כיכר השבת
מיומנות יוצאת דופן

טייס מטוס F-16 מחסל שאהד רוסי באמצעות תותח וולקן | צפו

תיעוד דרמטי משמי אוקראינה: טייס F-16 משמיד כטב"ם "שאהד" רוסי בקרב צמוד באמצעות תותח הוולקן הקטלני | רגע של מיומנות יוצאת הדופן של הטייסים האוקראינים אל מול האיום הרוסי (חדשות בעולם)

המטוס מחסל את ה-שאהד הרוסי
המטוס מחסל את ה-שאהד הרוסי| צילום: צילום: רשתות חברתיות
המטוס מחסל את ה-שאהד הרוסי (צילום: רשתות חברתיות)

בשמי אוקראינה המתוחים, רגע אחד של ריכוז התפוצץ ברשת. סרטון חדש שפורסם ברשתות מתעד את מה שחיל האוויר האוקראיני מכנה "עצם בגרונו של האויב": טייס F-16 מהכנף ה-107 משמיד כטב"ם "שאהד" רוסי בקרב צמוד ומסוכן.

בתיעוד, שאורך כ-30 שניות בלבד, נשמע הצליל המצמרר של תותח ה"וולקן" M61A1 – מטח מהיר של חצי שנייה בקצב של 6,000 כדורים לדקה – שקורע את השמיים. שבריר שנייה לאחר מכן, פיצוץ אדיר מאיר את האופק כשהכטב"ם מושמד כליל, בעוד מטוס ה-F-16 נראה שובר ימינה בחדות כדי להתחמק מרסיסי המלחמה הבוערים.

M61A1 וולקן (צילום: מאת taken byThomas Fedoruploaded by Rhodekyll - http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Vulcan1.jpg, Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1266470)

מומחים מדגישים כי מדובר בתמרון בסיכון גבוה במיוחד; בטווחים קרובים כל כך, כל טעות קטנה עלולה להוביל לאובדן שליטה על המטוס. אך עבור הטייסים האוקראינים, מדובר בשגרה של גבורה. הישג זה מצטרף להיסטוריה שנכתבה רק בינואר האחרון, אז הצליח טייס F-16 להפיל שישה טילי שיוט בגיחה אחת, חלקם באמצעות התותח בלבד תוך סגירת טווח מסוכנת ל-1.5 ק"מ מהמטרה.

בעוד שותפיה של אוקראינה במערב מתקשים לעיתים להאמין למיומנות המופגנת בשטח, הטייסים בשמיים מקדישים את הצלחותיהם לחבריהם שנפלו. ה-F-16 אולי אינו הדגם החדיש ביותר, אך בידיהם של האוקראינים הוא הופך לכלי נשק מדויק וחסר רחמים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר