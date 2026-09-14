קל להניח שאנשים לא משווים מחירי ביטוח כי הם עצלים או לא מודעים. הנתונים על הצרכן הישראלי של 2026 סותרים את ההנחה הזו לגמרי. הבעיה אינה עצלות, היא משהו הרבה יותר מעניין.

הישראלים כבר משווים, והרבה

לפי סקר של רשות ההסתדרות לצרכנות ממרץ 2026, 67% מהציבור נעזרים כיום בכלים דיגיטליים להשוואת מחירים, כמו אפליקציות ייעודיות או כלי בינה מלאכותית, לעומת 27% בלבד בשנת 2024. זו יותר מהכפלה בתוך שנתיים. 44% מהצרכנים משתמשים בכלים האלה גם למעקב שוטף אחר ההוצאות שלהם, לעומת 23% ב-2024. מנכ"ל הרשות, עו"ד ירון לוינסון, תיאר את הממצאים כמעידים על "התבגרות הצרכן הישראלי".

ממצא מפתיע במיוחד נוגע לגיל: ככל שהגיל עולה, כך מתחזקת תחושת הביטחון הצרכני. 28% מבני 55 ומעלה מגדירים את עצמם כצרכנים נבונים מאוד, לעומת 24% בגילאי 35 עד 54, ורק 16% בקרב בני 18 עד 34. כלומר לא מדובר בפער דורי שבו רק הצעירים "הדיגיטליים" משווים, אלא בהרגל שהתבסס באוכלוסייה כולה, ודווקא בקרב המבוגרים יותר עם תחושת ביטחון גבוהה יותר.

הצרכן הישראלי הממוצע, אם כך, הוא כבר צרכן משווה, ולא מדובר בהתנהגות שולית של קבוצה קטנה אלא ברוב מוחלט של הציבור. השאלה האמיתית היא למה דווקא בביטוח ההרגל הזה לא מיושם באותה מידה, כאשר בתחומים אחרים הוא כבר הפך לברירת מחדל יומיומית כמעט אוטומטית.

טיסה וביטוח הם לא אותה בעיה

התשובה נמצאת במבנה השונה לגמרי של שתי ההחלטות. כשמשווים מחירי טיסות, מדובר בבעיה פשוטה יחסית. כשמשווים ביטוח, מדובר בבעיה מסוג אחר לגמרי:

המחיר הוא לא המוצר: בטיסה המחיר הוא כמעט כל המידע שצריך. בביטוח המחיר הוא רק אחד ממאפיינים רבים, לצד תקרות, השתתפות עצמית, חריגים והרחבות.

בטיסה המחיר הוא כמעט כל המידע שצריך. בביטוח המחיר הוא רק אחד ממאפיינים רבים, לצד תקרות, השתתפות עצמית, חריגים והרחבות. אין משוב: אחרי טיסה יודעים מיד אם היא הייתה כמו שהובטח. בביטוח, אם לא קרה כלום בנסיעה, אין שום דרך לדעת אם הבחירה הייתה נכונה.

אחרי טיסה יודעים מיד אם היא הייתה כמו שהובטח. בביטוח, אם לא קרה כלום בנסיעה, אין שום דרך לדעת אם הבחירה הייתה נכונה. העלות והתועלת לא מגיעות יחד: רכישת ביטוח דומה במובן הזה לדיאטה: העלות משולמת מיד, והתועלת, אם בכלל, מתממשת הרבה יותר מאוחר.

רכישת ביטוח דומה במובן הזה לדיאטה: העלות משולמת מיד, והתועלת, אם בכלל, מתממשת הרבה יותר מאוחר. מספר הממדים שונה: להשוואת טיסות יש בעיקר ממד אחד. להשוואת ביטוח יש עשרות ממדים בו זמנית.

להשוואת טיסות יש בעיקר ממד אחד. להשוואת ביטוח יש עשרות ממדים בו זמנית. סדר הרכישה: טיסה נקנית ראשונה בתכנון הנסיעה, עם אנרגיה וזמן פנויים. ביטוח נקנה כמעט תמיד אחרון, אחרי שכבר התקבלו עשרות החלטות אחרות.

החיכוך שבעבר הצדיק את אי-ההשוואה כבר הוסר בוורטיקל אחד לפחות. השוואת ביטוח נסיעות לחו"ל לוקחת היום שניות ספורות, בזכות מבנה מוצר שעבר סטנדרטיזציה מלאה. מי שמדלג על ההשוואה כאן לא עושה זאת בגלל היעדר כלים, אלא כי ההרגל שכבר קיים בקטגוריות אחרות עוד לא הגיע לביטוח.

מה המחקר אומר

מחקרים בכלכלה התנהגותית מציעים מסגרת מדויקת להבנת הפער: הבחנה בין חיכוכים לבין פערים מנטליים. חיכוכים הם מחסומים חיצוניים, כמו עלות השגת מידע, מגבלות זמן ומורכבות הבחירה. פערים מנטליים הם הטיות קוגניטיביות שגורמות לפרש לא נכון מידע שכבר קיים בידינו, גם כשהוא זמין וברור למראית עין. יחד, שני אלה מסבירים תופעות מוכרות כמו תשלום עודף על ביטוחי בריאות, בחירה בתרופות מותג יקרות על פני חלופות גנריות זהות מבחינה רפואית, או השקעה בקרנות עם דמי ניהול גבוהים במקום בחלופות זולות ושוות ערך.

שני ממצאים מהמחקר רלוונטיים במיוחד לביטוח. הראשון: ככל שמספר האפשרויות עולה, כך גדל הסיכוי לבחירה לא אופטימלית, בניגוד להנחה הכלכלית הקלאסית שיותר אפשרויות תמיד משפרות את התוצאה עבור הצרכן. בבחירה מורכבת דיה, רבים בוחרים למזער מאמץ פשוט על ידי אי-בחירה בכלל, כלומר דחיית ההחלטה או ויתור מוחלט על השוואה, ולא בהכרח מתוך אדישות אלא מתוך ניסיון להימנע מעומס קוגניטיבי. ביטוח נסיעות, עם הרובד הבסיסי, ההרחבות האפשריות, ההשתתפות העצמית והחריגים, הוא דוגמה כמעט מושלמת לסוג הבחירה המורכבת שמעודדת בריחה מהחלטה במקום קבלתה.

השני: כשקיימת אפשרות ברירת מחדל, כמו החידוש האוטומטי של פוליסה קיימת בסוף השנה, איכות ההחלטה נוטה להידרדר עוד יותר. האינרציה הזו היא בדיוק המצב הנפוץ ביותר בביטוח: פוליסה שמתחדשת מעצמה, בלי שהצרכן נדרש לפעולה אקטיבית כלשהי כדי להשאיר אותה בתוקף, מנטרלת את הרגע הטבעי שבו הוא היה עוצר ובודק אם יש הצעה טובה יותר.

ההרגל הצרכני הישראלי כבר קיים. הוא פשוט עדיין לא עבר במלואו לקטגוריית הביטוח, שבה החיכוך המבני עדיין גבוה יותר מאשר בהשוואת מחירי מזון או טיסות, גם כשהכלים הדיגיטליים כבר קיימים וזמינים באותה מידה בדיוק. הפער הזה, בין ההרגל הקיים לקטגוריה שטרם אימצה אותו, הוא כנראה גם ההזדמנות הכלכלית הגדולה ביותר שנותרה לצרכן הישראלי הממוצע: לא ללמוד להשוות, אלא פשוט להעביר הרגל שכבר יש לו לתחום שבו הוא עדיין לא הופעל.