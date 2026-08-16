ישראכרט לעסקים מציגה פתרון מתקדם המיועד לעצמאים, עוסקים פטורים, עוסקים זעירים ובעלי עסקים קטנים במגזר החרדי: "החשבון העסקי" - פלטפורמה דיגיטלית מקיפה המרכזת את כל הפעילות העסקית תחת קורת גג אחת, ישירות מהטלפון הנייד.

השירות החדש נועד לעשות סדר מלא בהתנהלות הכספית של העסק, להפריד באופן מוחלט בין החשבון הפרטי לעסקי, ולחסוך זמן יקר ובירוקרטיה סביב ניהול הוצאות והכנסות העסק.

עבור עצמאים רבים במגזר החרדי - החל ממפיקי אירועים, צלמים וסופרי סת"ם, ועד מעצבות גרפיות, מנחות הורים, יועצים ובעלות קייטרינג לשמחות - הניהול היומיומי של העסק מלווה פעמים רבות בריצה בין כמה פלטפורמות שונות.

רבים מבעלי העסקים מנהלים את פעילותם מהבית, מהרכב או תוך כדי תנועה, ונאלצים לתמרן בין פנקסי קבלות ידניים, אפליקציות שונות לגביית תשלומים, ומערכות נפרדות למעקב אחר מע"מ וחיובי אשראי.

התהליך המסורבל הזה יוצר עומס ניהולי מיותר על בעל העסק, ובעיקר - מוביל לערבוב שוטף בין החשבון הפרטי של הבית לבין הכסף העסקי, דבר שמקשה על קבלת תמונה ברורה של תזרים המזומנים.

לרוב, בקרב בעלי עסקים בתחילת דרכם רווחת התחושה שעד שהעסק לא יגדל לממדים משמעותיים, אין צורך בהתנהלות עסקית נפרדת וממוסדת. אבל בשוק העסקי המודרני מבינים כיום כי תהליך הצמיחה והשקט הנפשי של בעל העסק מתחילים דווקא מביצוע הפרדה ברורה כבר מיום הפעילות הראשון של העסק.

ההפרדה הזו, בין הוצאות הבית לבין ההכנסות מהפעילות של העסק העצמאי, מהווה את הצעד הבסיסי בהפיכת עסק קטן למבוסס ויציב.

"החשבון העסקי" של ישראכרט מציע מענה מעשי בדיוק לאתגרים הללו. הציבור העצמאי נהנה כעת ממערכת אחת המאפשרת ביצוע סליקה וקבלת תשלומים מרחוק באמצעות שליחת דרישת תשלום במסרון או במייל, חיוב באשראי והעברות בנקאיות.

לצד זאת, המערכת מפיקה חשבוניות וקבלות דיגיטליות באופן אוטומטי עם ביצוע החיוב, ללא צורך בהתקשרות מול ספקי תוכנה חיצוניים ובהוצאות נוספות.

בנוסף, המעטפת כוללת כרטיס אשראי עסקי ייעודי לניהול מבוקר של הוצאות העסק, לצד מסגרת אשראי חוץ-בנקאית נוספת המעניקה גמישות תזרימית ומרחב נשימה לפיתוח העסק, מבלי להכביד על המסגרת הבנקאית הפרטית.

חשוב לדעת, כי דווקא על רקע השינויים בשוק העבודה וההקלות שנועדו לעודד יציאה לדרך עצמאית, כדוגמת רפורמת "עוסק זעיר" והמסלולים המותאמים לעוסקים פטורים ברשות המסים, גובר הצורך בכלים שמרכזים את המעקב הפיננסי.

הניהול הדיגיטלי מאפשר לבעלי העסקים לעקוב באופן רציף אחר התנועות והתזרים, להבטיח התנהלות שקופה ומסודרת, ולהימנע מטעויות ניהוליות הנגרמות מעומס הבירוקרטיה.

במסגרת ההשקה מציעה ישראכרט הטבה מיוחדת למצטרפים חדשים לפלטפורמת "החשבון העסקי" עד לסוף שנת 2026: פטור מלא מעמלות בקשר לחשבון תשלום למשך 24 חודשים. ההצטרפות לשירות מתבצעת בתהליך דיגיטלי קל ומהיר, ומאפשרת לכל עצמאי ובעל עסק קטן לפנות זמן יקר מניהול טכני, להתמקד במתן שירות מקצועי ללקוחות ולהביא לפיתוח העסק בראש שקט.