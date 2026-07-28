פערל'ס היא לא סתם מסעדה על הדרך. מדובר בחוויה קולינרית בשרית משובחת, המציעה את השילוב הנדיר שכל משפחה חרדית ודתית מחפשת: בשרים מובחרים, אירוח כיד המלך, וכשרות ללא פשרות של בד"ץ העדה החרדית.

בשרים משובחים, שירות מהלב ואווירה משפחתית.

פערל'ס היא קודם כל, ולפני הכל מסעדה. הלב הפועם של המקום הוא המטבח והגריל שעובדים במלוא המרץ לאורך כל ימות השבוע, ומגישים ארוחות בשריות שהן חגיגה של טעמים ונדיבות. פערל'ס פיצחה את הסוד האמיתי של עולם האירוח: השילוב המושלם בין אוכל מקצועי ומוקפד לאווירה ביתית וחמה. מהרגע שחוצים את מפתן הדלת, מרגישים את האנרגיות הטובות באוויר. הצוות שמקבל אתכם במאור פנים והתחושה הטבעית שפשוט כיף לשבת כאן. המסעדה מרווחת ומכילה כ 100 מקומות ישיבה.

האוכל במקום עשוי לעילא התפריט מציע מגוון רחב של בשרים משובחים, נתחים שעוברים בישול ארוך כמו אסאדו ובריסקט עסיסיים, בשרים טריים הנצלים בדיוק במידה הנכונה, ותוספות עשירות שמוגשות מכל הלב. הטריות מורגשת בכל ביס, וההקפדה על חומרי הגלם מעניקה חוויה קולינרית עשירה ומפנקת במיוחד. מי שמחפש מסעדת בשרים בצפון ימצא כאן שילוב מנצח של איכות, טעמים מוקפדים ואווירה חמה. זהו אוכל של נשמה, כזה שמביא לשולחן טעמים עמוקים, ברמה שמעלה ציפיות ומשאירה טעם של עוד. אבל בסוף, מה שגורם לאנשים לחזור לכאן פעם אחר פעם, לארוחת צוהריים באמצע הדרך או לארוחת ערב משפחתית, זו התחושה שעוטפת אותם בזמן הארוחה – התחושה של בית.

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מתוך ההצלחה של המסעדה ביומיום, ומתוך הרצון של הלקוחות לקחת את החוויה הזו לעוד רגעים בשבוע, התפתחו סביבה פעילויות נוספות. כולן נשענות על אותו לב פועם ואותו מטבח איכותי של פערל'ס:

המסורת של ליל שישי: כשהחצר מתעוררת לחיים

אם במהלך השבוע פערל'ס היא מסעדה באווירה רגועה ומשפחתית, ביום חמישי בערב האנרגיות עולות הילוך. חשוב לדעת שהמסעדה ממשיכה לפעול כרגיל גם בליל שישי, עם כל התפריט הקבוע והשירות המלא, ובמקביל נפתח מתחם ליל שישי מיוחד כך שמדובר בתוספת לחוויה ולא במקום פעילות המסעדה. החצר המרווחת של המסעדה הופכת למתחם ליל שישי תוסס ומלא חיים תחת כיפת השמיים עם כ 70 מקומות ישיבה. יש משהו ממגנט באוויר בערבים האלה – התאורה, המוזיקה הנעימה שברקע, והשולחנות שסביבם מתקבצים משפחות, חברים ומטיילים.

לצד האווירה המחשמלת הזו, המטבח מוציא החוצה את כל הטוב שיש לו להציע: סירי טשולנט עשירים, יאפצ'יק מסורתי, קוגלים, ולצדם טוויסטים כיפיים כמו עוף בטמפורה, קרואסון אסאדו, וכמובן עמדת מנגל גדולה שצולה בשרים בלייב. השילוב בין האוכל המעולה לאווירה הפתוחה הופך את המקום למוקד משיכה שפשוט כיף להיות בו.

החופש מתחיל מיום חמישי: לקחת את החמימות הזו לצימר- יריד השבת.

כדי שתוכלו לקחת את הטעמים והאווירה של פערל'ס גם אל תוך השבת שלכם, המסעדה מפעילה יריד אוכל ענק ומושקע. הרעיון הוא פשוט לתת לכם חופש אמיתי. במקום להיסחב עם סירים מהמרכז או לעמוד לבשל בצימר, אתם מקבלים אוכל מוכן ברמה הגבוהה ביותר – מהבשרים והדגים, דרך התוספות והסלטים, ועד לחלות ולעוגות. הכל ארוז בצורה אסתטית ומוקפדת, וסוגר לכם את הפינה של שבת בראש שקט לגמרי. משלוח אחד – וזה אצלכם.