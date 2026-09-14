הזדמנות למשקיעים: רק 255 אלף ש"ח - ופוטנציאל ענק באשדוד

אשדוד עומדת בפני קפיצת המדרגה המשמעותית ביותר בתולדותיה: תוכנית שלד עירונית ענקית בצפון-מזרח העיר, שתוסיף כ-90,000 יחידות דיור חדשות ותהפוך את אזור המרחב המזרחי למתחם המגורים וההשקעה החם בישראל. כעת, עוד לפני שהשוק ממריא – ניתן לרכוש יחידות קרקע במחיר פתיחה מדהים ב-255 אלף ₪ בלבד, במחוז שמוגדר כעת כאחד מאזורי הפיתוח המרכזיים של רשות מקרקעי ישראל.

מדובר בתוכנית רחבת היקף המשתרעת על פני כ-11,000 דונם, ומתוכננת על ידי רמ”י בשיתוף עיריית אשדוד. לצד עשרות אלפי יחידות הדיור, התוכנית כוללת פיתוח של כ-1,000,000 מ”ר לתעסוקה ומסחר, מוסדות חינוך וציבור, מרכזים עירוניים, רצף ירוק סביב נחל לכיש ותשתית תחבורה מתקדמת שתכלול מרכז תחבורה משולב וכניסות חדשות לעיר. בשטח התוכנית יוקצו כ-2,600 דונם למגורים ועוד מאות דונמים לשימושים משלימים – תכנון שמבטיח צמיחה עירונית איכותית ומבוקרת.

לצד התוכנית, מתבצע אחד המהלכים המשמעותיים בעיר: פינוי מפעל אלתא ממזרח אשדוד. רמ”י תממן את המעבר בסכום חסר תקדים של כ-3.7 מיליארד ₪, באמצעות שיווק הקרקע שתפנה אלתא ושטחים חקלאיים סמוכים – עליהם ייבנו כ-70,000 דירות חדשות. המפעל יעבור למתחם חדש בדרום העיר, והפינוי המלא צפוי עד 2034. המהלך מעניק רוח גבית אדירה לתוכנית השלד ומאפשר פתיחה של מתחם בנייה עצום שאמור להפוך לאחד הרבעים המבוקשים בישראל.

השילוב בין היקף הבנייה העתידי, התשתיות המתוכננות, פינוי מתחם אלתא והמחיר הנמוך כעת של יחידות הקרקע – ב־255K ₪ – מציב בפני רוכשים ומשקיעים הזדמנות יוצאת דופן להיכנס לשוק חדש שמתחיל להיבנות ממש עכשיו. מי שנכנס היום, נכנס בשלב שבו השווי העתידי צפוי לעלות דרמטית עם התקדמות התכנון והביצוע.