על החיים.

46 שנה על סוכת המציל: מושון מזהיר את המתרחצים

אחד המפגשים המרגשים בחוף תל אביב היה עם מושון ברקוביץ, מציל מיתולוגי ששירת על סוכות ההצלה במשך לא פחות מ-46 שנה.

"כשבאים לים, קודם כל הולכים הכי קרוב לתחנת מציל ומסתכלים אם יש מציל בסוכה", מבהיר מושון. "מסתכלים איזה דגל מונף על התחנה ולפי זה מתנהגים. אם מונף דגל אדום מותר להיכנס במים הרדודים, אבל לא ללכת פנימה!".

כשמשה מנס שואל אותו על אלו שסומכים על כושר השחייה שלהם, מושון עונה בנחישות: "אם חושבים שיודעים לשחות לא נכנסים! לחשוב שאתה יודע לשחות זה לא מספיק, צריך לדעת באמת. כמו שאני ואתה יודעים ללכת, ככה צריך לדעת לשחות. בן אדם שרק חושב שהוא יודע עושה לעצמו צרה. הים הוא אבא גדול, הוא לא אוהב טעויות!".

לשאלה הכואבת למה חרדים וערבים טובעים הכי הרבה, מושון משיב מגובה 46 שנות ניסיון: "כי הם לא מגיעים לים ביום-יום, הם לא מכירים מים. הם באים מרחוק, רוצים לפרוק. בכל עיר יש חוף דתי נפרד. תלכו לחוף הנפרד בשעות שיש מציל! ביולי ואוגוסט יש מציל עד שעה 19:00 בערב. בשעה 19:15 לא לבוא לים! נכון שיש אור, נכון שחם אבל זה מסוכן מאוד. אל תשתעשעו עם החיים שלכם!".