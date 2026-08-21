חברת אל על ביטלה היום (שישי) ברגע האחרון את טיסת LY8 מניו יורק לישראל, לאחר שהתברר כי בעקבות עיכוב בהמראה המטוס צפוי לנחות בארץ רק לאחר כניסת השבת. ההחלטה התקבלה כאשר הנוסעים כבר היו על סיפון המטוס והמתינו להמראה.

על פי הדיווחים, עיכוב בשעת היציאה המקורית שינה את לוח הזמנים באופן שלא אפשר עוד להשלים את הטיסה ולנחות בישראל לפני כניסת השבת. בעקבות זאת הוחלט שלא להוציא את הטיסה לדרכה ולבטלה, כדי להימנע מהפעלתה במהלך השבת.

המטוס, שהיה בנמל התעופה קנדי (JFK), חזר לעמדה והנוסעים הורדו ממנו. הכבודה נפרקה מן המטוס, ובשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על מועד הטיסה החלופית ועל הסידורים שניתנו לנוסעים בעקבות הביטול.

מסגרת חוקית לביטול בגין שבת

כזכור, חברת אל על היא חברת תעופה ישראלית בבעלות יהודית ומקפידה על שמירת השבת. ביטול טיסה שנעשה כדי למנוע חילול שבת מוסדר במסגרת חוק שירותי תעופה. במקרים כאלה, חברות תעופה ישראליות רשאיות לבטל את הטיסה כדי להימנע מנחיתה לאחר כניסת השבת, והן עשויות להיות פטורות מהפיצוי הכספי הקבוע בחוק, בכפוף לתנאים הקבועים בו.

הפטור מהפיצוי הכספי אינו מבטל את יתר זכויות הנוסעים. במקרה של ביטול, הנוסעים זכאים לבחור בין טיסה חלופית לבין השבת התמורה עבור הכרטיס, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

בנוסף, במקרים שבהם נדרשת המתנה ממושכת, זכאים הנוסעים לשירותי סיוע, הכוללים מזון ומשקאות, וכן לינה בבית מלון והסעה בין שדה התעופה למלון, כאשר הדבר נדרש בהתאם לנסיבות.

זכויות הנוסעים בביטול

בכל הנוגע לטיסה החלופית, החברה עשויה לשבץ את הנוסעים בטיסות הבאות או להפעיל טיסה מיוחדת, בהתאם לסידורים שייקבעו. במקרה של טיסת LY8, טרם נמסרו פרטים מלאים על הפתרון שנקבע עבור הנוסעים.

מקרים דומים של ביטולי טיסות בגין שמירת שבת התרחשו בעבר בחברות תעופה ישראליות. במקרה אחד שהגיע לבית המשפט, נוסעים שטיסתם מדובאי לישראל בוטלה עקב מבצע "שאגת הארי" תבעו פיצוי משמעותי, אך בית המשפט דחה את רוב התביעה והכיר בנסיבות הביטחוניות הקיצוניות.

יצוין כי חסידויות מסוימות מקפידות להימנע מטיסה בחברות ישראליות מטעמים אידיאולוגיים, ובוחרות במסלולי טיסה עקיפים דרך מדינות שלישיות, גם כאשר הדבר מאריך משמעותית את זמן הנסיעה.