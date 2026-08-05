בפרק השלישי של "פרוייקט 0" משיק 'כיכר השבת' מפגש מרתק של משה מנס עם "אנשי הים" - המצילים הוותיקים והשזופים שכולכם מכירים מסוכות ההצלה, לצד מומחי עמותת 'הצלה ימית' ומדריכי הגלישה. אלו האנשים שנמצאים על קו המים מהבוקר ועד השקיעה, מכירים מקרוב את חוסר הציות, את הטעויות הנפוצות של המתרחצים ואת הכללים הנוקשים לפיהם הם מחנכים את התלמידים שלהם.
הם הציגו לנו את הנהלים בשטח, הסבירו איך לקרוא נכון את דגלי ההצלה, ובעיקר לימדו אותנו איך ליהנות מהים והגלים - אבל לצאת מהמים בריאים ושלמים.
מה קורה בסוכת המציל עוד לפני שהגעתם לחוף?
רבים נוטים לחשוב שעבודת המציל מתחילה ונגמרת בישיבה בסוכה, הסתכלות במשקפת וצעקות ברמקול. במציאות, העבודה האמיתית מתחילה הרבה לפני שהמתרחץ הראשון מוריד את הנעליים על החול.
בכל בוקר, בשעות השחר המוקדמות, המצילים מגיעים לחוף ומבצעים סקירה פיזיקלית מדוקדקת של השטח. הים הוא גוף דינמי שמשתנה בכל יום ובכל שעה: החול זז, הקרקעית נפערת, והזרמים משנים את מיקומם.
פרויקט 0 - שמים סוף לאסונות >>>
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המצילים ממפים את מוקדי הסכנה
- נפילות פתאומיות בחול ובורות עמוקים שנפערו במהלך הלילה.
- זרמי פריצה - אותם זרמים שואבים, המרכזים את חזרת המים מן החוף אל תוך העומק.
ברגע שהמצילים מזהים את אזורי הסכנה, הם תוחמים את אזור הרחצה המותר באמצעות מצופים ודגלים, ומוציאים לחלוטין את המלכודות מטווח השחייה של הציבור. בנוסף, הם בוחנים באופן רציף את משטר הרוחות, גובה הגלים ומצב הים 1 ולפי זה קובעים איזה דגל יונף בתחנה.
מילון הדגלים של הים: מה אומר כל צבע?
דגל לבן: הים רגוע ובטוח. הרחצה מותרת לכולם בהתאם להנחיות המציל.
דגל אדום: הים סוער ומסוכן. הרחצה מותרת בזהירות מרבית, בקרבת החוף בלבד ועד לגובה המותניים.
דגל שחור: הים סוער ומהווה סכנת נפשות! הרחצה אסורה לחלוטין, וכניסה למים במצב זה היא הימור פרוע על החיים.
46 שנה על סוכת המציל: מושון מזהיר את המתרחצים
אחד המפגשים המרגשים בחוף תל אביב היה עם מושון ברקוביץ, מציל מיתולוגי ששירת על סוכות ההצלה במשך לא פחות מ-46 שנה.
"כשבאים לים, קודם כל הולכים הכי קרוב לתחנת מציל ומסתכלים אם יש מציל בסוכה", מבהיר מושון. "מסתכלים איזה דגל מונף על התחנה ולפי זה מתנהגים. אם מונף דגל אדום מותר להיכנס במים הרדודים, אבל לא ללכת פנימה!".
כשמשה מנס שואל אותו על אלו שסומכים על כושר השחייה שלהם, מושון עונה בנחישות: "אם חושבים שיודעים לשחות לא נכנסים! לחשוב שאתה יודע לשחות זה לא מספיק, צריך לדעת באמת. כמו שאני ואתה יודעים ללכת, ככה צריך לדעת לשחות. בן אדם שרק חושב שהוא יודע עושה לעצמו צרה. הים הוא אבא גדול, הוא לא אוהב טעויות!".
לשאלה הכואבת למה חרדים וערבים טובעים הכי הרבה, מושון משיב מגובה 46 שנות ניסיון: "כי הם לא מגיעים לים ביום-יום, הם לא מכירים מים. הם באים מרחוק, רוצים לפרוק. בכל עיר יש חוף דתי נפרד. תלכו לחוף הנפרד בשעות שיש מציל! ביולי ואוגוסט יש מציל עד שעה 19:00 בערב. בשעה 19:15 לא לבוא לים! נכון שיש אור, נכון שחם אבל זה מסוכן מאוד. אל תשתעשעו עם החיים שלכם!".
הסימנים בחול ואשליית "הפינה השקטה"
אלכס, מומחה מעמותת 'הצלה ימית' (ארגון בינלאומי המפקח על בטיחות מים), מעניק טיפ ויזואלי שכל מטייל חייב להכיר עוד לפני שהוא נכנס למים:
"אחד הסימנים הראשונים כשמגיעים לחוף הוא להסתכל על החול. תראו כמה החול רטוב. ככל שרצועת החול הרטוב רחבה יותר, כך זה מעיד על כוח המשיכה והעוצמה של הגלים שמגיעים לחוף. בישראל אין מערבולות שואבות, אבל יש את כוח הסחף שחוזר מתחת למים במיוחד ליד סלעים ושוברי גלים. האנרגיה של הגל מגיעה מרחוק, נשברת על החוף, ואז כל המים חוזרים חזרה פנימה בסחף תחתון".
המלכודת הפסיכולוגית של "הפינה השקטה"
אלכס ומושון מצביעים על אחת הטעויות הקטלניות ביותר של שחיינים: בזמן שהים סוער ויש גלים גבוהים, אנשים מחפשים מים חלקים ושקטים. פתאום הם רואים פינה קטנה ללא גלים קצפיים ורצים להיכנס דווקא שם - שם בדיוק נמצאת מלכודת המוות!
הסיבה שהאזור הזה שקט מנחשולים היא כי מדובר בערוץ עמוק שדרכו כל המים החוזרים נשפכים בעוצמה חזרה אל תוך הים (זרם פריצה). לעומת זאת, איפה שיש גלים נשברים עם קצף לבן הגלים הללו דוחפים את המתרחץ בבטחה חזרה אל החוף.
נקלעתם לסחף או לפאניקה? כך תפעלו
אלכס מארגון 'הצלה ימית' מפרט את פרוטוקול ההישרדות במים:
אל תיכנסו לפאניקה ואל תילחמו בים: כל אנרגיה שאתם מוציאים על מאבק חזיתי נגד הזרם היא אנרגיה שתחסר לכם כדי לשרוד.
צופו על הגב: השכיבו את הגוף לאחור, פרושו ידיים ורגליים וצופו.
הרימו יד אחת בלבד: זהו הסימן הבינלאומי המוסכם למצוקה. אל תרימו את שתי הידיים יחד 1 הרמת שתי ידיים הופכת את הגוף לחד וגרמת לו לשקוע!
הזרם יוציא אתכם במקום אחר: הזרם לא יקח אתכם לעומק אינסופי. הוא יסיע אתכם כברת דרך מסוימת ויחלש. משם, שחו הצידה במקביל לחוף וחזרו בעזרת הגלים.
"להתרחץ רק בחופים מוכרזים"
אורן מיימון, מנהל ומומחה במועדון גלישה בחוף גורדון, מסכם את דברי המומחים: "אני בגדול תמיד ממליץ להתרחץ אך ורק בחופים שיש בהם שירותי הצלה. המצילים שמים את החבלים הצהובים והדגלים בדיוק במקומות הבטוחים".
הוא פונה לציבור החרדי שמגיע בימי בין הזמנים, ואומר: "תיהנו מהים, תנשמו אוויר, אבל תעשו את זה בציות מלא לכללים, עם הרגשה של אחריות ובלי להתחכם".
סיכום חוקי הזהב של "אנשי הים":
- נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם מציל פעיל!
- בודקים את הדגל בסוכה: דגל שחור = איסור כניסה מוחלט.
- בשעה 19:15 המציל מסיים? לא נכנסים למים!
- התרחקו מ'פינות שקטות' בים סוער - זוהי מלכודת 'הזרם החוזר'.
- נקלעתם למצוקה? צופו על הגב והרימו יד אחת יציבה באוויר.
בפרק הבא של 'פרויקט 0':
מה קורה כשהכללים הופרו והמציאות נכשלה? מה עושים בשניות הגורליות שבהן אדם מחולץ מהמים אל החול כשהוא מחוסר הכרה? בפרק הבא נעבור אל המענה הרפואי המיידי על החול הדרכת מגן דוד אדום (מד"א) להחייאת טובע. משה מנס מצטרף לצוותי מד"א כדי לנפץ מיתוסים מסוכנים, להדגים עיסויי חזה נכונים וללמוד איך כל אחד מאיתנו יכול להפעיל דפיברילטור ולהציל חיים.
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