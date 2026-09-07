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261 יח"ד

אושר להפקדה תוכנית פינוי-בינוי רחבת היקף בשכונת בית הכרם בירושלים

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים אישרה להפקדה את פרויקט הפינוי-בינוי ברחוב כרמון בשכונת בית הכרם. במסגרת התוכנית, המקודמת על ידי חברות "קפיטל גולד" ו"רוטשטיין", ייהרסו ארבעה מבני מגורים ותיקים ובהם 88 דירות, ובמקומם יוקמו 261 יחידות דיור חדשות (נדל"ן)

כה
מקודם |
פרוייקט בית הכרם בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים אישרה להפקדה את תוכנית הפינוי-בינוי ברחוב כרמון בשכונת בית הכרם. במסגרת הפרויקט ייהרסו מבנים ותיקים ויוקמו 261 יחידות דיור. המתחם ממוקם במיקום מרכזי בשכונה, בסמוך לציר בגין, למתחם המלונות ולשטח מתווה "קירוי בגין".

על התכנון האדריכלי של קפיטל גולד אמונה האדריכלית מיכל דלה פרגולה, ששמה דגש על תכנון מוקפד שבו הושקעה מחשבה רבה, תוך מתן פתרונות אורבניים מתקדמים. במסגרת התוכנית הושם דגש מיוחד על תכנון דירות גדולות ומרווחות במיוחד, כאשר בכל קומה במגדל יבנו 4 דירות בלבד, וכל דירה תהנה מלפחות שני כיווני אוויר.

לדברי האדריכלית: "העיצוב המודרני משלב חזיתות מתקדמות ומרפסות תלויות, לצד פיתוח סביבתי עשיר במפלס הקרקע. בהתאם להנחיות הוועדה המחוזית, קווי הבניין בקומות העליונות של המגדל יצומצמו על מנת ליצור מבנה צר ומרחב אורבני פתוח".

חברת "קפיטל גולד", הפעילה בשוק הנדל"ן הירושלמי מעל עשור, מחזיקה ברזומה של פרויקטים בשכונות מרכזיות בעיר, בהן רמת אשכול, רוממה והמושבה הגרמנית. פרויקט כרמון מציין את כניסתה הראשונה של החברה לשכונת בית הכרם, תוך יישום סטנדרטים מקצועיים המותאמים למרקם העירוני.

מהנהלת "קפיטל גולד" נמסר עם אישור התוכנית: "אנו מביעים שביעות רצון עמוקה מהחלטת הוועדה המחוזית ומודים לבעלי הדירות הוותיקים על האמון המלא בנו לאורך כל הדרך. אנו מעריכים את שיתוף הפעולה הפורה עם הרשות המקומית ורשויות התכנון. הפרויקט ברחוב כרמון מהווה אבן דרך חשובה בפעילות החברה, ואנו מחויבים להמשיך להוביל את תחום ההתחדשות העירונית בבירה באחריות ובעבודה מקצועית".
ירושליםבית הכרםהתחדשות עירוניתפינוי בינויקפיטל גולד

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