( צילום: שמוליק עלמני )

שר החוץ גדעון סער ביקר היום (רביעי) במג'דל שמס שברמת הגולן, שם נפגש עם ראשי הרשויות המקומיות בעקבות ההכרה ההיסטורית של קולומביה בריבונות ישראל על הגולן. במהלך הפגישה הודו ראשי הרשויות לשר על המהלך המוצלח ושיבחו את תרומתו לקידום הבניה וההתיישבות ברמת הגולן.

השר סער סיפר לראשי המועצות על פגישתו עם חברו, נשיא קולומביה אבלרדו דה לה אספרייה ביום חמישי שעבר בברנקייה, שבה סיכם איתו על הכרת קולומביה בריבונות ישראל בגולן. "אמרתי לנשיא: קולומביה היא מדינה גדולה. ישראל היא מדינה קטנה ללא עומק גיאוגרפי. הטבח ב-7 באוקטובר המחיש זאת באופן טרגי", מסר השר.

עם ראשי הרשויות ( צילום: שלומי אמסלם, לע״ם )

"גבולות בני הגנה הם קריטיים לביטחון ישראל. רמת הגולן היא קריטית לבטחון ישראל וקיומה", הבהיר סער בתיאור דבריו לנשיא הקולומביאני. "הנשיא טראמפ בצעד אמיץ היה המנהיג הראשון שהכיר בריבונות ישראל בגולן. אתה מנהיג אמיץ. אנא תהיה המנהיג השני בעולם שיעשה זאת". סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל דוד הכהן וב. ניסני | 15:04 דרמה בפריימריז: גמליאל צנחה ל-35, עטיה במקום 25 קובי ישראל | 20:31 שר החוץ סקר בפני ראשי הרשויות את הגינויים של מדינות ערביות מסוימות להחלטת קולומביה, והבהיר כי הוא מעריך שלחצים מסוג זה יגברו. עם זאת, הוא הבטיח להמשיך ולפעול להכרה של מדינות נוספות בריבונות ישראל על רמת הגולן. ראשי הרשויות: "הישג מדהים לישראל" ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, שיבח את המהלך: "במהירות שיא הצלחת אדוני השר להביא הישג מדהים לישראל. זו הכרה היסטורית ומוסרית בריבונות שלנו בגולן".

השר גדעון סער בריאיון ל'כיכר השבת'

ראש מועצת מג'דל שמס, דאולן אבו סלאח, הוסיף: "השר סער, אני מודה לך על ביקור נוסף וחשוב כאן אצלנו ועל הבשורה מקולומביה שחשובה גם לדרוזים ברמת הגולן. אנחנו מודים לך על תרומתך גם לפיתוח הגולן וגם בתמיכה בעדה הדרוזית".

בפגישה נכחו עוד: יהודה דואה - ראש מועצת קצרין, סלמאן בטחיש - ראש מועצת מסעדה וויליאם אבו עוואד - ראש מועצת בוקעתא. ראשי הרשויות שיבחו גם את תרומת השר לקידום הבניה וההתיישבות ברמת הגולן, שנמצאת בתנופה של בניה - נושא שעוגן על ידי השר סער בהסכמים הקואליציוניים ובהחלטות ממשלה בשתי הממשלות האחרונות.

כזכור, קולומביה הכירה בריבונות ישראל על רמת הגולן בעקבות ביקור שר החוץ סער בקולומביה לרגל השבעת הנשיא החדש. זהו מהלך דיפלומטי משמעותי שמגיע לאחר שארצות הברית הייתה המדינה הראשונה שהכירה בריבונות הישראלית על הרמה בתקופת הנשיא טראמפ.