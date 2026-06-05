תומאס פוקן השני, עיתונאי אמריקני שהתגורר בסין מאז שנת 2010 ועבד שם עבור מספר כלי תקשורת ממלכתיים, הודה ביום חמישי בבית משפט פדרלי כי פעל כסוכן בלתי חוקי של הממשל הסיני.

פוקן, הצפוי לעד 10 שנות מאסר בגזר הדין שיינתן ב-1 בספטמבר, נהג לכתוב תחת שם העט “טום מקגרגור” במטרה להרחיק את עצמו מאביו, שנשא שם זהה ושימש כיו"ר המפלגה הרפובליקנית בטקסס בשנות ה-90 ואף התמודד לתפקיד המושל.

על פי תצהיר משרד המשפטים האמריקני, פוקן פעל מאז שנת 2019 לפחות מול סוכנים סינים, ובהם מפעילה שכינתה את עצמה “קאתי”, שלפי אמונתו עבדה עבור מנגנוני הביטחון של סין. בין השנים 2019 ל-2025, פוקן קיבל סכום של 100,000 דולר, בנוסף למימון נסיעות לארצות הברית, בתמורה לדוחות שהעביר.

המפעילה “קאתי” ציינה בפניו כי הדוחות הללו מיועדים לקריאה על ידי נשיא סין, שי ג’ינפינג. בנוסף, משרד המשפטים ציין כי פוקן מכר דוחות לקבוצת אנשים מהעיר ווהאן שבסין, אשר חיפשו מידע על טכנולוגיה ועל משרד המשפטים האמריקני, ואף ביקשו ממנו לאתר מומחה שיסייע להם בפעולות של ריגול סייבר.

החקירה נגד פוקן הפכה לגלויה לאחר שנעצר בינואר 2025 על ידי סוכני המכס והגנת הגבולות (CBP) עם חזרתו לארצות הברית. בראיונות שקיים עם סוכני ה-FBI וה-CBP, הודה פוקן כי הוא מתכנן להיפגש עם אדם המחפש עבודה בממשל טראמפ, וכי בכוונתו לספק לאותו אדם טלפון מסוג סמסונג ומחשב נייד. פוקן ציין כי הוא “בטוח ב-80%” שאותו אדם יספק מידע מסווג לבייג’ינג אם יתקבל לעבודה בממשל.

הסוכנים האמריקנים בחרו לשחרר את פוקן ולהורות לו להמשיך בתוכניותיו כדי לעקוב אחר פעולותיו. איש הקשר שעמו נפגש סיפר מאוחר יותר לחוקרים כי פוקן ביקש ממנו מידע ממקורות גלויים, אך גם רמז שלקוחותיו בסין דורשים לעיתים קרובות מידע חשאי יותר. אותו אדם הבהיר כי לא הייתה לו כל כוונה לשתף פעולה עם פוקן.

שנה לאחר מכן, בפברואר, חזר פוקן לארה"ב ויצר שוב קשר עם אותו אדם בתואנה של עסקת נפט מסחרית. הם נפגשו בוושינגטון בשלהי פברואר תחת מעקב צמוד של ה-FBI. במהלך פגישתם, העניק פוקן לאיש הקשר כרטיס SIM והציע לו מענק של 10,000 דולר בתמורה לאספקת דוחות שבועיים עבור “קאתי”, אשר “ישפיעו על מדיניות וייקראו על ידי שי ג’ינפינג”. בדיקות שערכו הרשויות העלו כי פוקן מעולם לא נרשם כסוכן זר תחת החוק האמריקני.

עורך דינו של פוקן, צ’ארלס ברנהאם, מסר בהצהרה כי מרשו נטל אחריות על כך שפעל כסוכן של הרפובליקה העממית של סין מבלי למלא את הטפסים הנדרשים על ידי ממשלת ארה"ב. לדברי עורך הדין, פוקן קיווה שעבודתו “תקדם יחסי שלום ותקדם את נושא חופש הדת בסין”.

המקרה של פוקן מצטרף לשורת תיקים שמנהל הממשל הפדרלי נגד אנשים החשודים בפעילות בלתי מדווחת עבור הממשל הסיני. כך למשל, בחודש מאי האחרון הודתה איילין וואנג, ראשת העיר לשעבר של ארקדיה שבקליפורניה, כי פעלה כסוכנת לא חוקית של סין והפיצה מאמרים אוהדים כלפי בייג’ינג.

במקרה אחר, לינדה סאן, עוזרת לשעבר של מושלי מדינת ניו יורק, הואשמה במכירת השפעתה לממשלת סין, הלבנת הון וסיוע בהונאת אשרות כניסה לארה"ב; משפטה הסתיים בדצמבר ללא הכרעה לאחר שחבר המושבעים לא הצליח להגיע לפסק דין פה אחד.