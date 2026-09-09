איך מתחברים לראש השנה ומשנים הרגלים?

שינוי הרגלים לקראת השנה החדשה הוא משימה מורכבת, בייחוד כשרוצים להגיע עם תוכנית עבודה ממשית לשיפור עצמי. במהלך הדיון בין ישראל מאיר למשה מנס, הועלתה תהייה מרכזית סביב דברי הרמב"ם והגמרא: מחד, הרמב"ם פוסק כי מצוות הווידוי חייבת להיעשות בפה. מאידך, הגמרא במסכת קידושין קובעת כי האומר לאישה "הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור" – האישה מקודשת מספק, אפילו אם ידוע שהוא רשע גמור, שמא הרהר תשובה בלבו.

איך מתיישבת הדרישה למעשה פיזי בפה עם היכולת להשתנות ברגע אחד בלב? המפתח טמון בשאלה היכן מונח הראש שלך. אם המחשבה והכוונה של האדם נמצאות במקום נכון וטוב, גדר המהות שלו משתנה באותו רגע והוא נחשב כמי שעשה תשובה. המחשבה היא שמגדירה את המסלול חדש.

ריבוי המפלגות החרדיות והשבר הדורי

לקראת הבחירות הקרובות נרשמת אינפלציה של ממש בזירה הפוליטית החרדית, עם לא פחות משש מפלגות שונות המתמודדות על קולות המגזר:

* יהדות התורה (ג')

* ש"ס

* אחי (בראשות הרב אברג'ל)

* הציבור החרדי

* הקהל

* צבע שחור

ועלתה התהיה שאולי פילוג זה אינו מקרי, אלא מהווה סימפטום של תהליך עומק רחב בהרבה. הדור הצעיר בציבור החרדי מחפש משמעות וחיבור אישי, וההצבעה המסורתית למפלגות הוותיקות כבר אינה מובנת מאליה כפי שהייתה בעבר.

ניהול פיננסי חכם: הלוואה מבוקרת מול המינוס

בראיון מיוחד שערכנו עם יועץ המשכנתאות והיועץ הפיננסי פיני עזרא, חודד כלל ברזל לניהול התקציב המשפחתי: עדיף לקחת הלוואה מוסדרת ומתוכננת מאשר להישאר בגרעון שוטף (מינוס) בבנק.

עזרא הדגיש כי כאשר נדרשים לצעד כזה, יש להקפיד על שני תנאים מרכזיים:

* בחינה קפדנית: סקירה מדוקדקת של האותיות הקטנות, תנאי ההחזר ושיעורי הריבית.

* התרחקות מגורמים מסוכנים: פנייה לגופים מורשים בלבד והימנעות מוחלטת מהלוואות בשוק האפור או מגורמים מפוקפקים.