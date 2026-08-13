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טיבי מגן על טלי והאידיש של יאיר גולן  | החדשות הלא חשובות

טיבי מגן על טלי והאידיש של יאיר גולן  | החדשות הלא חשובות
טיבי מגן על טלי והאידיש של יאיר גולן  | החדשות הלא חשובות| צילום: צילום: ערוץ הכנסת, הפרגוד, אבי מוסקוב-קול ברמה, עמוד ה-X טופז לוק, עמוד האינסטגרם שחר עזרא, עמוד האינסטגרם של יוסי ריינר, הפרלמנט, הטלגרם של דפנה ליאל, התרגלתם, רשתות חברתיות, לפי חוק 27א
החדשות (הלא באמת חשובות) של השבוע

יאיר גולן חזר בתשובה — אבל קרעי ראה סרטון אחר | טיבי רוצה לסתום לטלי גוטליב את הפה — יוסי מתנגד בתוקף | ליברמן מבטיח ניצחון בענק וריד מיי ליפס | בחורי ישיבה מגיעים בסנפלינג | הפגנה בירושלים על קפה בשבת — יוסי מבין אותם | אמסלם שתה קפה וליברמן מתלונן על מחיר הנס קפה | יוסי מסכם ראש חודש אלול ב'חדשות הלא באמת חשובות' • צפו (אולפן כיכר)

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