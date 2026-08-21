נתב"ג בימים אלו ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

נמל התעופה בן גוריון ממשיך להתמודד עם שיבושים קשים גם ביום שישי, יום לאחר השביתה הפתאומית שהותירה אלפי נוסעים תקועים. גורם בכיר בענף התעופה מסר היום ל-N12 כי "במצב הנוכחי, אי אפשר למנוע הישנות של אירוע כמו אתמול", והזהיר מפני שביתה נוספת בחופש הגדול.

בשעות הבוקר נאלצו נוסעים רבים להמריא ללא מזוודותיהם, כאשר חברות התעופה בחרו לשלוח את המטוסים לדרכם ריקים מכבודה על מנת לצמצם את העיכובים. באולם השבים ארצה, ישראלים שנחתו בארץ המשיכו להמתין למעלה משעה וחצי לקבלת המזוודות. אל על ביטלה טיסה כשהנוסעים כבר על המטוס בעקבות העיכובים והכאוס בנמל התעופה, חברת אל על נאלצה לבטל טיסה שהייתה אמורה להגיע מניו יורק לישראל - כאשר הנוסעים כבר ישבו על המטוס. הטיסה הייתה אמורה להמריא בשעה 22:40 אך נדחתה לשעה 01:00 לפנות בוקר. מאחר שהמטוס לא היה מספיק לנחות בארץ לפני כניסת שבת, הטיסה בוטלה לחלוטין. "הוא לא הלך ורצח": בנט נשאל על ההאשמות נגד נתניהו וזה מה שענה דוד הכהן | 17:01 אירוע חמור בירושלים: תא המטען נפתח - ואלו האנשים שהתחבאו בתוכו קובי אטינגר | 18:07 מדוברות אל על נמסר: "בשל החשש לעיכובים או לאי הגעת מזוודות של נוסעים יוצאים, הנובע משביתת עובדי נתב"ג, אל על מודיעה כי תאפשר לכל לקוח שיבחר שלא לטוס היום לקבל שובר למימוש עתידי. אף שהשיבושים אינם באחריות אל על ואינם בשליטתה, החברה החליטה לנקוט צעד שירותי זה מתוך התחשבות בלקוחותיה ובאי הוודאות שנוצרה".

נמל התעופה בן גוריון ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

גם ארקיע מציעה שוברים לנוסעים

חברת ארקיע הודיעה אף היא על צעדים דומים. בהודעה שפרסמה החברה צוין: "בעקבות שביתת עובדי נתב"ג נוצרו עיכובים משמעותיים בלוח הטיסות, הן בטיסות היוצאות מישראל והן בטיסות העושות את דרכן לנתב"ג. כתוצאה מכך, ייתכנו טיסות שלא יספיקו להמריא או לנחות לפני כניסת השבת".

ארקיע הבהירה כי "נוסעים שיבקשו שלא לטוס בעקבות השינויים יוכלו לקבל שובר למימוש עתידי. החברה פועלת בכל האמצעים העומדים לרשותה לצמצום העיכובים ולהחזרת הפעילות לסדרה. לוח הטיסות צפוי להתייצב בהדרגה ורק לקראת שעות הלילה".

נזק כלכלי כבד למשק

על פי הערכות משרד האוצר, הנזק הכלכלי למשק מהשביתה שהתרחשה אתמול מוערך בין 25 ל-30 מיליון שקלים. גורמים בענף התעופה העריכו כי לוח הטיסות צפוי לחזור לשגרה מלאה רק בחצות הלילה, כאשר כדי לגשר על הפערים שנוצרו, מרבית המטוסים הממריאים במהלך היום יצאו לדרך ללא מזוודות הנוסעים.

נמל התעופה בן גוריון אף עלה לראש הטבלה העולמית של נמלי התעופה הסובלים מהשיבושים החמורים ביותר, על פי אתר ניטור פעילות התעופה העולמית Flightradar24, עם ציון מקסימלי של 5.0 הן בנחיתות והן בהמראות.