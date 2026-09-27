עשרות מטיילים ישראלים מוצאים את עצמם מאז הלילה (בין שבת לראשון) נצורים ומנותקים בכפר סאמגאון (Samagaun) שבאזור הטרק הפופולרי מנאסלו, בלב רכס ההימלאיה בנפאל. בעקבות מערכת מזג אוויר קיצונית וגשמים עזים, אירעו באזור מפולות סלעים מסוכנות שחסמו כליל את דרכי הגישה אל הכפר המבודד וממנו.

המטיילים, השוהים בגובה רב של כ-3,500 מטרים מעל פני הים, מתארים מציאות מפחידה. בכפר נותק זרם החשמל, ובמהלך הלילה אירעו מספר מפולות בוץ וסלעים סמוך מאוד לבתים שבהם הם מסתתרים. לפנות בוקר, לאחר ימים של גשם כבד, רעש מחריד העיר מאות מטיילים ואנשי צוות בעקבות מפולת ענקית שאירעה ממש מעל הכפר.

"כל כמה שעות אנחנו שומעים בום עצום, כאילו כל האדמה קורסת", שיתף אחד המטיילים הישראלים בשיחה עם 'כאן חדשות'. יחד עם הישראלים, שוהים בכפר הנצור גם מטיילים זרים ותושבים מקומיים רבים. בחסדי שמיים, נכון לשעות הבוקר טרם דווח על נפגעים בנפש בכפר עצמו.

ניסיונות החילוץ נתקלים בקשיים

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בשלב זה, אפשרויות המילוט מהאזור מוגבלות עד בלתי אפשריות. הישראלים מדווחים כי חלק מהדרכים והגשרים המרכזיים באזור נשטפו או אינם עבירים, מה ששולל לחלוטין את האפשרות לעזוב את המקום באופן יבשתי בטוח.

דוברות משרד החוץ מסרה: "בימים האחרונים פוקד את נפאל מזג אוויר קיצוני, הכולל גשמים עזים ורצופים, אשר הובילו לחסימות כבישים ולשיבושי תנועה באזורים שונים במדינה. מספר תיירים ישראלים נמצאים באזורים הרריים שבהם קיימים קשיי גישה".

עוד נמסר מהדוברות: "שגרירות ישראל בנפאל נמצאת בקשר עם חברות התיירות והמדריכים המקומיים, ופועלת לאיתור ישראלים שטרם נוצר עמם קשר ולסיוע, ככל שניתן ובהתאם לתנאי השטח, במאמצים להעברתם לאזורים בטוחים".

אסון אזורי: עשרות הרוגים בנפאל ובהודו

המצור בסאמגאון הוא רק קצה הקרחון של סערה קטלנית הפוקדת בימים אלו את האזור כולו. הגשמים העזים בנפאל הובילו להצפות ענק ולמפולות ששטפו כבישים וגשרים, וגבו עד כה את חייהם של לפחות שישה בני אדם, בעוד חמישה נוספים מוגדרים נעדרים במספר אירועים שונים ברחבי המדינה.

ההרס לא פסח גם על המדינה השכנה, הודו, שם מדווחים הרשויות באזור אוטר פרדש על לפחות 15 הרוגים וחמישה פצועים ביומיים האחרונים, לצד נזק כבד לרכוש ולתשתיות.

באזור ההימלאיה נרשמו בשנים האחרונות תופעות מזג אוויר קיצוניות הולכות וגוברות. בסוף חודש אוגוסט השנה, שיטפונות קטלניים פקדו את נפאל וגרמו למותם של למעלה מ-1,300 בני אדם, כאשר קריסת קרחון מסיבית הובילה לשיטפונות פתע שמחקו מבנים שלמים והותירו אלפי בני אדם נעדרים.

גם בחודש יוני פרסמו הרשויות בפקיסטן ובמחוז קולומביה הבריטית בקנדה אזהרות חמורות מפני סכנת שיטפונות פתע, על רקע האצה בקצב המסת הקרחונים והיווצרות אגמים לא יציבים באזורים הרריים.