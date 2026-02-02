רבים בישראל חיים שנים ארוכות תחת עננה של מועקה, בלי להגדיר זאת כבעיה מהותית, אך עם תחושה ברורה של כובד רגשי המלווה כל פעולה ביומיום. מכללת תרפיית מימדים פונה בדיוק למקום הזה. לא מתוך דרמה גדולה, ולא כהבטחה לפתרון קסם רגעי, אלא כגישה טיפולית משלימה ומבוססת שמבקשת לפגוש את האדם בגובה העיניים.

עומס רגשי: החוויה השקטה שמכבה אותנו מבפנים

עומס רגשי אינו חייב להתבטא בחרדה חריפה או במשבר דרמטי שקוטע את רצף החיים. לעיתים קרובות הוא מופיע בדמות חוסר סבלנות כרוני, עייפות נפשית שגם שנת לילה טובה לא פותרת, או תגובות רגשיות חזקות מדי לאירועים שוליים. אצל חלק מהאנשים מדובר במחשבות טורדניות שחוזרות על עצמן, ואצל אחרים אלו כעסים מודחקים שיוצרים תחושה של "מיכל מלא" שאינו מאפשר לראש וללב להירגע.

החיים המודרניים, ובפרט המציאות הישראלית האינטנסיבית, מייצרים סטרס מובנה. החדשות המורכבות, הלחצים הכלכליים והאחריות המשפחתית הכבדה יוצרים קצב מהיר שלא תמיד מאפשר לנו לעצור ולהקשיב למה שמתרחש בתוכנו. העומס הזה מחלחל פנימה והופך לחלק מהשגרה, עד שאנחנו שוכחים שאפשר גם אחרת.

עבודה תודעתית בשפה פשוטה: חיבור למגזר הדתי והמסורתי

אחד המאפיינים המייחדים את תרפיית מימדים, כפי שהיא נלמדת במכללת תרפיית מימדים, הוא הנגשת עולם התודעה בשפה ברורה וישרה. אין כאן שימוש במושגים מורכבים או בטרמינולוגיה מנותקת, אלא התבוננות ישירה ופשוטה בחוויה הפנימית: מה מעורר את חוסר השקט? מתי הוא מופיע? ואיך הוא בא לידי ביטוי בגוף?

העבודה התודעתית בשיטה אינה עוסקת בניסיון לשנות אמונות או השקפות עולם, אלא בהגברת המודעות העצמית. היכולת לזהות מחשבה או דפוס רגשי מבלי להיבהל מהם ומבלי לנהל איתם מלחמה היא כלי עוצמתי. עבור הקהל הדתי והמסורתי, מדובר בבשורה של ממש: גישה שמכבדת ערכים, גבולות ואמונה אישית, ומשתלבת באופן הרמוני עם אורח חיים תורני מבלי לייצר קונפליקט.

כשהגוף והרגש נפגשים: שחרור עדין ומדורג

במרכז התהליך של תרפיית מימדים נמצאת ההכרה ברגש כמרכיב חי ונושם. כעס שלא קיבל ביטוי, פחד שלא נאמר או עצב ישן - כולם "מתאכסנים" במערכת שלנו. השיטה מאפשרת לאדם לפגוש את המקומות הללו בצורה בטוחה ומבוקרת. המטרה היא לא "ניתוח אינסופי" של העבר, אלא מתן אפשרות לרגש לנוע ולהשתחרר בהווה.

הגוף הוא שותף מלא בתהליך זה. מתח רגשי מתבטא פיזית - בשרירים תפוסים, בנשימה שטחית או בתחושת כובד. דרך הקשבה עדינה לגוף, תרפיית מימדים מסייעת בשחרור המתח הפיזי שנאגר יחד עם המטען הרגשי. מטופלים רבים מדווחים לאחר התהליך על תחושת הקלה משמעותית, יכולת לנשום עמוק יותר ובהירות פנימית שחוזרת לחייהם.

נתונים ומספרים: אמון רחב בשיטה

הצלחתה של השיטה והביקוש הגובר ללימודים במכללת תרפיית מימדים אינם מקריים. המספרים מעידים על תופעה רחבה של אנשים שמצאו בשיטה מענה מדויק לצרכיהם:

• מעל 10,000 בוגרים ובוגרות הוכשרו בשיטה בארץ ובעולם.

• מעל 3,755 קליניקות פעילות מיישמות את השיטה בשטח מדי יום.

• יותר מ-2,530 כיתות לימוד נפתחו לאורך השנים, מה שמצביע על צמיחה עקבית.

• כ-9,750 תלמידים בחרו במסלולי ההכשרה של המכללה כדי לרכוש מקצוע או כלים לחיים.

סגל המרצים והחזון המקצועי

מכללת תרפיית מימדים, בהובלתה של המנהלת הודיה משה, חרטה על דגלה מצוינות מקצועית ואתיקה גבוהה. סגל המרצים כולל שמות מובילים בתחום הטיפול והתודעה: בצי טלר, אחינועם קנר, מיטל אברהמי, משה טלר, אוראל לוין, רויטל ישראלוב ואלעזר גרודזנסקי.

הלימודים במכללה מותאמים לאוכלוסיות מגוונות, מתוך הבנה שכל אדם זקוק למרחב בטוח ומכבד כדי לעבור תהליך רגשי. חשוב להדגיש: תרפיית מימדים אינה תחליף לטיפול רפואי או נפשי קונבנציונלי, אלא רובד משלים שמעניק עומק, מיקוד ושחרור עומסים פנימיים.

לסיכום, כשהנפש אינה שקטה, הפתרון לא חייב להיות מורכב. לעיתים נדרשת רק הקשבה מדויקת ותהליך שמאפשר לעומס להירגע. תרפיית מימדים מציעה בדיוק את המרחב הזה - בחיבור עמוק לאדם, לערכיו ולכוחות הפנימיים שלו.

לאתר מכללת תרפיית מימדים: https://cmtm.co.il/