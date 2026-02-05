כיכר השבת
המהפך הקולינרי באשדוד

רוזה עוברת לכשרות מחפוד ומשיקה תפריט חורף וליין בשרים יוקרתי 

רוזה אשדוד יוצאת לדרך חדשה עם השקה מרגשת: המסעדה הבשרית היחידה בעיר עם כשרות מחפוד, תפריט חורף חדש ומוקפד, וליין בשרים חווייתי בכל יום רביעי. אחרי שנה של פעילות שקטה, היא חוזרת לזירה כשהיא מביאה שילוב נדיר בישראל: קולינריה גבוהה, אווירת בילוי מודרנית וחוויה שמתאימה לכל קהל – חילוני, דתי וחרדי סביב שולחן אחד (אוכל)

כב
מקודם |
ליין בשרים (צילום: רוזה מודיעין)

המהלך המרכזי של רוזה הוא המעבר לכשרות מחפוד, אחד ההכשרים המוכרים והמהודרים בישראל. מדובר בצעד נדיר במיוחד במסעדות שף בשריות, רוזה אשדוד היא היחידה באשדוד שמחזיקה בו. המשמעות – אמינות גבוהה, הקפדה מחמירה ואפשרות למשוך קהל רחב של דתיים, חרדים, מסורתיים ותיירים שמחפשים בילוי איכותי מבלי להתפשר על כשרות.

תפריט החורף של רוזה מביא קולינריה מוקפדת עם נגיעות של יצירתיות אמיתית. בין המנות: פריקסה אסאדו עם איולי לימון כבוש וצ’ילי, קובנה תימנית מסורתית עם טחינה ומשוואיה, שיפוד פילה בקר־אנטריקוט על ריזוטו פטריות, צלעות טלה על קרם בצל ומנגולד ממולא ברוטב יין, ופילה בקר על קרם ארטישוק. מדובר במטבח שף אמיתי בכשרות מהודרת, ללא פשרות בטעם או באיכות.

כל יום רביעי מתקיים ברוזה ערב בשרים יוקרתי שמוגש כולו על ידי השף אריק וואקיל מול עיני הסועדים. במהלך הערב מוגשים נתחי טומהוק בלהבה פתוחה על השולחן, טרטר בקר שמוכן במקום, ונתחי סינטה טריים שנפרסים חם לצלחת. האירוע מלווה במוזיקה איכותית, שירות אישי ואווירה חגיגית – חוויה שמושכת משפחות, זוגות וקהל דתי וחרדי שמחפש בילוי ייחודי מסוג אחר.

חן גוזלי, הבעלים של רוזה אשדוד, מספר:

“ההשקה באשדוד היא הרבה יותר מתפריט חדש זו חוויה שלמה שנבנתה מחדש. רוזה מביאה לעיר משהו שאין בשום מקום אחר: שילוב של כשרות מחפוד מהודרת עם קולינריה איכותית, אווירה של בילוי אמיתי וליין בשרים ייחודי. אנחנו רואים באשדוד קהל מגוון שיושב יחד, נהנה מאוכל טוב ומערב מלא אנרגיה – זו בדיוק הייתה המטרה שלנו”.

מסעדת בשרים יוקרתי (צילום: רוזה מודיעין)

למרות שהמסעדה פעילה כבר שנה, ההשקה המחודשת הופכת אותה לשם החם של העיר. חוויית שף אמיתית, תפריט חורף עשיר, ליין בשרים מרגש וכשרות מחפוד מהודרת שילוב נדיר שהופך את רוזה לאבן שואבת ולסמל של מהפכה קולינרית באשדוד והדרום.

ז׳בוטינסקי 45 אשדוד

להזמנות- 08-6181717

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בSpecial:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר