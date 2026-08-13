| צילום: צילום: ערוץ הכנסת, הפרגוד, אבי מוסקוב-קול ברמה, עמוד ה-X טופז לוק, עמוד האינסטגרם שחר עזרא, עמוד האינסטגרם של יוסי ריינר, הפרלמנט, הטלגרם של דפנה ליאל, התרגלתם, רשתות חברתיות, לפי חוק 27א

טיבי מגן על טלי והאידיש של יאיר גולן | החדשות הלא חשובות | צילום: צילום: ערוץ הכנסת, הפרגוד, אבי מוסקוב-קול ברמה, עמוד ה-X טופז לוק, עמוד האינסטגרם שחר עזרא, עמוד האינסטגרם של יוסי ריינר, הפרלמנט, הטלגרם של דפנה ליאל, התרגלתם, רשתות חברתיות, לפי חוק 27א

טיבי מגן על טלי והאידיש של יאיר גולן | החדשות הלא חשובות - צילום: ערוץ הכנסת, הפרגוד, אבי מוסקוב-קול ברמה, עמוד ה-X טופז לוק, עמוד האינסטגרם שחר עזרא, עמוד האינסטגרם של יוסי ריינר, הפרלמנט, הטלגרם של דפנה ליאל, התרגלתם, רשתות חברתיות, לפי חוק 27א

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