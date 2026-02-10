טייס מטוס F-16 מחסל שאהד רוסי באמצעות תותח וולקן | צפו

המטוס מחסל את ה-שאהד הרוסי - צילום: רשתות חברתיות המטוס מחסל את ה-שאהד הרוסי | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:33 המטוס מחסל את ה-שאהד הרוסי ( צילום: רשתות חברתיות )

בשמי אוקראינה המתוחים, רגע אחד של ריכוז התפוצץ ברשת. סרטון חדש שפורסם ברשתות מתעד את מה שחיל האוויר האוקראיני מכנה "עצם בגרונו של האויב": טייס F-16 מהכנף ה-107 משמיד כטב"ם "שאהד" רוסי בקרב צמוד ומסוכן. בתיעוד, שאורך כ-30 שניות בלבד, נשמע הצליל המצמרר של תותח ה"וולקן" M61A1 – מטח מהיר של חצי שנייה בקצב של 6,000 כדורים לדקה – שקורע את השמיים. שבריר שנייה לאחר מכן, פיצוץ אדיר מאיר את האופק כשהכטב"ם מושמד כליל, בעוד מטוס ה-F-16 נראה שובר ימינה בחדות כדי להתחמק מרסיסי המלחמה הבוערים.

M61A1 וולקן ( צילום: מאת taken byThomas Fedoruploaded by Rhodekyll - http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Vulcan1.jpg, Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1266470 )

מומחים מדגישים כי מדובר בתמרון בסיכון גבוה במיוחד; בטווחים קרובים כל כך, כל טעות קטנה עלולה להוביל לאובדן שליטה על המטוס. אך עבור הטייסים האוקראינים, מדובר בשגרה של גבורה. הישג זה מצטרף להיסטוריה שנכתבה רק בינואר האחרון, אז הצליח טייס F-16 להפיל שישה טילי שיוט בגיחה אחת, חלקם באמצעות התותח בלבד תוך סגירת טווח מסוכנת ל-1.5 ק"מ מהמטרה.

בעוד שותפיה של אוקראינה במערב מתקשים לעיתים להאמין למיומנות המופגנת בשטח, הטייסים בשמיים מקדישים את הצלחותיהם לחבריהם שנפלו. ה-F-16 אולי אינו הדגם החדיש ביותר, אך בידיהם של האוקראינים הוא הופך לכלי נשק מדויק וחסר רחמים.