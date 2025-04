נשיא ארה"ב היוצא ג'ו ביידן ( צילום: שאטרסטוק )

בשנת 2023, כשג'ו ביידן בן ה־80 התכונן לקמפיין הבחירות מחדש שלו, נדמה היה כי לפחות מבחינה קוגניטיבית הוא בכושר. כריס וויפל, עיתונאי ותיק ומחבר הספר The Fight of His Life, תיאר אותו כחד מחשבה למרות הופעתו השברירית. אחד מיועציו הבכירים, ברוס ריד, סיפר על טיסה ארוכה שבה כולם קרסו מעייפות – חוץ מהנשיא, שהיה דרוך ונחוש. "יש לו סיבולת בלתי נתפסת", טען ריד.