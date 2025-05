איראן זועמת על צרפת: "העלבה והתערבות גסה; מה עם עזה?"

איראן זימנה את שליח צרפת בטהראן למשרד החוץ, במחאה על דבריו של שר החוץ הצרפתי, ז’אן-נואל בארו, שהתייחס לזכייתו של הבמאי האיראני ג’עפר פנהאי בפרס על סרט שעסק בדיכוי האיראני, וכינה את סרטו "מחווה של התנגדות לדיכוי האיראני".

פנהאי, אחד הקולות הבולטים באופוזיציה התרבותית למשטר, זכה בפרס על סרטו החדש It Was Just an Accident, דרמה פוליטית שנוצרה בהשראת תקופת מאסרו. הסרט, שצולם בסתר בתוך איראן, עוסק בחמישה אזרחים שמתעמתים עם גבר שלדבריהם עינה אותם בכלא – דמויות המבוססות על שיחות אמיתיות שניהל הבמאי עם אסירים.

בעקבות דבריו של בארו, משרד החוץ האיראני תקף את צרפת. דובר המשרד, מוחמד טנהאי, כינה את ההתבטאות "עלבון" ו"התערבות גסה בענייניה הפנימיים של איראן", לפי דיווחים בתקשורת האיראנית. במהלך הפגישה עם השגריר הצרפתי, טנהאי דרש הבהרה רשמית מצד פריז והאשים את צרפת בצביעות מוסרית, תוך שהוא מזכיר את שתיקתה, לדבריו, מול סבלם של הפלסטינים בעזה.

בטקס הענקת הפרס קרא לאזרחי איראן להתאחד ועמד על חירותם: "אף אחד לא צריך להכתיב לנו כיצד להתלבש, מה לעשות או מה לא לעשות", אמר.

פנהאי, שנרדף במשך שנים בשל עמדותיו, ריצה שבעה חודשים מתוך גזר דין של שש שנות מאסר עד ששוחרר בתחילת 2023. הוא כבר הורשע בעבר ב-2010 בגין "תעמולה נגד המשטר" ונאסר עליו ליצור סרטים או לצאת מגבולות המדינה למשך עשרים שנה – אך למרות זאת המשיך ליצור, לעיתים במחתרת.

בעקבות זכייתו, הכריז: "כשאסיים כאן, אני חוזר לטהראן. ואז אשאל את עצמי – מה יהיה הסרט הבא שלי?"