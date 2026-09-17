מכה בבית משפט: תבע בעלות על הנכס וחויב ב-50,000 ₪

בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת דחה השבוע תביעה משפטית ממושכת סביב נכס מרכזי בצפת, וקבע כי תובע שהחזיק בנכס במשך עשרות שנים נכשל כישלון מוחלט בהוכחת זכויותיו. השופט יונתן אברהם הגדיר את ההליך כ"תביעת סרק שאין לה כל בסיס", והורה על דחיית התביעה במלואה.

במוקד המחלוקת עמד מתחם מגורים מורכב בן שלושה מפלסים בצפת, הכולל את חלקה 36 הרשומה במלואה על שם מדינת ישראל מאז שנת 1985. התובע, שהחזיק במקום במשך שנים, טען לזכויות היסטוריות, קומת מרתף קבורה וזכויות בעלות, אך מצא את עצמו מול חומה בלתי חדירה של ראיות משפטיות חד-משמעיות.

חוות דעתו המקצועית של מומחה מטעם בית המשפט, שמיפה את המבנה לעומק, הפריכה לחלוטין את טענת קומת המרתף הקבורה. לכך התלווה מסמך מכריע נוסף: הסכם פשרה קודם שעליו חתם התובע בעבר, ובו ויתר מפורשות על כל טענה, חזקה או זכות עתידית בחלקה המדוברת.

ניסיונותיו של התובע להתכחש להסכם או לטעון למרמה ברישום המקורי של המדינה נדחו על הסף בידי בית המשפט. השופט ציין כי התובע אף ניהל בעבר משא ומתן עצמאי מול רשות מקרקעי ישראל לרכישת הקרקע – עובדה שהוכיחה כי ידע היטב שאינו הבעלים החוקי.

משלא נותרה עילה משפטית תקפה – לרבות לאחר מחיקת הטענה לדיירות מוגנת מהתיק – הורה בית המשפט על דחיית התביעה במלואה. בגין ההתנהלות הממושכת ובזבוז זמנה של מערכת המשפט, חויב התובע לשאת בהוצאות משפט גבוהות במיוחד בסך 25,000 שקל לקופת המדינה, וסכום נוסף של 25,000 שקל לנתבעת הנוספת בתיק.

פסק הדין מצטרף לשורה של החלטות שיפוטיות דומות בהן נדחו טענות לזכויות קנייניות על בסיס שנות החזקה בלבד. כפי שקבע בית המשפט בעבר במקרה דומה של חניה ששימשה משפחה במשך 48 שנים, שימוש רב שנים אינו מקנה זכויות כאשר הוא מונע מהבעלים החוקיים את החזקה במקרקעין.

הפסיקה מדגישה את חשיבות הרישום הפורמלי בטאבו ואת מעמדן של זכויות הבעלות הרשומות, גם מול טענות לחזקה ממושכת. המקרה מהווה תזכורת לכך שהחזקה בנכס, גם במשך עשרות שנים, אינה מקנה זכויות בעלות כאשר הנכס רשום על שם גורם אחר.