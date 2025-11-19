נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבל אמש (שלישי) את יורש העצר וראש ממשלת סעודיה, מוחמד בן סלמאן בטקס קבלת פנים עמוס פאר והדר, שכלל משמר כבוד, חצוצרנים, דגלים אמריקאים וסעודיים גדולים, ומטס ראווה צבאי של מטוסי F-35 ו-F-16 מעל המדשאה הדרומית של הבית הלבן.

קבלת הפנים החגיגית ליורש העצר היא איתות בולט על התמקדותו של טראמפ בקשרים כלכליים ועסקיים.

הנשיא טראמפ שיבח את יורש העצר, כינה אותו "חבר יקר מאוד" והתעקש כי יחסיה של ארה"ב עם סעודיה מעולם לא היו טובים יותר. הביקור לווה בהכרזות על הסכמי הגנה ומכירות נשק, ובן סלמאן הבטיח להגדיל את היקף ההשקעות הסעודיות המתוכננות בארה"ב מ-600 מיליארד דולר לכמעט טריליון דולר.

במהלך הביקור, יורש העצר מוחמד בן סלמאן משך תשומת לב ברשתות החברתיות לאחר שהתבדח בנוגע לאנשים שהימרו על לבושו.

בקטע שהפך ויראלי ברשתות, יורש העצר ציין כי שמע שאתרי הימורים מסוימים הציעו זכיות גבוהות למהמרים שניבאו שיגיע בחליפה שחורה.

"מצטערים, הפסדתם בהימור. בהצלחה בפעם הבאה", אמר הנסיך בהערה קלילה.