המהלך המרכזי של רוזה הוא המעבר לכשרות מחפוד, אחד ההכשרים המוכרים והמהודרים בישראל. מדובר בצעד נדיר במיוחד במסעדות שף בשריות, רוזה אשדוד היא היחידה באשדוד שמחזיקה בו. המשמעות – אמינות גבוהה, הקפדה מחמירה ואפשרות למשוך קהל רחב של דתיים, חרדים, מסורתיים ותיירים שמחפשים בילוי איכותי מבלי להתפשר על כשרות.

תפריט החורף של רוזה מביא קולינריה מוקפדת עם נגיעות של יצירתיות אמיתית. בין המנות: פריקסה אסאדו עם איולי לימון כבוש וצ’ילי, קובנה תימנית מסורתית עם טחינה ומשוואיה, שיפוד פילה בקר־אנטריקוט על ריזוטו פטריות, צלעות טלה על קרם בצל ומנגולד ממולא ברוטב יין, ופילה בקר על קרם ארטישוק. מדובר במטבח שף אמיתי בכשרות מהודרת, ללא פשרות בטעם או באיכות.

כל יום רביעי מתקיים ברוזה ערב בשרים יוקרתי שמוגש כולו על ידי השף אריק וואקיל מול עיני הסועדים. במהלך הערב מוגשים נתחי טומהוק בלהבה פתוחה על השולחן, טרטר בקר שמוכן במקום, ונתחי סינטה טריים שנפרסים חם לצלחת. האירוע מלווה במוזיקה איכותית, שירות אישי ואווירה חגיגית – חוויה שמושכת משפחות, זוגות וקהל דתי וחרדי שמחפש בילוי ייחודי מסוג אחר.

חן גוזלי, הבעלים של רוזה אשדוד, מספר:

“ההשקה באשדוד היא הרבה יותר מתפריט חדש זו חוויה שלמה שנבנתה מחדש. רוזה מביאה לעיר משהו שאין בשום מקום אחר: שילוב של כשרות מחפוד מהודרת עם קולינריה איכותית, אווירה של בילוי אמיתי וליין בשרים ייחודי. אנחנו רואים באשדוד קהל מגוון שיושב יחד, נהנה מאוכל טוב ומערב מלא אנרגיה – זו בדיוק הייתה המטרה שלנו”.