כותב השורות בימים אלה (ובשאר ימי השנה...)

בין הזמנים בסיומו. וראו זה פלא: נחלי הגליל, שבדרך כלל עמוסים לעייפה עד כדי כך שאחרי השעה 10 בבוקר אין סיכוי להכניס רכב לחניונים המפורסמים, היו שקטים יחסית. מי שכן היה נמצא שם ברובו, היו בני הציבור החרדי והחרד"לי, והצניעות נשמרת בשיא.

חניון האקליפטוס בבניאס, שבדרך כלל עמוס לגמרי, יש בו מקום גם בצהרי היום(!) המפרצים והלגונות בבניאס, שבסמיכות אליו, גם כן פנויים. מדוע? לאן נטשו המטיילים? להלן הסיבות האפשריות: 1. בשבועיים הראשונים של בין הזמנים, הציבור החרדי כבר בחופש. לעומת זאת, קייטנות החופש הגדול של הציבור הכללי פעלו וההורים בציבור הכללי לא טיילו באופן עצמאי, לעומת הציבור החרדי שטייל יום-יום.

כותב השורות בימים אלה (ובשאר ימי השנה...)

2. בשומרון נפתחו בשנים האחרונות מעיינות רבים לציבור. לא ברמת נחלי הגליל, אבל בהחלט ברמה סבירה להנאה לבחורי ישיבות. מדובר במעיינות שלפני כמה שנים היו כמעט לא נגישים משיקולים ביטחוניים, והיום המצב הביטחוני שונה ורבים חשים תחושת ביטחון בנחלי השומרון. מצב זה גורם לכך שברגע שיש יותר אתרים פתוחים, הציבור מתפזר על פני יותר מקומות. זה מוריד את הצפיפות בכל אתר בנפרד. במקום שכולם ילכו לאותם שלושה-ארבעה מקומות מוכרים, יש היום עשרות אפשרויות, וכל אחת סופגת חלק קטן יותר מהעומס הכללי.

3. חלק ניכר מהציבור בחו"ל – לפי נתונים שפורסמו לאחרונה, מדובר בעשרות אלפי ישראלים שיצאו לתקופות ארוכות בשנים האחרונות, ותנועת היציאות לחו"ל בחודשים האחרונים שברה שיאים; יש אומרים כמעט 300 אלף.

כותב השורות בימים אלה (ובשאר ימי השנה...)

4. יש הרבה מילואימניקים שלא פנויים, כך שהם ומשפחותיהם לא יכולים לטייל.

5. יש כאלה שיגידו שזו גם תוצאה של המצב הביטחוני, שגורם לחלק מהמשפחות לחשוב פעמיים לפני שהן יוצאות לצפון הרחוק ופתאום תפרוץ מלחמה. מדי בוקר קם טראמפ עם "קריזה" חדשה, ואי אפשר לתכנן טיולים ארוכים לגליל.

6. עוד הגיבו לי גולשי 'כיכר השבת', שכיוון שכותב השורות מפרסם ב'כיכר' וברשתות החברתיות, שלל מיקומי טיול וטבילה, העומס על נחלי הגליל דווקא יורד, כי הציבור מתפזר על יותר אתרים.

כותב השורות בימים אלה (ובשאר ימי השנה...)

7. יש הטוענים שרבים מבני הישיבות הם עריקים והם חוששים לצאת לטיולים בגלל החשש להיתקל במשטרה צבאית.

8. עמיחי שילה כתב ב'עולם קטן' (פרשת ראה) שיש שמועה מגדולי ישראל לבני ישיבות למעט בטיולים השנה. ולא נהירין דבריו, שכן בין הזמנים הוא חלק בלתי נפרד מ"אמצע הזמן". אם "קווי ה'" לא "יַחֲלִיפוּ כֹחַ", הלימוד במשך כל השנה לא יהיה איכותי.

וכבר התבטא כמה פעמים מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצוק"ל שבאחת המלחמות בטלו את בין הזמנים, והלימוד במשך הזמן לא היה איכותי כבשנים קודמות.