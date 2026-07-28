דקר, פקס, לוי מסבירים: מי זכאי לדרכון גרמני גם בלי לדעת זאת

במשך שנים רבות היו הקריטריונים לקבלת אזרחות גרמנית מצומצמים יחסית, ולכן משפחות רבות כלל לא ניסו לבדוק את זכאותן. אולם בשנים האחרונות בוצעו תיקוני חקיקה שנועדו להעניק תיקון היסטורי לצאצאי מי שנפגעו מרדיפות המשטר הנאצי, והם הרחיבו באופן משמעותי את האפשרות להגיש בקשות לאזרחות.

המשמעות היא שכיום ישנם אנשים שלא היו זכאים בעבר, אך בעקבות השינויים בחוק יכולים להתחיל בהליך מסודר. במקרים רבים גם צאצאים מדרגות קרבה רחוקות יותר עשויים להיות זכאים, בהתאם לנסיבות המשפחתיות ולהוראות החוק. לכן, מי שבדק את הנושא לפני מספר שנים וקיבל תשובה שלילית, לא בהכרח צריך להסתמך על אותה תשובה גם כיום. החקיקה השתנתה, ואיתה השתנו גם האפשרויות העומדות בפני משפחות רבות.

לא רק אזרחים גרמנים לשעבר

ש הלב החם של הצפון: המסעדה שעוצרים בה בשביל האוכל, ונשארים בגלל האווירה כיכר בשיתוף מסעדת פערלס | מקודם

אחת הטעויות הנפוצות ביותר היא ההנחה שרק מי שהוריו או סביו היו אזרחי גרמניה יכולים לקבל אזרחות. בפועל, החוק בוחן מגוון רחב של נסיבות, ולא רק את עצם החזקת האזרחות בעבר. ישנם מקרים שבהם הזכאות נובעת מכך שבני המשפחה התגוררו בגרמניה בתקופה מסוימת, נאלצו לעזוב בעקבות הרדיפות או איבדו את זכויותיהם בשל החקיקה שהייתה נהוגה באותה תקופה. לכל משפחה יש סיפור שונה, ולכן חשוב לבחון את הנתונים באופן פרטני. לעיתים דווקא פרט קטן שנראה חסר משמעות - כמו מקום מגורים, שנת עזיבה או מסמך ישן - יכול להיות בעל חשיבות רבה במסגרת בדיקת הזכאות.

איתור מסמכים הוא חלק משמעותי מההליך

לא מעט אנשים חוששים להתחיל את התהליך משום שאין ברשותם מסמכים ישנים או שהם אינם מכירים לעומק את ההיסטוריה המשפחתית. בפועל, במקרים רבים ניתן לאתר מסמכים גם לאחר עשרות שנים. עו"ד מיכאל דקר, שותף במשרד עו"ד דקר, פקס, לוי, מסביר כי חלק מפעילות משרד עורכי דין להגירה, כולל איתור מסמכים בארכיונים בישראל, בגרמניה ובמדינות נוספות. מסמכים כמו תעודות לידה, רישומי אוכלוסין, מסמכי הגירה ותעודות נישואין יכולים לסייע בהוכחת הזכאות ולהשלים את התמונה המשפחתית.

לעיתים בני המשפחה מחזיקים רק בפרטים חלקיים, כמו שם של סב או עיר מגורים. גם מידע כזה עשוי להספיק כדי להתחיל במחקר ולאתר מסמכים רשמיים שיכולים לשמש בסיס להגשת הבקשה. השלב הזה דורש סבלנות, יסודיות והיכרות עם מקורות המידע השונים, אך במקרים רבים הוא מאפשר לחשוף נתונים שלא היו ידועים למשפחה במשך עשרות שנים.

מי כדאי שיבדוק את הזכאות שלו?

התשובה הפשוטה היא שכל מי שיש לו קשר משפחתי לגרמניה בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה או במהלכה, עשוי להפיק תועלת מבדיקת זכאות מקצועית. גם מי שאינו בטוח האם בני משפחתו היו אזרחי גרמניה, מי שיודע רק שחיו באחת הערים במדינה, או מי ששמע סיפורים משפחתיים ללא מסמכים תומכים – יכול להתחיל בבדיקה ראשונית.

חשוב להבין שבמקרים רבים הזכאות אינה מסתיימת באדם אחד בלבד. כאשר מתברר כי בן משפחה מסוים עומד בתנאי החוק, ייתכן שגם ילדיו, נכדיו ובני משפחה נוספים יוכלו ליהנות מאותה זכאות, בכפוף לנסיבות האישיות שלהם. זו אחת הסיבות לכך שיותר משפחות בוחרות כיום לבדוק את הנושא, גם אם בעבר לא ייחסו לו חשיבות מיוחדת.

למה חשוב לבצע בדיקת זכאות מסודרת?

הליך קבלת אזרחות גרמנית אינו מסתכם במילוי טפסים בלבד. יש צורך לבחון את הרקע המשפחתי, לאתר מסמכים, להכין את הבקשה בהתאם לדרישות הרשויות ולהקפיד שכל הנתונים יהיו מדויקים ועקביים. טעות בפרטים, מסמך חסר או חוסר התאמה בין המסמכים השונים עלולים לגרום לעיכובים ולהאריך את משך הטיפול בבקשה. עורך דין מיכאל דקר, מציין כי כל תיק נבדק לגופו, משום שלכל משפחה נסיבות שונות והיסטוריה ייחודית. בדיקה מקצועית כבר בתחילת הדרך מאפשרת להבין האם קיימת זכאות, אילו מסמכים יש לאתר וכיצד ניתן להתקדם בצורה מסודרת מול הרשויות.

בשנים האחרונות גוברת המודעות לכך שייתכן שישראלים רבים זכאים לדרכון גרמני מבלי שהכירו את האפשרות הזו בעבר. הרחבת החקיקה והאפשרות לאתר מסמכים היסטוריים פתחו דלת עבור משפחות רבות, ולכן מומלץ שלא להסיק מסקנות על סמך מידע ישן או חלקי. בדיקה מקצועית יכולה לספק תמונה ברורה של הזכויות ושל האפשרויות העומדות בפני כל משפחה.

לקבלת מידע נוסף או לבדיקת זכאות ראשונית לאזרחות גרמנית, ניתן לפנות למשרד דקר, פקס, לוי ולקבל מידע מקצועי בהתאם לנסיבות האישיות של כל מקרה.

טלפון: 055-9781688 סניף רמת גן: 03-3724722 סניף ירושלים: 02-3810013