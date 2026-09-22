מי אתה שחר וולף?

אני כלכלן עבדתי בתפקידי ניהול שונים בבנק דיסקונט וכיום אני מתכנן פיננסי , יועץ משכנתאות ומנהל קהילה של כשבעים אלף אנשים שרוצים להתייעל כלכלית ולהגיע מוכנים לחתונות ילדים

אני משתדל לדבר על כסף בשפה של אנשים ולעזור לכמה שיותר משפחות לעשות שינוי טוב לעתיד שלהם

אנחנו יושבים כאן ממש ערב חג הסוכות, חג שמסמל בניה, יציבות וקורת גג. מה המוטו שמוביל אותך בעבודה הפיננסית מול משפחות?

המטרה שלי בחיים הוא לעשות טוב, אני תמיד יושב מול משפחות ומסתכל איתם איפה הם נמצאים כעת במפה הכלכלית , איפה הם רוצים להיות ואיך מגיעים ליעדים האלה, לעיתים, צריך לגלות לאנשים את היעדים שלהם כדי שיהיה להם טוב יותר בעתיד שלהם.

העיסוק המרכזי שלך הוא יעוץ משכנתאות, אפשר לקבל ממך טיפ קטן שיעזור לקוראים שלנו?

יש שתי נקודות משמעותיות שאנחנו צריכים להסתכל שאנחנו עושים משכנתא:

א. תכנון פיננסי מקיף - זאת אומרת שההחזר החודשי לא גומר לנו את האפשרות לחסוך לחתונות של הילדים, שלא גורם לנו לוותר על כל ההווה שלנו.

ב. לזכור שמשכנתא היא לא שגר ושכח , משכנתא היא מוצר שצריך לבדוק אחת לשנה שנתיים, מי שבודק ומשנה אותה בעקבות השינוים בשוק והשינוים המשפחתים יכול להרוויח מאות אלפי שקלים לאורך השנים ,

לכן, משכנתא מחייבת בדיקה תקופתית אחת לשנתיים-שלוש. בבדק בית כזה בוחנים האם התנאים בשוק או השינויים האישיים שלכם מייצרים הזדמנות למחזור משכנתא מיחזור יכול להוריד את ההחזר החודשי, לקצר את תקופת ההלוואה, או פשוט לחסוך עשרות אלפי שקלים בריביות המצטברות.

הקהילה שלך מונה עשרות אלפי חברים, מה הערך שאתה נותן לחברים בקהילה?

לקהילה שלי קוראים כלכלה בגובה העיניים, ולא סתם, אני דואג להנגיש את כל הידע הפיננסי שנדרש להתנהלות כלכלית נבונה וחכמה להשקיע בשוק ההון, ולהנות מכל מה שיש לתחום הזה להציע. אני מעלה כל שבוע אתגר כלכלי של התנהלות חכמה יותר, אני מדבר על התנהלות נכונה בבית, אני מדריך אנשים איך להתחיל להשקיע באחריות, ומעדכן על חדשות חשובות שקורות בעולם הכלכלי.

אבל הכל כתוב בצורה קלה וברורה, עם טיפים מעשיים שיעודדו את החברים באמת לפעול ולהתקדם ראינו שלאחרונה יצאת במבצע חבר מביא חבר, שהביא היענות מטורפת. מה היתה המטרה מאחורי המבצע הזה?

כשמגיעים כקבוצה גדולה וקבוצה מאוחדת, יש לנו כוח מיקוח אדיר מול בתי ההשקעות, הבנקים וגופי הפיננסים. יש לנו הטבות יחודיות משתלמות במיוחד לחברי הקהילה שלנו. מעבר לכך, השיתוף יומי בקהילה מייצר דרייב שמוביל לעשייה. אנשים שולחים לי צילומי מסך של תשואות שהרוויחו, כספים שהצליחו לחסוך ועוד המשרד שלך מעניק מעטפת רחבה מאוד – מייעוץ משכנתאות דרך תכנון פיננסי ועד לנדל"ן וביטוחים. איך הכל מתחבר יחד?

שחר:

החיבור הוא לב העניין. ההסתכלות הכוללת מאפשרת לנו להתאים את המהלך לפרופיל הפיננסי של הלקוח, ולא לעבוד עם ׳נוסחאות יבשות'

קחו למשל מקרה של משפחה עם הכנסה פנויה גבוהה ויציבה. ייעוץ משכנתאות קלאסי עשוי להמליץ להם לקצר את תקופת ההלוואה ולהגדיל את ההחזר החודשי. באמצעות תכנון פיננסי רחב, אנחנו יכולים לראות שעדיף דווקא לא להעמיס על ההחזר החודשי, או אפילו לקחת משכנתא גדולה יותר (אם התנאים בשוק נכונים). את ההכנסה הפנויה או את המימון הנוסף שנוצר, אנחנו מנתבים להשקעות נוספות. זה יכול להיות רכישת נכס נדל"ן נוסף, או השקעה במסלולים מניבים אחרים.

כך, במקום שכל הכסף ייקבר בתוך קירות של הבית, אנחנו הופכים את המשכנתא ממחויבות מעיקה למנוף לצמיחה ולבניית הון משפחתי לטווח הארוך.

אם אנחנו מסתכלים קדימה אל עבר שנת 2027, מה התחזית שלך לגבי הכלכלה הישראלית?

"אם נסתכל על ה5 שנים האחרונות אנחנו רואים שהבורסה עשתה שיאים מיוחדים , ת"א עלתה במעל 120% ולמרות זאת אני מאד אופטימי ואני מאמין מאוד מאוד בכלכלה הישראלית. לאורך השנים ראינו שהמשק הישראלי ידע לצאת מרגעי משבר חזק הרבה יותר,הצמיחה של המשק, הילודה הגבוהה מביאים לזה שאני מאמין שגם לקראת 2027 נראה המשך של מגמת התאוששות וצמיחה. היזמות, הטכנולוגיה והחוסן של הציבור הישראלי הם מנועים חזקים מדי מכדי שנעצור במקום.

לגבי שוק הנדל"ן – הנתונים ברורים יש צמיחה לש כ-55 א' בתי אב בישראל כל שנה , אך בשנים האחרונות נבנו כל שנה כ-60 א' דירות, כעת יש מלאי יציב ומספק , אך, אם נסתכל קדימה לא ברור מה יקרה האם החברות ימשיכו באותו קצב בניה או יורידו את הרגל מהגז כדי ליצור לחץ וביקוש.

העצה הכי טובה שאני יכול לתת היא שצריך לבחון כל עסקה לגופה, האם העסקה טובה, האם היא מתאימה לרוכש, האם ההחזר השקעה מתאים ולקחת כמובן טווח ביטחון .

רגע לפני סיום אי אפשר שלא להזכיר את הכנס האחרון שהיה מוצלח במיוחד. מה מתוכנן להמשך?

כנס כלכלה בגובה העיניים שהיה בלתי נשכח, הכרטיסים אזלו כבר שבועיים מראש, והתגובות ממשיכות להגיע עד היום.

אבל נגלה לכם כאן שזו רק ההתחלה. כבר עובדים על הכנס הבא, שייערך כחודש אחרי החגים, עם מיטב המומחים והשמות המובילים בכלכלה הישראלית.

מחכה לכם אירוע עוצמתי, עם כלים ותובנות שאפשר לקחת הביתה ולשנות איתם את החיים.

תודה רבה, חג סוכות שמח ושפע כלכלי לכל בית בישראל!

תודה רבה שחר, וחג סוכות שמח

חג שמח ושפע כלכלי לכל בית בישראל

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