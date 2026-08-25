השר כץ בחרמון: "אנחנו כאן ולא נזוז" • איום על דמשק ואנקרה

מפסגת החרמון הגבוהה, במרחק 35 קילומטר בלבד מארמון הנשיאות בדמשק, העביר היום (שלישי) שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר חד-משמעי למשטר הסורי החדש ולכוחות הג'יהאדיסטים: ישראל מתבצרת בעומק השטח ואין דרך חזרה. הביקור הדרמטי בכתר החרמון ובמוצבים האסטרטגיים חושף את המדיניות הקשוחה שמנהלת ישראל מאז שבעה באוקטובר.

שר הביטחון קיים ביקור שטח רשמי בכתר החרמון שבסוריה, שם ערך הערכת מצב מקיפה יחד עם בכירי מערכת הביטחון - סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא, ראש מנהלת סוריה בצה"ל אלוף רסאן עליאן, מפקד אוגדה 210 תא"ל יאיר פלאי והמזכיר הצבאי של שר הביטחון תא"ל הישאם איברהים.

"אנחנו כאן ולא נזוז מכאן"

במהלך הביקור קיבל כ"ץ סקירות מפורטות על הפעילות בגזרה ושיבח את כוחות הסדיר והמילואים הפועלים במקום. "אנחנו נמצאים כאן בכתר החרמון, היכן שהיה מוצב החרמון הסורי. היום כוחות צה"ל נמצאים פה ובכל רחבי החרמון ורמת הגולן ובכל אזור הביטחון", הדגיש השר.

לדבריו, מעמד זה מאפשר לכוחות להשקיף "על דמשק מלמעלה, מרחק 35 קילומטר, להשקיף על הבקאע בלבנון, על מעוז החיזבאללה מלמעלה וכמובן להשקיף ולהגן על יישובי רמת הגולן והגליל".

מסר ישיר לנשיא סוריה

כ"ץ התייחס לאיומים הנשקפים מהצד הסורי של הגבול, וציין כי מדובר בכוחות ג'יהאדיסטים שחלקם פועלים בתוך המשטר הסורי וחלקם במסגרת ארגוני טרור שונים שמטרתם המרכזית היא פגיעה במדינת ישראל. "צה"ל שנמצא כאן ויישאר כאן ולא יזוז מכאן מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו - זה הלקח המרכזי מ-7 באוקטובר", הצהיר.

במסר ישיר שהעביר לנשיא סוריה, אמר כ"ץ: "כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ומביט למעלה על החרמון ורואה את צה"ל - אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו. כל עוד יהיו איומים צה"ל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו - כך עשינו וכך אנחנו מתכוונים לעשות גם בעתיד".

אזהרה לטורקיה ופירוק תשתיות אסד

השר הבהיר כי ישראל פועלת באופן שוטף ויומיומי בגזרה כדי לסכל איומים, לעקור את שרידי המשטר הישן ולמנוע כל התארגנות מסוכנת של המשטר החדש. בנוסף לאיומים המקומיים, התייחס כ"ץ למעורבות הטורקית בזירה הסורית והבהיר כי ישראל נקטה פעולה נחרצת.

"פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה תוך סיכון אינטרסים ביטחוניים של ישראל, הבהרנו את הדברים בצורה ברורה ונעמוד עליהם גם בעתיד", אמר כ"ץ. הוא הוסיף כי ישראל השמידה את כל התשתית האסטרטגית של צבא אסד במהלומה שנמשכה מספר ימים, במטרה לוודא שסוריה לא תהווה עוד איום אסטרטגי על מדינת ישראל.

הביקור מגיע על רקע המתיחות המתמשכת מול טורקיה, לאחר שישראל תקפה בשבוע שעבר את שדה התעופה הצבאי אבו א-דוהור שבמחוז אידליב בצפון סוריה, בעקבות מידע מודיעיני על כוונת טורקיה לפרוס כוחות צבאיים במתקן.

כ"ץ סיכם כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות בכל עת שנדרש כדי לשמור על ביטחון התושבים, תוך שמירה על העליונות האסטרטגית של ישראל בזירה הצפונית.