עשר שנים לאחר ההשקה של קוקה-קולה zero בישראל, קוקה-קולה ישראל משיקה שני משקאות חדשים שיתווספו למותג zero: קוקה-קולה zero לימון, וקוקה-קולה zero נטול קפאין, בכשרות מהודרת של הרב לנדא.

מאז השקת קוקה-קולה zero, המותג גדל וצמח בעשרות אחוזים מדי שנה והפך לאחד המשקאות האהובים על הצרכן הישראלי. על פי נתוני חברת סטורנקסט (מאי 2018) נתח השוק באלפי ליטרים של מותג קוקה-קולה zero עומד על כ-25% מכלל המשקאות המוגזים בישראל.

השקת המשקאות החדשים תגדיל את מגוון המוצרים של קוקה-קולה zeroותאפשר לצרכנים לבחור את המשקה המועדף עליהם על פי טעמם וסגנון חייהם. כמו כן, השקת קוקה-קולה zero לימון בהתאם למבחני טעימה שנערכו ובהם נראתה העדפה ברורה של הצרכן הישראלי לטעם ייחודי זה.

יש לציין כי קוקה-קולה zero לימון וקוקה-קולה zero נטול קפאין, יתחלפו בהדרגתיות את משקאות קוקה-קולה דיאט לימון וקוקה-קולה דיאט נטול קפאין.

יעל בוימל, מנהלת קהל חרדי בקוקה-קולה: "שמנו לנו למטרה לתת מענה רחב לצרכים המגוונים בקרב הקהלים הרבים שלנו. מאז השקתו, המותג קוקה-קולה zero רושם צמיחה ואהדה חסרת תקדים בשוק המשקאות הישראלי ולפיכך אנו שמחים בקיץ הנוכחי להשיק חדשנות המרחיבה את מגוון האפשרויות לצרכן המתבססת על טעם אהוב ובכשרות מהודרת".

קוקה-קולה zero לימון יושק בבקבוקי 1.5 ליטר ובפחיות 330 מ"ל. קוקה-קולה zero נטול קפאין יושק בבקבוקי 1.5 ליטר ויימכרו ברשתות השיווק ובחנויות הנוחות.