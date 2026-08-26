הבקתות בצפון שהפכו ללהיט אצל משפחות חרדיות - יצאנו לבדוק למה

רגע לעצמכם - הבקתות בצפון שהפכו ללהיט ( צילום: באדיבות המצלם )

בלי לובי, בלי מסדרונות ובלי להרגיש שהגעתם לעוד מלון. כאן יוצאים בבוקר מהבקתה ישר אל הנוף, מתיישבים בפינת הישיבה הפרטית, מכינים קפה - והאגם נמצא ממש מולכם.

רגע לעצמכם - הבקתות בצפון שהפכו ללהיט ( צילום: באדיבות המצלם )

בקתת עץ ונוף ששווה לקום בשבילו השר כץ בחרמון: "אנחנו כאן ולא נזוז" • איום על דמשק ואנקרה ב. ניסני | 25.08.26 במתחם יש 8 בקתות עץ ממוזגות. שבע מהן מתאימות לעד ארבעה אורחים, ובקתה נוספת מתאימה לעד שישה. בבקתות לארבעה תמצאו מיטה זוגית ושתי מיטות נוספות, וכל בקתה מגיעה מוכנה עם סדין, שמיכה וכרית. לכל בקתה פינת ישיבה משלה, כך שגם כשמגיעים כמה משפחות יחד - לכל אחד נשאר המקום הקטן שלו לשבת, לנשום וליהנות מהשקט. מחיר בקתה לעד ארבעה אנשים: 950 ש"ח.

רגע לעצמכם - הבקתות בצפון שהפכו ללהיט ( צילום: באדיבות המצלם )

אבל מי שמעדיף לקחת את חוויית הטבע עוד צעד קדימה, יכול לבחור דווקא באוהלים.

רוצים קמפינג - אבל בלי לסחוב את חצי הבית?

במאי תאי וילג׳ אפשר להתארח גם באוהלים רגילים המתאימים לעד חמישה אנשים.

האוהלים ניתנים עם מזרנים וסדינים, כך שלא צריך להתחיל לדחוס לרכב מזרנים, שמיכות וחצי מחסן.

המחיר: 500 ש"ח לאוהל לעד חמישה אנשים.

וזה בדיוק השילוב שכיף למצוא בחופשה משפחתית - מצד אחד לישון בתוך הטבע ולהרגיש את הגולן מקרוב, ומצד שני להגיע למקום שכבר מחכה לכם.

רגע לעצמכם - הבקתות בצפון שהפכו ללהיט ( צילום: באדיבות המצלם )

ואז מגיע הערב

אחרי יום של טיול בצפון, טבילה באווירה של רמת הגולן או פשוט שעות של ישיבה מול בריכת רם, מגיע אחד הרגעים הכי טובים בחופשה.

מדליקים מנגל.

במתחם ניתן לעשות על האש, להתיישב יחד, לפתוח שולחן ולהאריך את הערב בלי למהר לשום מקום.

לרשות האורחים עומד גם מטבחון משותף הכולל מקרר, מקפיא, גז, שולחן עבודה וכיור, כך שאפשר להביא מצרכים ולהכין אוכל במקום.

ומי שמעדיף להגיע לחופשה בלי לבשל בכלל, יכול להזמין מראש אוכל אותנטי כשר ולהפוך גם את הארוחה לחלק מהחוויה המקומית.

רגע לעצמכם - הבקתות בצפון שהפכו ללהיט ( צילום: באדיבות המצלם )

ויש גם טעם של הגולן לקחת הביתה

במתחם פועל גם שוק פירות וירקות עונתיים, כך שהחופשה יכולה להסתיים עם ארגז של תוצרת מקומית טרייה בדרך הביתה.

זה אולי נשמע כמו פרט קטן, אבל דווקא הדברים האלה נותנים למקום את האופי שלו - פחות "מתחם תיירותי" ויותר פינה אמיתית של הגולן.

ומה עושים כשכל המשפחה המורחבת רוצה להגיע?

אחד היתרונות הגדולים של מאי תאי וילג׳ הוא האפשרות לשכור את המתחם כולו.

משפחה מורחבת, כמה משפחות חברים או קבוצה שרוצה לצאת יחד לצפון יכולה להפוך את המקום למתחם פרטי משלה - בקתות, אוהלים, פינות ישיבה, מטבחון, מנגל, מרחב ונוף אחד גדול לבריכת רם.

בלי להתחלק עם אורחים זרים ובלי לנסות למצוא שמונה יחידות אירוח שונות באותו אזור.

רק להגיע יחד - ולהתחיל את החופשה.

מאי תאי וילג׳ - לפעמים לא צריך יותר מזה

בקתה מעץ, אוויר של רמת הגולן, ארוחת ערב בחוץ ובריכת רם שנפרשת מול העיניים.

אם אתם מחפשים חופשה פחות רשמית, יותר טבעית, כזו שהילדים יזכרו ושגם המבוגרים באמת יצליחו לנוח בה - שווה להכיר את הפינה הזאת.

מאי תאי וילג׳ - פארק קמפינג ונופש על שפת בריכת רם, רמת הגולן

להזמנות ולפרטים: 058-5283389