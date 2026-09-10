צפו בראיון המלא עם פיני עזרא - על מינוס, הלוואות והטעויות שעלולות לעלות ביוקר. ( צילום: כיכר השבת )

צפו בראיון המלא עם פיני עזרא - על מינוס, הלוואות והטעויות שעלולות לעלות ביוקר. - צילום: כיכר השבת

הסיפור שפתח את השיחה נשמע כמעט כמו עצה משונה.

משה סיפר כי כשנישא, חבר מהישיבה המליץ לו לפתוח חשבון בבנק שלא מאפשר להיכנס למינוס. "ומה יקרה אם יחסר לי שקל?", הוא שאל אותו. התשובה שקיבל הייתה פשוטה: עדיף לעצור כשחסר שקל - מאשר לגלות יום אחד שהמינוס כבר הגיע לעשרות או למאות אלפי שקלים.

והסיפור הזה הוביל בדיוק לשאלה שמעסיקה רבים לקראת החגים.

המינוס הקטן שלא תמיד נשאר קטן

תקופת החגים מביאה איתה כמעט תמיד הוצאות חריגות: אוכל, ביגוד, צרכי הבית, אירוח ולעיתים גם הוצאות שלא תוכננו מראש. חלקן הכרחיות, חלקן פחות - אבל בשורה התחתונה, התקציב החודשי הרגיל לא תמיד בנוי להתמודד איתן.

לדברי פיני עזרא, הטעות הראשונה היא לחשוב שמינוס הוא בהכרח האפשרות ה"פחות מפחידה".

לדבריו, במקרים מסוימים דווקא הלוואה מסודרת יכולה להיות חלופה נכונה יותר, משום שבניגוד למינוס שמתגלגל מחודש לחודש, בהלוואה יודעים מראש מה הסכום, מה ההחזר ומתי היא מסתיימת.

הוא גם הצביע על פער שעשוי להיות משמעותי: הריבית על יתרת חובה בחשבון עלולה להיות גבוהה, בעוד שבהלוואה שנבחרה נכון ניתן לעיתים לקבל תנאים מסודרים יותר.

אבל כאן מגיעה האזהרה החשובה.

לא כל מי שחסר לו כסף צריך מיד לקחת הלוואה, ולא כל הלוואה שמופיעה בלחיצת כפתור באפליקציה היא בהכרח עסקה טובה.

לפני שלוקחים הלוואה - אפשר לבדוק מה האפשרויות שעומדות בפניכם >>

"הלוואה יכולה להיות גלגל הצלה - אבל צריך לדעת איך להשתמש בה"

יש אנשים שעצם המילה "הלוואה" מלחיצה אותם. הם יעדיפו להישאר עוד חודש במינוס, ואז עוד חודש, ורק לא לראות התחייבות חדשה בחשבון.

עזרא מציע להסתכל על הדברים אחרת.

הלוואה שנלקחת לצורך מוגדר, בסכום שהלווה יכול לעמוד בו ובתנאים שמתאימים לו, יכולה לדבריו להפוך ל"גלגל הצלה" לתקופה מוגבלת.

לדוגמה, כאשר מדובר בפער זמני עד להכנסה צפויה, בתקופה חריגה של הוצאות או בצורך גדול שניתן לתכנן את החזרתו.

אלא שבדיוק כאן נמצאת הנקודה שעליה הוא חזר שוב ושוב במהלך הראיון: לא מסתכלים רק על השאלה "כמה כסף אפשר לקבל".

צריך לבדוק מה הריבית, האם יש הצמדות, מה קורה במקרה של פירעון מוקדם, אילו התחייבויות נוספות קיימות ומה באמת יהיה המחיר הכולל של ההלוואה.

בראיון הוא אף סיפר על איש מקצוע מתחום הפיננסים שלקח בעצמו הלוואה - ורק לאחר מכן גילה כמה כסף היה יכול לחסוך אילו בדק את העסקה לעומק קודם לכן.

אז אילו סעיפים צריכים להדליק נורה אדומה, ומה חשוב לבדוק לפני שחותמים? בראיון המלא עזרא מפרט את הדברים שרבים כלל לא חושבים לשאול.

ומה אם לא רוצים לעבור בנק?

אחת הנקודות שעלו בשיחה נגעה לאפשרות לקבל מימון מבלי להעביר את כל הפעילות הבנקאית.

עזרא התייחס להלוואות סולו והסביר כי קיימים פתרונות שבהם, בכפוף לבדיקת הלקוח ולאישור הגוף המממן, אין בהכרח צורך להעביר את חשבון העו"ש לבנק שנותן את ההלוואה.

במהלך הראיון עלה בהקשר הזה בנק ירושלים, שלדברי עזרא מציע אפשרות להלוואה צרכנית גם למי שאינו מנהל בו את חשבון העו"ש.

הסכומים, לדבריו, יכולים להגיע עד 200 אלף שקלים - כמובן בכפוף לאישור, לנתוני האשראי ולתנאים הספציפיים של כל לקוח.

האפשרות הזו עשויה להיות רלוונטית לא רק להוצאות החג. בשיחה הוזכרו גם שיפוץ דירה, חתונת ילד והוצאות משמעותיות אחרות שבהן משפחה זקוקה לסכום גדול יחסית - אך אינה רוצה או אינה יכולה להגדיל את השעבוד על הנכס.

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דווקא כשצריכים כסף - אסור למהר

יש כאן פרדוקס מוכר: דווקא כאשר אדם לחוץ לכסף, הוא עלול להיות פחות סבלני לקרוא את האותיות הקטנות.

הוא רוצה שהכסף ייכנס לחשבון, ומהר.

לדברי עזרא, זו בדיוק הסיטואציה שבה צריך לעצור ולבדוק.

הלוואה לא מתאימה עלולה לפתור את הלחץ של היום וליצור בעיה יקרה יותר בעוד כמה חודשים. מנגד, בדיקה נכונה של האפשרויות יכולה לפעמים לחסוך סכומים משמעותיים לאורך הדרך.

"אנשים שואלים למה שווה לשלם לי על הייעוץ", סיפר עזרא במהלך השיחה, "ובסופו של דבר זה הרבה יותר חוסך לך ממה שאתה משלם".

מנס השווה זאת לעסקה גדולה: גם מי שחושב שהוא מבין בחוזים לא יוותר בדרך כלל על עורך דין כשמדובר בסכומים משמעותיים. ובכל זאת, כשזה מגיע לאשראי ולמשכנתאות, לא מעט אנשים מקבלים החלטות כספיות גדולות בלי לבדוק מספיק.

ויש עוד חשבון שכדאי לפתוח דווקא עכשיו

לקראת סיום השיחה, עזרא העלה נקודה שלא נוגעת רק למי שמחפש הלוואה חדשה.

לדבריו, תחילתה של שנה חדשה יכולה להיות הזדמנות לעבור גם על התחייבויות שכבר קיימות - ובמיוחד על המשכנתא.

שינויים בריבית ובשוק עשויים ליצור במקרים מסוימים אפשרויות שלא היו קיימות בעבר, ולכן הוא ממליץ לבדוק מדי פעם האם התמהיל הקיים עדיין מתאים.

האם נכון למחזר? כמה באמת אפשר לחסוך? ומתי דווקא עדיף לא לגעת במשכנתא הקיימת?

גם כאן, התשובה אינה אחידה לכולם.

וזו אולי השורה התחתונה של הראיון כולו: הלוואה היא לא מילה שצריך לפחד ממנה - אבל גם לא כפתור שלוחצים עליו בלי לחשוב. בין מינוס יקר, הלוואה זמינה והתחייבות שלא מתאימה למשפחה, ההבדלים יכולים להסתכם בהרבה מאוד כסף.

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צפו בראיון המלא של משה מנס וישראל מאיר עם פיני עזרא, איש פיננסים ויועץ משכנתאות, בתוכנית "דבר ראשון" - ושמעו אילו בדיקות הוא ממליץ לעשות לפני שלוקחים הלוואה, מה חשוב לבדוק באותיות הקטנות ואילו טעויות עלולות לעלות ביוקר.