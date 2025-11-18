דג שמש האוקיינוס, המכונה גם 'מולה מולה', הוא לא רק הדג הגרמי (בעל עצמות) הכבד ביותר בעולם, אלא הוא גם מנפץ שיאים בקטגוריית הצמיחה המדהימה ביותר בטבע. אם פעם חשבתם שילד גדל מהר, דג המולה מולה מציג את פקטור הגדילה הקיצוני ביותר מכל חיה בעלת חוליות.

המולה מולה מתחיל את חייו בממדים מיקרוסקופיים. הדג הזה מתחיל את דרכו באורך של כ-1.5 מ"מ או 2 מ"מ. לעומת זאת, פרטים בוגרים יכולים להגיע למשקל של 2.3 טון.

בהתבסס על פער הגדלים הזה, ההערכה היא כי לדג שמש האוקיינוס יש פוטנציאל לגדול יותר מ-60 מיליון פעמים מגודלו בלידה.

לשם המחשה, הפרט הגדול ביותר שתועד הגיע לאורך של 2.7 מטרים ולמשקל של 2.3 טונות. דג בוגר ממוצע הוא באורך של כ-2 מטרים, עם מוטת "כנפיים" של קרוב ל-3 מטרים.

כיצד דג זה מצליח להגיע לגודל עצום כזה במהירות כה מסחררת?

מחקרים מדעיים חושפים כי מדובר במנגנון גנטי מיוחד. דג מולה מולה שגדל בשבי הצליח לעלות כ-400 ק"ג בתוך 15 חודשים בלבד, עם קצב גדילה יומי ממוצע של 0.82 ק"ג ליום.

ניתוח הגנום שלו הראה תובנות לגבי קצב הגדילה המהיר שלו וגודל גופו העצום. מדענים זיהו מספר גנים בציר ה-GH/IGF1 (הקשור להורמון גדילה וגורם גדילה דמוי אינסולין 1), אשר מתפתחים מהר או שעברו סלקציה חיובית.