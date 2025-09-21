איך מתכוננים נכון לטיסה ארוכה?

תזונה נכונה יכולה לשנות משמעותית את מה שתרגישו מבחינה גופנית במהלך טיסה ארוכה. מומלץ להעדיף ארוחות קלות ולא שומניות לפני העלייה למטוס כמו ירקות, פסטה קלה או דג. במהלך הטיסה כדאי להימנע מקפאין ואלכוהול, שעלולים לגרום להתייבשות ולהרבות בשתיית מים. פירות יבשים, אגוזים או חטיפי אנרגיה בריאים בתיק האישי יספקו לכם נשנוש טוב שמציע אנרגיות וטעם טוב, מבלי להכביד על הגוף ולכן כדאי מראש להצטייד בהם.

איך לשבת נכון במהלך הטיסה?

ישיבה ממושכת במהלך הטיסה עלולה לגרום לכאבי גב, נפיחות ברגליים ואף סיכון לבעיות בריאותיות שכן, ידוע שישיבה ממושכת יכולה ליצור אצל אנשים הסובלים מגורמי סיכון שונים פקקת ורידים שעלולה להוות מצב מסכן חיים. בכדי להפחית את הסיכוי לכאבים גופניים כתוצאה מישיבה ממושכת בצורה לא נכונה או התפתחות בעיות בריאותיות שונות יש להקפיד על כמה דברים חשובים: ראשית כל, שבו בתנועה זקופה עם תמיכה לגב התחתון, שנית, קומו להליכה קצרה במעבר אחת לכמה שעות. כמו כן, בצעו מתיחות קלות בזמן הישיבה כגון: תנועות קרסול, מתיחת צוואר וכתפיים ואף שקלו להביא כרית תמיכה קטנה שתהפוך את החוויה לנוחה יותר.

המטוס של ארקיע המריא לניו יורק ללא נוסעים - זו הסיבה המפתיעה איציק אברהם | 14:30

מה להביא בתיק האישי?

בתיק האישי כדאי להחזיק את כל מה שדרוש לשעות הטיסה הממושכות לרבות: מסמכים חיוניים כמו דרכון, כרטיסי טיסה וביטוח רפואי, אוזניות וכל דבר אחר שיסייע לכם להעביר את שעות הטיסה הארוכות בצורה נעימה כגון: ספר, טאבלט או מוזיקה, צעיף או סוודר קל, שכן במטוס לעיתים קר כתוצאה ממיזוג, מוצרי היגיינה אישית רלוונטיים לרבות מגבונים, מברשת שיניים, מסכת עיניים ואטמי אוזניים, חטיפים קלים ובקבוק מים ריק שניתן למלא לאחר בידוק הביטחון וכל דבר אחר שאתם צריכים בכדי להעביר את הטיסה בצורה נעימה ונוחה.

שמירה על הבריאות באוויר

האוויר היבש במטוס יחד עם חוסר תנועה עלולים להשפיע על הבריאות ועל ההרגשה הגופנית. שתייה מרובה, שימוש בקרם לחות לידיים ולפנים, ושמירה על תנועה מתונה של הגוף במטוס יכולים למנוע אי נוחות. לנוסעים עם בעיות רפואיות מומלץ להתייעץ מראש עם רופא לגבי אמצעי זהירות, כמו גרביים אלסטיות או תרופות נדרשות על מנת להעביר את הטיסה הארוכה ללא חשש לסיכונים בריאותיים.

ביטוח טיסה- הדבר החשוב ביותר

גם אם התארגנתם בצורה מושלמת לטיסה, החיים עצמם עלולים להפתיע. מזוודה שהולכת לאיבוד, מחלה בלתי צפויה או תאונה קטנה במהלך טיול, כל אלה יכולים להפוך חופשה חלומית לאתגר מורכב וכמובן יקר. אם אין לכם ביטוח על אובדן, אם המזוודה שלכם תאבד תמצאו את עצמיכם נדרשים להסתדר ללא ציוד חשוב ביותר וככל הנראה גם לרכוש את חלקו או את כולו, אם תתמודדו עם בעיה רפואית שתדרוש מכם הגעה לבית החולים בהעדר ביטוח מתאים, תאלצו לשלם על כך לא מעט ועוד. לכן, לצד ההכנות לטיסה, חשוב מאוד לבחור מראש ביטוח נסיעות לחו"ל שתואם באופן מדויק לצרכים שלכם. פוליסה מתאימה תכסה התמודדות עם סיכונים הכרוכים במצבים רפואיים קיימים, טיפולים דחופים בחו"ל ואף פעילויות אקטיביות כמו ספורט אתגרי, כמובן שהיא תציע גם ביטוח למקרים של אובדן או גניבה של מזוודה או ציוד יקר בחו"ל וכל דבר אחר שמטרתו היא לספק לכם ולציוד שלכם את ההגנה המקסימלית, החל משלב הטיסה וכלה בטיול עצמו

טיסה ארוכה אינה חייבת להיות דבר מורכב, מפחיד ומתיש, עם מעט תכנון ומתן תשומת לב לפרטים, היא יכולה להפוך לחלק נעים מהחופשה. אכלו נכון, שבו בצורה נכונה, הכינו את התיק האישי ודאגו לבריאותכם גם בגובה עשרות אלפי רגלים וכמובן, אל תשכחו שגם מחוץ למטוס מחכות הפתעות ולכן כדאי להבטיח מראש כיסוי ביטוחי מקיף, שיעניק לכם שקט נפשי ויאפשר לכם ליהנות מהטיול בראש שקט.