איתי וקסלר מציג באולפן 'כיכר השבת' את מערכת הניהול והסליקה של ישראכרט לעסקים קטנים. ( צילום: כיכר השבת )

איתי וקסלר מציג באולפן 'כיכר השבת' את מערכת הניהול והסליקה של ישראכרט לעסקים קטנים. - צילום: כיכר השבת

בין אם אתם מנהלים מכירת ביצים או מוצרי חד-פעמי מהבית, מעבירים שיעורים פרטיים, מציעים שירותי אימון כושר או עובדים כאינסטלטורים ועצמאים – התרחיש הבא כנראה מוכר לכם היטב: תשלום מלקוח נכנס ישירות לחשבון הבנק הפרטי, מתערבב עם הקניות לשבת ותשלומי הגנים, וכשמגיע הרגע לרכוש סחורה חדשה כבר קשה לדעת מה שייך לעסק ומה לבית. כדי לעצור את הבלבול ולאפשר לכל עצמאי לצמוח ברוגע, ישראכרט השיקה פתרון מקיף שמרכז את כל הניהול הפיננסי במקום אחד ומבצע הפרדה מוחלטת בין הבית לעסק.

במקום לשלם בנפרד למספר ספקים שונים כמו חברת סליקה, תוכנת חשבוניות ומערכת קופות, הפלטפורמה מאגדת הכל תחת קורת גג אחת. דרך המערכת ניתן לגבות כספים בכל דרך שהלקוח מעדיף – סליקת אשראי, העברות בנקאיות, ביט ופייבוקס. בעל העסק יכול להפיק חשבוניות דיגיטליות אוטומטיות, לשלוח דרישת תשלום מהירה במייל או בהודעה כדי שהלקוח יזין את פרטי האשראי בעצמו, ואף להגדיר הוראות קבע חודשיות ללקוחות קבועים בלי צורך לרדוף אחרי גבייה. בנוסף, המערכת מעמידה פתרונות אשראי, מסגרות ייעודיות וכרטיס אשראי עסקי נפרד לרכישת ציוד ומלאי.

להצטרפות מהירה וקבלת המערכת לשנתיים ללא עלות לחצו כאן >>

פתרון ייעודי גם למשתמשי טלפונים כשרים

אחד הדגשים המרכזיים שהוצגו בראיון הוא הנגישות המלאה לציבור החרדי. בעלי עסקים שאינם מחזיקים בטלפון חכם יכולים להפעיל את הפלטפורמה במלואה דרך מכשיר טאבלט המחובר לרשת. מתוך הטאבלט ניתן להוציא קישורי תשלום, לעקוב אחר תנועות הכספים, להפיק חשבוניות ולנהל את כל הפעילות העסקית בדיוק באותה פשטות ומהירות.

שנתיים ללא עלות שימוש במערכת

במטרה להקל על העצמאים ובעלי העסקים הקטנים, ישראכרט מעניקה את כל כלי הניהול וההפקה הדיגיטליים של המערכת ללא דמי מנוי וללא תשלום חודשי למשך שנתיים שלמות. התשלום היחיד הוא עמלת סליקה רגילה בעת ביצוע עסקה בפועל, מה שמאפשר להתחיל לעבוד בצורה מסודרת ומקצועית ללא כל התחייבות כספית קבועה.

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פטור מלא מעמלות בקשר לחשבון תשלום למשך 24 חודשים למצטרפים חדשים עד ל-31.12.2026. בתום תקופת הפטור דמי הניהול יהיו בהתאם לתעריפון ישראכרט. האשראי מועמד ע"י המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המלווה. שירות חשבון תשלום עסקי ניתן ע"י ישראכרט חשבונות תשלום בע"מ. כפוף לתנאי השירותים.