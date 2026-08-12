במשפחה מרובת ילדים, גודל הבית מורגש כמעט בכל רגע ביום. בבוקר, כשכולם מתארגנים יחד. בערב, כשילד אחד צריך ללמוד ואחר כבר רוצה לישון. ובשבתות ובחגים, כשכולם מצטופפים סביב השולחן.

אצל משפחות שומרות מצוות יש גם צרכים נוספים: מטבח שנוח לבשל בו בכמויות ולשמור בו על כשרות, יותר משירותים ומקלחת אחת, אחסון לכלי פסח ולציוד לחגים, וחדרים שנותנים גם לילדים הגדולים מעט פרטיות.

לכן, בשלב מסוים, להוסיף עוד חדר כבר לא פותר את הבעיה. מה שהמשפחה באמת מחפשת הוא מרחב מסוג אחר - בית גדול יותר, ועדיף שיהיה בית קרקע עם חצר.

אלא שבערים המרכזיות ובאזורי הביקוש, בית כזה יצא בשנים האחרונות מהישג ידן של משפחות רבות. מחירי הנדל"ן עלו, והפער בין הבית שהמשפחה צריכה לבין הבית שהיא יכולה להרשות לעצמה הלך והתרחב.

אבל הפער הזה לא נראה אותו דבר בכל הארץ.

יש מקומות שבהם אותו תקציב יכול להספיק לא רק לחדר נוסף - אלא לבית פרטי גדול, נעים ומרווח, חלקת אדמה משלכם שבה יש מקום לכולם.

מה אם במחיר של דירה אפשר לקבל בית פרטי?

אחת הערים שבהן המשוואה הזו נראית אחרת היא ירוחם.

עבור מי שלא ביקר בעיר בשנים האחרונות, קל להישאר עם דימוי שלא מספר את כל הסיפור. ירוחם של היום נמצאת בתהליך של התרחבות: שכונות חדשות נבנות, תוכניות למגורים, מסחר ותעסוקה מקודמות, ואוכלוסיות חדשות מגיעות לעיר.

עבור משפחה דתית או חרדית, שאלת הבית היא כמובן רק חלק מהעניין. מעבר לעיר אחרת פירושו גם לבדוק איפה הילדים ילמדו, איפה מתפללים בשבת, מי יהיו השכנים ועד כמה אפשר להמשיך את אורח החיים הרצוי.

בירוחם קיימת כיום תשתית קהילתית ותורנית רחבה. ישיבת ההסדר בעיר פועלת מתחילת שנות ה-90, ולצידה כ-27 בתי כנסת ומקווה טהרה. מערך החינוך כולל בתי ספר ממלכתיים-דתיים, ישיבות תיכוניות, אולפנות וגם מוסדות חרדיים. הורים צעירים גם יכולים ליהנות מסיוע בתשלום מעונות היום, מה שמקל על התקציב המשפחתי בשנים הראשונות.

בירוחם המשפחות מכירות זו את זו, השכנים שומרים אחד על השני, וילדים משחקים ברחוב בביטחון שאין בערים הגדולות. השבתות מקבלות אופי אחר כשיש מרחב לארח בו, והחגים הופכים לחוויה משפחתית שלמה.

מבחינה עירונית, ירוחם נמצאת בתקופה של התרחבות ופיתוח. לצד הקמת שכונות חדשות, מקודמות בעיר תוכניות להוספת מגורים, מסחר ותעסוקה, כחלק ממגמה רחבה יותר של צמיחה והסכם גג ממשלתי.

מעבר לקהילה ולחינוך, ירוחם מציעה משוואה כלכלית שקשה למצוא במקום אחר: מחירים נגישים, מרחבים גדולים, שכונות חדשות, קרבה לבאר שבע ולמוקדי התעסוקה שבה (כ-20 דק' נסיעה).

במקומות אחרים בדרום כמו נתיבות ועומר כבר ראינו כיצד פיתוח עירוני, כניסה של אוכלוסיות חדשות והקמת שכונות מעלים את מחירי הנדל"ן משמעותית. כמובן שאי אפשר לדעת מה יקרה למחירי הבתים בירוחם, אבל השילוב בין מחירים שעדיין נמוכים יחסית, בנייה חדשה והשקעה בפיתוח העיר הוא אחד הדברים שהופכים אותה למעניינת דווקא עכשיו.

בית פרטי בירוחם: מה אפשר לקבל בפועל?

בשכונת האירוסים בירוחם נבנה בימים אלה פרויקט אירוס הבר ירוחם , הכולל מספר מצומצם של בתי קרקע פרטיים בני 6 חדרים, במחיר של החל מ-2.39 מיליון ש"ח. השטח הבנוי הוא כ-160 מ"ר, עם חצר היקפית ושתי חניות פרטיות.

התכנון מתאים במיוחד למשפחות גדולות ושומרות מצוות: בקומת הקרקע יש חדר נפרד שיכול לשמש לאירוח, עבודה או מגורים של הילדים הגדולים. בבית שלושה חדרי רחצה ושירותים, והמטבח תוכנן כך שיוכל לתת מענה נוח יותר למשפחה שמבשלת ומארחת בתדירות גבוהה.

הבתים כוללים גם הכנה לסוכה, ובנוסף תשתית שמאפשרת בהמשך הקמת בריכה ומטבח חוץ.

החצר עצמה מוסיפה לבית שטח שימושי משמעותי - מקום לילדים לשחק, לארח, לשבת בחוץ או פשוט לצאת מהסלון בלי לצאת מהבית.

במסגרת מסלול 15/85 נדרשים בשלב הראשון 15% בלבד - כ-358,500 ש"ח לבית במחיר הפריסייל - והיתרה משולמת בהמשך בהתאם לתנאי העסקה בהלוואת קבלן ללא ריביות והצמדות. זה אומר שלא משנה מה קורה עם מדדי הבנייה, המחיר שנקבע הוא המחיר הסופי, ללא הפתעות ובוודאות מלאה.

החברה גם מציעה ייעוץ משכנתא במתנה ל-10 הרוכשים הראשונים בשלב הפריסייל.

כלומר, היתרון כאן הוא לא רק האפשרות לקבל בית פרטי במחיר שבערים אחרות עשוי להספיק לדירה בלבד - אלא גם העובדה שלא צריך להביא את כל הכסף ביום הרכישה.

בית קרקע במקום דירה, חצר במקום מרפסת

בסופו של דבר, השדרוג לא מסתכם בעוד כמה מטרים. הוא נמצא בדברים הקטנים שעושים הבדל גדול: היכולת לארח בכיף ובלי צפיפות, לתת לילדים ולהורים קצת יותר פרטיות, לשבת יחד בלי להרגיש שהבית נסגר עליכם.

הדבר היפה הוא שבאירוס הבר, אפשר להרשות לעצמכם בית קרקע פרטי ומרווח בסכום שמספיק בערים אחרות לדירה בלבד.

היזם הוא גם הקבלן

באירוס הבר, החברה שיוזמת את הפרויקט היא גם החברה שבונה אותו - קבוצת ט.ד.נ מבית משפחת בר. עבור הרוכשים המשמעות היא שיש כתובת אחת שמלווה את הפרויקט מהתכנון ועד המסירה.

מאחורי הקבוצה עומדים יותר מ-50 שנות בנייה משפחתית ושלושה דורות של משפחה. חזי בר פועל כיזם בתחום מאז 1987, וכיום הקבוצה המשפחתית מונה כ-15 חברות העוסקות בתחומים שונים בעולם הנדל"ן והבנייה.

את הביצוע מובילה "גני בר", חברת הביצוע של הקבוצה, המחזיקה בסיווג קבלני ג' 5 - הסיווג הגבוה ביותר - ומאחוריה ניסיון בביצוע אלפי יחידות דיור ועשרות אלפי מ"ר של מבני מסחר, תעשייה, מוסדות ומבני ציבור.

הניסיון הזה כבר בא לידי ביטוי בשורה של פרויקטים שהושלמו ואוכלסו, בהם נווה צדק באילת ופרויקט בר לביא 6010, לצד פרויקטים נוספים למגורים והתחדשות עירונית ברחבי הארץ.

עבור משפחה שרוכשת בית שנמצא עדיין בבנייה, יש כאן אינדיקציה לכך שמאחורי הפרויקט עומדת קבוצה שכבר יזמה, בנתה ומסרה פרויקטים בפועל - ושאותו גוף שמוכר את הבית הוא גם זה שאחראי להביא אותו עד לקו הסיום. יש כתובת אחת ויש "אמא ואבא".

"אחת השאלות ששאלנו את עצמנו בתכנון הייתה איך הבית הזה ייראה בעוד עשר שנים, כשהילדים כבר גדולים יותר", אומר דור בר מקבוצת ט.ד.נ. "לא רצינו לתכנן בית שנראה טוב רק על הנייר, אלא כזה שיוכל לגדול יחד עם המשפחה. בגלל זה היה לנו חשוב שיהיה מטבח מרווח, שיהיה חדר שימושי כבר בקומת הקרקע, שיהיה מספיק מקום לאירוח ושגם החצר תהיה חלק אמיתי מהחיים בבית."

מבט קדימה

ההחלטה לעבור מדירה צפופה לבית קרקע פרטי היא שינוי באיכות החיים של כל בני הבית, בשקט הנפשי של ההורים ובמרחב שבו הילדים גדלים. עבור משפחות שמחפשות בתים בירוחם למכירה, המגמה הזו מציעה הזדמנות אמיתית לשדרג בלי להיכנס להתחייבות כלכלית שאינה בהישג יד. מי שרואה את התמונה קדימה מבין שמדובר בצעד שמשלב בין הצרכים של היום לבין הראייה של השנים הבאות, בסביבה קהילתית שגדלים בה טוב.

למשפחות שרוצות לבדוק האם המעבר יכול להתאים גם להן, קבוצת ט.ד.נ מציעה בשלב הפריסייל הטבות ייעודיות לרוכשים, ובנוסף עשרת הרוכשים הראשונים יקבלו ליווי וייעוץ משכנתא על חשבון החברה. לפרטים על הבתים הזמינים, תנאי הפריסייל ותיאום פגישה עם צוות הפרויקט ניתן ליצור קשר בדרכים הבאות:

בטלפון: 052-912-1776

בוואטסאפ: 052-373-3225

במייל: Sales@tdn.co.il

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