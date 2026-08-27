ריכזתי עבורכם את המידע שכדאי שתכירו בנושא צוואות המכילות הוראות מיוחדות, וגם נתייחס לסוגיה האם לחוק יש הגבלה באשר לתוכן הצוואה שאדם יכול להכניס לצוואתו.

מוגש מטעם עו"ד יוסף גביזון

מהו הדין החל בנושא צוואות?

חוק הירושה התשכ"ה 1965 מסדיר את החקיקה הרלוונטית בנושא צוואות, בו נקבעו קריטריונים לאופן הטכני בו יש לערוך צוואה ומה עילות ההתנגדות המקובלות על פי החוק למקרה וסברת כי הצוואה אינה עומדת בתנאי החוק.

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הנה מספר עילות התנגדות נפוצות לצוואה:

• צוואה בעדים שנחתמה בפני עדים לא כשרים, למשל כאלו שיורשים או נהנים בעצמם מתוצאות הצוואה, קטינים ו/או פסולי דין שאינם כשירים לחתום.

• צוואה שנערכה תחת לחץ או השפעה בלתי הוגנת כלפיי המצווה, למשל מצווה ערך צוואה והורה כי כלל רכושו יועבר ליורש/ נהנה אחד, ובמקרה אותו יורש הוא גם המטפל הסועד את אביו מה שהופך את אביו לתלוי בו. ייתכן וצוואה זו תימצא כפסולה באם יוכח על ידי המתנגדים שנכפה על המצווה להורות את שהורה בצוואה אבל למעשה הרצון האמיתי שלו היה שונה.

• צוואה שנערכה ונחתמה בעת שהמצווה אינו כשיר מבחינה רפואית או נפשית לחתום עליה. למשל מצווה שבעת עריכת הצוואה סבל מאלצהיימר או עבר אירועים מוחיים המשפיעים על יכולת הבנתו וקבלת החלטות אינו כשיר לחתום על הצוואה, ומשכך יש סיכוי גדול לבטלה.

בניהול תיקי התנגדות לצוואה אני נתקל לא פעם בניסיון להסיק מתוצאה חריגה של הצוואה שגם הדרך שבה נערכה הייתה פסולה. אלה שני דברים שונים. העובדה שבן משפחה נושל, שאדם אחר זכה בחלק גדול מהעיזבון או שהוראות הצוואה מפתיעות את הקרובים אינה מוכיחה כשלעצמה פגם בצוואה. המחלוקת המשפטית מחייבת לבחון את נסיבות עריכתה ואת רצונו של המצווה, ולא רק את התוצאה שהותיר אחריו.

האם הרצון של אדם בעל משפחה להוריש את רכושו לבעל החיים שלו או לעמותה כלשהי עלול להיחשב מוזר עד כדי פסילת הצוואה?

התשובה היא לא. כל עוד הצוואה נערכה כדין ובהתאם לתנאי החוק רשאי אדם להוריש את רכושו למי שחפץ בכך. גם לבעל החיים שלו. משום שהחוק אינו מפרט עילת התנגדות- הוראה ייחודית או מוזרה מידי עלולה להוביל לפסלות הצוואה. משום שבמדינת ישראל המחוקק והפסיקה סבורים כי יש לכבד את רצונו של אדם יהא אשר יהיה.

כמובן שגם להנחת יסוד זו יש סייגים, למשל הוראה בצוואה הסותרת את תקנת הציבור עשויה להוביל לביטול הצוואה כולה אף אם זה היה רצון המנוח/ה.

האם החוק מכיל הגבלות מסוימות באשר לתוכן הצוואה?

בעיקרון החוק אינו מגביל את המצווה ככלל והמצווה רשאי לרשום בצוואתו כל העולה על רוחו באשר לאופן ההורשה, זהות היורשים ואף לקבוע מנגנוני נאמנות וניהול עיזבון על מנת להבטיח שרצונו יכובד.

לצד זאת, הוראות הסותרות את תקנת הציבור עלולות להוביל לפסילת הצוואה.

כמו כן, לבית המשפט הסמכות להתערב לבקשת בני המשפחה של המנוח/ה בסוגיית קבורה או תרומת איברים, וכבר היו מקרים בהם בית המשפט קיבל את עמדת בני המשפחה המתנגדת לכך שלא יתרמו איברי המנוח מקום שהמנוח ביקש כן לתרום את איבריו.

טיפים לכתיבת צוואה שתעמוד במבחן האמת ככל ותוגש התנגדות:

1. כתבו צוואה מדברת- כזו שממש ניתן יהיה לדמיין אתכם מקריאים את הרצונות שלכם, למשל : " אני (שם מלא ותעודת זהות) מורה בזאת כי ילדי אורי ישמש כנאמן לכלב שלי סקיי, וידאג לשכן אותו בפנסיון כלבים מטופח בו ידאגו לצרכיו עד יום מותו. אני מורה כי את כלל העלות עבור סקיי בפנסיון ו/או עבור טיפולים וטרינרים יממן אורי מחשבון חיסכון שיועד לכך ויכבד את רצוני ולא יערער עליו משום שסקיי היה עבורי משענת וחבר אמת בזמנים קשים, וזאת צוואתי ולראיה באתי על החתום בתאריך (לרשום את התאריך המלא)".

2. ערכו סרטון- בו המצווה מקריא את הצוואה ותדאגו לשמור תיעוד אצל עו"ד שערך את הצוואה ו/או איש אמונכם, כך שבשעת אמת ככל ויוגשו התנגדויות לצוואה ניתן יהיה לבקש כי הסרטון שלכם יוצג בבית המשפט.

3. הקפידו על כללי ניסוח ועדים כשרים שאינם נהנים בצוואה- חשוב מאוד כי את הצוואה תחתמו בפני עו"ד ועדים כשרים שאינם יורשים או בעלי טובת הנאה בצוואה. כך תגבירו את הסיכוי שהצוואה תכובד גם אם הוראותיה ייחודיות. דבר נוסף, הימנעו מנוכחות של הנהנים או יורשי הצוואה בעת חתימתכם על הצוואה על מנת שלא תעלה טענה כי הופעל עליכם לחץ או השפעה בלתי הוגנת, שעלולים להוביל לפסילת הצוואה.

כשאני בוחן תיק שבו הוגשה התנגדות לצוואה, לעיתים דווקא הפרטים שנראים שוליים בזמן עריכתה מקבלים משקל משמעותי שנים לאחר מכן: מי נכח בחדר, מי יצר את הקשר עם עורך הדין, כיצד נמסרו ההוראות, ומה היה מצבו של המצווה באותה תקופה. תיעוד מסודר של תהליך עריכת הצוואה יכול לסייע בהמשך להבחין בין רצון עצמאי של המצווה לבין טענה שהצוואה היא תוצאה של מעורבות או השפעה של אדם אחר.

בית המשפט מכבד את רצון המת זה נקודת הבסיס בכל הליך ירושה. לצד זאת חשוב שתדעו כי לבית המשפט סמכות ושק"ד להתערב בהוראות צוואה במקרים מסוימים הסותרים את תקנת הציבור או נוגעים להוראות קבורה לא סטנדרטיות או תרומת איברים.

לכן, אם ברצונכם לציין הוראות קבורה ייחודיות מומלץ שתדאגו לתשלום התהליך וחתימה על טפסים נדרשים מבעוד מועד, ותדאגו לצרף זאת לצוואתכם.

חשוב לי להדגיש, ניתן לערוך צוואה ללא סיוע עו"ד והיא אף עשויה לעמוד במבחן אמת ככל ותוגש התנגדות. אולם, מניסיון רב שנים בייצוג בתיקי התנגדות לצוואה, לעתים רבות צוואות נפסלות בשל פרשנות כפולה, טעויות טכניות ואז הניסיון לחסוך עלויות עשוי לעלות לכם ביוקר.

עו"ד יוסף גביזון עוסק בדיני ירושה, מנהל פורטל ירושה צודקת ועומד בראש מחלקת דיני המשפחה והירושה במשרד עורכי הדין משה גביזון, הפועל משנת 1984. עיסוקו בתחום הירושה כולל ייצוג בהתנגדויות לצוואות ובסכסוכי ירושה, ניהול עיזבונות בהיקף רכושי גדול והליכים הנוגעים לחלוקת עיזבונות ולמימוש זכויות יורשים.