קבוצת רייסדור, בבעלות היזם יקי רייסנר, ממשיכה בתנופת ההתרחבות שלה: החברה זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל ו״דירה להשכיר״ להקמת פרויקט עירוב שימושים חדש בשכונת יבנה מזרח, בהיקף השקעה צפוי של כ־220 מיליון שקל.

הפרויקט החדש יוקם על מגרש בשטח של כ־3.6 דונם ויכלול 104 יחידות דיור. מתוכן, 76 דירות ייועדו להשכרה ארוכת טווח לתקופה של לפחות 15 שנה, ו־28 דירות נוספות יוצעו למכירה בשוק החופשי. מחצית מהדירות המיועדות להשכרה יוצעו בשכר דירה מופחת לזכאים, ובנוסף יכלול המתחם כ־480 מ״ר של שטחי מסחר.

הזכייה ביבנה מהווה נדבך נוסף בהתרחבותה של רייסדור מחברה המזוהה לאורך השנים עם ייזום ובנייה למגזר החרדי, לקבוצת נדל״ן בעלת פעילות רחבה ומגוונת בפריסה ארצית. כיום מקדמת החברה פעילות בתחום הדיור להשכרה בגני אז״ר ברמת גן, סירקין בפתח תקווה, ראש העין, בני ברק, שדרות, בית שמש ולוד – וכעת מצטרפת לרשימה גם יבנה.

המהלך מתרחש במקביל להמשך פעילותה הנרחבת של רייסדור בתחום המגורים בשוק החופשי ובפרויקטים המשלבים מגורים, מסחר ושימושים נוספים. עבור הציבור החרדי והכללי, החברה ממשיכה במקביל לקדם פרויקטים רחבי היקף, ובהם פעילותה ברובע ״מערבא״ בקריית גת.

ש פרויקט הפינוי בינוי מהמהירים ביותר בתולדות ירושלים אסף מגידו | מקודם

ההתרחבות לשווקים נוספים ממחישה את הצמיחה שעברה רייסדור בשנים האחרונות ואת יכולתה לפעול במקביל במספר זירות בענף הנדל״ן – החל מפרויקטים המותאמים לציבור החרדי, דרך מגורים בשוק החופשי ועד דיור להשכרה ארוכת טווח.

יו״ר ובעלי קבוצת רייסדור, יקי רייסנר, ציין כי הזכייה ביבנה היא צעד נוסף בבניית פריסה ארצית משמעותית של החברה בתחום הדיור להשכרה. לדבריו, הקבוצה רואה בתחום מנוע צמיחה מרכזי ומתכוונת להמשיך להרחיב אותו, לצד פעילות הייזום למגורים בשוק החופשי. רייסנר הוסיף כי תנופת הפיתוח ביבנה והפרויקט המשלב שכירות ארוכת טווח, דירות למכירה ומסחר משתלבים באסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה.

הזכייה הנוכחית מצטרפת אפוא לשורת מהלכים שממצבים את רייסדור כאחת מקבוצות הנדל״ן הצומחות והמגוונות בישראל, תוך שמירה על תחום פעילות מרכזי שמלווה אותה לאורך השנים - ייזום ובנייה המותאמים לצורכי הציבור החרדי והכללי.