עבור משפחות רבות, אנשי עסקים, יזמים ובעלי אזרחות כפולה במגזר החרדי בירושלים, בני ברק, בית שמש וביתר עילית, הקשר היומיומי עם ארצות הברית הוא חלק בלתי נפרד מהחיים. בין אם מדובר בהעברת זכויות בנכסי נדל"ן בניו יורק או בניו ג'רזי, קבלת כספי ירושה ועיזבונות, חתימה על ייפויי כוח לבנקים אמריקאיים (כדוגמת Chase או Bank of America), ניהול תיקים משפטיים או המצאת אישורי מס לרשויות בארה"ב – הדרישה למסמכים המאומתים על ידי נוטריון המוכר בארה"ב היא תנאי סף שאין בלעדיו.

אולם, לצד הצרכים הללו, נתקלים רבים במחסום בירוקרטי מייאש: השגרירות והקונסוליה האמריקאית בירושלים ובבת אביב.

השגת תור לאימות נוטריוני קונסולרי הפכה בשנים האחרונות למשימה כמעט בלתי אפשרית. התורים מבוקשים חודשים רבים מראש, זמני ההמתנה ארוכים, והפרוצדורה כרוכה בטלטול דרכים, הפסד ימי עבודה ועגמת נפש. כאשר מדובר בעסקת נדל"ן שבה מועד ה"קלוזינג" (Closing) דוחק, או בחלוקת עיזבון שמעוכבת – כל יום של דחייה עלול לעלות עשרות ומאות אלפי דולרים.

המהפכה הצרכנית: אימות מסמכים לארה"ב ישירות מישראל

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"רבים בציבור עדיין סבורים בטעות כי השגרירות היא האופציה היחידה, אך כיום אין שום צורך להמתין חודשים ארוכים לתור בקונסוליה," מסבירה עורכת הדין והנוטריונית רחל שחר. "החוק האמריקאי והאמנות הבינלאומיות מאפשרים לקבל פתרון משפטי מלא, חוקי ומוכר לחלוטין לכל 50 המדינות בארה"ב, בצורה מהירה ובטוחה."

כדי לממש את הזכויות המשפטיות והעסקיות במהירות, ניתן לבצע כיום אימות נוטריוני אמריקאי בישראל דרך משרד מקצועי המכיר על בוריין את דרישות המוסדות האמריקאיים. תהליך זה משלב אימות נוטריוני מוסמך יחד חתימה על כל מסמך הדורש אימות חתימה לארצות הברית במקום שירותי השגרירות.

מעל שני עשורים של ניסיון בתיקים בינלאומיים מורכבים

ההבדל בין אישור נוטריוני שמתקבל בארה"ב לבין מסמך שנפסל ונפתח מחדש טמון בניסיון של עורך הדין המטפל. משרד עורכת הדין והנוטריונית רחל שחר, הפועל עוד משנת 2004, צבר ניסיון עשיר וייחודי בניהול הליכים משפטיים ונוטריוניים חובקי עולם ומשמש גם נוטריון ארה"ב לירושות ונדל"ן

לאורך השנים ליווה המשרד מאות משפחות, אנשי עסקים, חברות ומשקיעים מהמגזר החרדי והבינלאומי. הניסיון המצטבר של המשרד כולל:

שליטה מוחלטת בדרישות חברות הטייטל (Title Companies) והבנקים בארה"ב: בדיקה מקדימה של נוסחי ייפויי כוח (Power of Attorney - POA) מול הגורמים האמריקאיים כדי למנוע את דחיית המסמך ברגע האחרון.

ניהול תיקי ירושה ועיזבונות מעבר לים: עבודה מול בתי משפט לענייני ירושה (Probate Courts) במדינות השונות בארה"ב, והנפקת תצהירים ואישורים המותאמים בדיוק לדרישות החוק המקומי.

שירותי אקספרס וזמינות מלאה: הבנה עמוקה של דחיפות העסקאות. המשרד מעניק מענה מהיר במיוחד, כולל אפשרות לחתימה על מסמכים לארה"ב בלי לנסוע לשגרירות ובמסלולי אקספרס מהיום להיום.

תרגום משפטי ונוטריוני ברמה הגבוהה ביותר: שירות ניסוח ותרגום מקצועי מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית למסמכי תאגיד, צוואות, הסכמים ומאזנים כספיים.

אילו מסמכים לארה"ב ניתן לאשר במשרד?

הצורך בשירותי נוטריון אמריקאי בישראל לאימות מסמכים עולה במגוון רחב של תרחישים:

1. מסמכי עסקאות נדל"ן (Real Estate Closing Documents): חתימות על Deeds, אישורי משכנתא, ומסמכי העברת בעלות.

2. ייפויי כוח מיוחדים וכלליים (Power of Attorney): הסמכת מורשי חתימה לניהול חשבונות בנק ונכסים בארה"ב.

3. תצהירים משפטיים וטפסי ממשל (Affidavits & IRS Forms): אימות תצהירים בשבועה, טפסי מס אמריקאיים וטפסי זיהוי.

4. ענייני חברות ותאגידים (Corporate Documents): אימות מסמכי התאגדות, החלטות מועצת מנהלים והסכמי שותפות עבור חברות בארה"ב.

5. מסמכי אישות וירושה: תצהירי יורשים, אישורי הסכמי ממון ואימות תעודות רשמיות

מקצועיות, דיסקרטיות ויחס אישי

מעבר לבקיאות המשפטית, במגזר החרדי נודעת חשיבות מכרעת לשירות דיסקרטי, קשוב ומותאם אופי. צוות המשרד של עוה"ד רחל שחר מלווה כל לקוח באופן אישי, החל מבדיקת המסמך המקורי, דרך התיאום מול הגורמים בחו"ל, ועד למסירת המסמך החתום והמאושר לידיו – תוך שמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של שירות ודיוק משפטי.

"המטרה שלנו הוא להעניק ללקוח שקט נפשי מוחלט," מסכמת עוה"ד רחל שחר. "כאשר לקוח מוסר לנו מסמך, הוא יודע שהוא נמצא בידיים מקצועיות של משרד בעל ניסיון רב שנים, המכיר את כל הדקויות של המשפט הבינלאומי. במקום לבזבז חודשים בציפייה לתור בקונסוליה, הלקוחות שלנו מסיימים את הפרוצדורה ביעילות וממשיכים בעסקיהם ללא עיכובים."

📞 צריכים אימות מסמכים לארה"ב בדחיפות?

אל תסתכנו בדחיית מסמכים או בפספוס מועדי סגירת עסקאות.

משרד עורכת הדין והנוטריונית רחל שחר מעניק מענה מהיר, מקצועי ומקיף לכל דרישות האימות, האפוסטיל והתרגום לארה"ב.

לפרטים נוספים ולקבלת ייעוץ ראשוני: התקשרו עכשיו ל-052-4616973 / 03-7949755 למידע מורחב ולשליחת מסמכים לבדיקה מקדימה