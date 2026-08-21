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לא ייאמן

לא נרתעים: "במצב הזה, אי אפשר למנוע שביתה נוספת בנתב"ג כמו אתמול"

גורמים בענף מזהירים: צפויה שביתה נוספת בחופש הגדול • נוסעים ממתינים שעות למזוודות ומטוסים ממריאים ריקים | אל על וארקיע מציעות שוברים למי שיבחר שלא לטוס (תעופה)

3תגובות
נתב"ג בימים אלו (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

נמל התעופה בן גוריון ממשיך להתמודד עם שיבושים קשים גם ביום שישי, יום לאחר השביתה הפתאומית שהותירה אלפי נוסעים תקועים. גורם בכיר בענף התעופה מסר היום ל-N12 כי "במצב הנוכחי, אי אפשר למנוע הישנות של אירוע כמו אתמול", והזהיר מפני שביתה נוספת בחופש הגדול.

בשעות הבוקר נאלצו נוסעים רבים להמריא ללא מזוודותיהם, כאשר חברות התעופה בחרו לשלוח את המטוסים לדרכם ריקים מכבודה על מנת לצמצם את העיכובים. באולם השבים ארצה, ישראלים שנחתו בארץ המשיכו להמתין למעלה משעה וחצי לקבלת המזוודות.

אל על ביטלה טיסה כשהנוסעים כבר על המטוס

בעקבות העיכובים והכאוס בנמל התעופה, חברת אל על נאלצה לבטל טיסה שהייתה אמורה להגיע מניו יורק לישראל - כאשר הנוסעים כבר ישבו על המטוס. הטיסה הייתה אמורה להמריא בשעה 22:40 אך נדחתה לשעה 01:00 לפנות בוקר. מאחר שהמטוס לא היה מספיק לנחות בארץ לפני כניסת שבת, הטיסה בוטלה לחלוטין.

מדוברות אל על נמסר: "בשל החשש לעיכובים או לאי הגעת מזוודות של נוסעים יוצאים, הנובע משביתת עובדי נתב"ג, אל על מודיעה כי תאפשר לכל לקוח שיבחר שלא לטוס היום לקבל שובר למימוש עתידי. אף שהשיבושים אינם באחריות אל על ואינם בשליטתה, החברה החליטה לנקוט צעד שירותי זה מתוך התחשבות בלקוחותיה ובאי הוודאות שנוצרה".

נמל התעופה בן גוריון (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

גם ארקיע מציעה שוברים לנוסעים

חברת ארקיע הודיעה אף היא על צעדים דומים. בהודעה שפרסמה החברה צוין: "בעקבות שביתת עובדי נתב"ג נוצרו עיכובים משמעותיים בלוח הטיסות, הן בטיסות היוצאות מישראל והן בטיסות העושות את דרכן לנתב"ג. כתוצאה מכך, ייתכנו טיסות שלא יספיקו להמריא או לנחות לפני כניסת השבת".

ארקיע הבהירה כי "נוסעים שיבקשו שלא לטוס בעקבות השינויים יוכלו לקבל שובר למימוש עתידי. החברה פועלת בכל האמצעים העומדים לרשותה לצמצום העיכובים ולהחזרת הפעילות לסדרה. לוח הטיסות צפוי להתייצב בהדרגה ורק לקראת שעות הלילה".

נזק כלכלי כבד למשק

על פי הערכות משרד האוצר, הנזק הכלכלי למשק מהשביתה שהתרחשה אתמול מוערך בין 25 ל-30 מיליון שקלים. גורמים בענף התעופה העריכו כי לוח הטיסות צפוי לחזור לשגרה מלאה רק בחצות הלילה, כאשר כדי לגשר על הפערים שנוצרו, מרבית המטוסים הממריאים במהלך היום יצאו לדרך ללא מזוודות הנוסעים.

נמל התעופה בן גוריון אף עלה לראש הטבלה העולמית של נמלי התעופה הסובלים מהשיבושים החמורים ביותר, על פי אתר ניטור פעילות התעופה העולמית Flightradar24, עם ציון מקסימלי של 5.0 הן בנחיתות והן בהמראות.
נתב"גשביתהאל עלארקיענמל התעופה בן גוריון

3 תגובות

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2
רק בלאגן רוצים. נקודה. תמיד היה עומס באוגוסט לא משהו חריג. דווקא עולם התורה חזר לספסלי הלימודים. אז יש פחות כרגע. פשוט השרה בחופשה (כן, גם לה מותר) אז שורפים ת׳מועדון. כאילו גם היה לה מה לעשות. רק בלאגן רוצים. נקודה. להאשים ממשלה לפני הבחירות. לא רואים אף אחד בעיניים. ישרפו אתכם בחופשה רק כדי
רואים שקוף (מידי)
שרה מזעזעת . רק לפני יומיים היתה עם רשות שדות התעופה וראש הממשלה בנתב״ג . זה ועד שכולו ליכוד . מה קשור בחירות . זה באלגן שלצהידר רצינות של רגב
אתה אמיתי?
1
לא רק נזק למשק, נזק בלתי ישואר, אחרי כמה שנים של מלחמות וחברי התעופה סוף סוף חוזרים, עוד פעם באלגאן... במדינה אוהבים להרוס לעצמם את הנורמאליזאציה. ואחר כך להתלונן על כל העולם...
אלחנן

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