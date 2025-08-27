כיכר השבת
איראן סימנה יעד: ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית תחת אבטחה כבדה

איומים ממוקדים על חייו של ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית מאלצים את גרוסי לקבל אבטחה צמודה 24/7, בעקבות מתיחות עם טהרן והאשמות על תמיכה ישראלית (בעולם)

מנכ"ל סבא"א גרוסי (צילום: shutterstock)

ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית על הכוונת של . ה"וול סטריט ג'ורנל" מדווח כי רפאל גרוסי החל לקבל אבטחה צמודה במשך 24 שעות ביממה, בעקבות איומים ספציפיים על חייו מצד איראן.

מקור המעורב בפרשה סיפר ל"וול סטריט ג'ורנל" כי "יחידת העילית של שירותי הביטחון האוסטריים מגינה על גרוסי, לאחר שסוכנות המודיעין של אוסטריה קיבלה מידע על איום מפורש על חייו של ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית".

דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בגאי, האשים בחודש יוני את גרוסי ואת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בסיוע לישראל במלחמתה עם איראן במהלך אותו חודש. וגורמים באיראן גם קראו להעמיד את גרוסי לדין, והאשימו אותו כי "הוא היה מוטה, והפיץ חששות חסרי בסיס בנוגע לפעילותה הגרעינית של איראן".

גם עלי לריג'אני, עוזר בכיר של המנהיג העליון של איראן, האייתוללה עלי חמינאי, וראש המועצה לביטחון לאומי של איראן, כתב בפוסט ברשת X כי "כאשר המלחמה תסתיים, נתמודד עם גרוסי".

כזכור, לאחר סיום המלחמה בת 12 ימים בין ישראל ואיראן, פונו פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית משטחה של איראן. גרוסי הוזכר כמועמד לתפקיד מזכ"ל האו"ם לאחר סיום הקדנציה של אנטוניו גוטרש, הנחשב כאנטי ישראלי מובהק.

דובר הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, פרדריק דאהל, אמר כי "אנו יכולים לאשר שאוסטריה סיפקה יחידת קוברה (יחידת העילית של שירותי הביטחון האוסטריים), אך איננו יכולים לאשר מהיכן הגיע האיום הספציפי".

