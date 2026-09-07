$200 לטיסה הבאה שלכם: ההטבה שכדאי להכיר לפני שאתם מזמינים

עכשיו יש סיבה טובה להתחיל את התהליך הזה קצת מוקדם יותר.

מצטרפים ל־FLY CARD של אל על וישראכרט, ומקבלים $200 לטיסה הבאה לכל יעדי אל על וסאן דור, בכל מחלקה ובכל תאריך. בהתאם לתנאי המבצע.

כן, קראתם נכון: $200 מתנה לטיסה הבאה.

וזה בדיוק מסוג הדברים שיכולים להפוך את "אנחנו עוד חושבים על זה" ל"בואו נבדוק תאריכים".

ש הבקתות בצפון שהפכו ללהיט אצל משפחות חרדיות - יצאנו לבדוק למה חני שטיין | מקודם

כי אם ממילא אתם הולכים לטוס למה לא להתחיל עם יתרון?

להצטרפות ל- FLY CARD >>>

הטיסה הבאה כבר נמצאת לכם בראש

בואו נודה באמת אצל רובנו הטיסה הבאה כבר נמצאת איפשהו בראש.

אולי זו חופשה זוגית שכבר מזמן דיברתם עליה. אולי ביקור משפחתי. אולי סופ"ש קצר בחו"ל. אולי טיסה ארוכה יותר שתכננתם לדחות ל"שנה הבאה". ואולי פשוט בא לכם לשבור שגרה ולראות משהו חדש.

כך או כך, אם אתם יודעים שטיסה היא כנראה עניין של זמן ההטבה הזאת עשויה להיות בדיוק הדחיפה שחיכיתם לה.

במקום לחכות לרגע שבו תתחילו לחפש כרטיסים, אפשר כבר עכשיו לעשות צעד אחד שמקרב אתכם לשם.

היעד לבחירתכם! ההטבה מתאימה את עצמה

והחלק היפה? אתם לא צריכים להתאים את החופשה להטבה.

ההטבה מיועדת לכל יעדי אל על וסאן דור, בכל מחלקה ובכל תאריך, בכפוף לתנאי המבצע.

כלומר, אתם בוחרים את הטיסה שמתאימה לכם, את היעד שאתם באמת רוצים. את התאריך שנוח לכם. את המחלקה שמתאימה לכם.

וה־$200 איתכם.

להצטרפות ל- FLY CARD >>>

אז לאן הייתם לוקחים את ה־$200 שלכם?

לונדון?

ניו יורק?

פריז?

חופשה משפחתית?

חופשה קצרה באמצע השנה?

או אולי דווקא ליעד שכבר חודשים נמצא אצלכם בלשונית פתוחה בדפדפן?

כי לפעמים חופשה לא צריכה עוד הרבה כדי לקרות. לפעמים צריך רק את הרגע הזה שבו מפסיקים להגיד "מתישהו" ומתחילים לבדוק "מתי".

והטבה של $200 לטיסה הבאה היא בהחלט סיבה טובה להתחיל.

יש משהו מספק ברגע שבו חופשה עוברת משלב הרעיון לשלב התכנון.

פתאום יש תאריך. יש יעד. יש מסלול. יש רשימת מקומות שרוצים להגיע אליהם.

ואז מגיע גם הרגע הכי מרגש - ההזמנה עצמה.

אז אם גם אתם מהאנשים שתמיד כבר חושבים על החופשה הבאה, FLY CARD נותן לכם סיבה טובה להתחיל לחשוב עליה ברצינות.

כי במקום לשאול: "מתי?" אפשר להתחיל לשאול: "לאן"?

הטיסה הבאה מתחילה עכשיו

הטיסה הבאה שלכם יכולה להתחיל כבר עכשיו

לא צריך כבר לדעת באיזה מלון תישנו. לא צריך להחליט היום מה תעשו ביום השני של החופשה. ואפילו לא צריך לבחור עכשיו בין לונדון לניו יורק.

צריך רק לדעת דבר אחד

אם אתם מתכננים לטוס יש כאן הטבה ששווה להכיר.

מצטרפים ל־FLY CARD של אל על וישראכרט ויכולים לקבל $200 לטיסה הבאה, בהתאם לתנאי המבצע.

אז במקום לשמור עוד יעד ברשימת ה"יום אחד" שלכם, אולי הגיע הזמן לעשות את הצעד הראשון.

עוברים עכשיו: ‎*2665

להצטרפות ל- FLY CARD >>>

טסים. נקודה.- FLY CARD

למצטרפים עד 31.10.26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ₪ עד 31.1.27. למימוש עד 28.2.27, להמראות מה 5.10.26 עד 31.12.27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע”מ ו/או פרימיום אקספרס בע”מ ו/או ישראכרט מימון בע”מ ו/או הבנק.

אי־עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון Fly Card.