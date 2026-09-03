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ניצחון השבת

המיסיונרים נכנעו בעקבות הפגנות החרדים - בית הקפה יסגור את שעריו בשבת

קפה הסמטה המנוהל בידי יהודים מסיונרים רחמנא ליצלן, הודיע כי יסגור את שעריו בשבת בעקבות הפגנות החרדים במקום מדי שבת | הפרטים המלאים (חרדים) 

5תגובות
מחאות ליד קפה הסמטה בשבת (צילום: אורן בן הקון / פלאש 90)

אחרי שבועות של מחאות חרדיות, עימותים ומתיחות סביב פעילות ״קפה בסמטה״ ב בשבתות, הנהלת בית הקפה החליטה היום (חמישי) להפסיק את פעילותו בשבתות, החל מהשבת הקרובה. בכך מגיע בשלב זה לסיומו המאבק סביב פעילות המקום בשבת.

במשך יותר משישה שבועות הפך בית הקפה לזירת מחאה קבועה. מדי שבת הגיעו למקום מפגינים חרדים שמחו נגד פעילות העסק, ובמקביל הגיעו למקום גם תושבים ופעילים מהצד השני שביקשו להביע תמיכה בהמשך פתיחתו בשבת. במהלך התקופה נרשמו גם עימותים ואירועים אלימים סביב בית הקפה.

במהלך השבועות האחרונים דווח על השלכת ביצים ואבנים לעבר בית הקפה, הפיכת שולחנות, ניסיונות להיכנס למקום בכוח והחדרת דבק למנעול.

המחאות הפכו את בית הקפה מדי שבת לזירת מאבק ציבורית רחבה, כשבמהלך העימותים והמחאות הגיעו למקום גם אנשי שמאל ופוליטיקאים, בהם יו״ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו״ר הדמוקרטים יאיר גולן.

בהנהלת ״קפה בסמטה״ מסרו כי ההחלטה התקבלה לאחר התלבטות ממושכת ומתוך רצון להחזיר את השקט למקום: ״ההחלטה התקבלה בתום התלבטות ממושכת ולב כבד, מתוך רצון למנוע ולהנמיך את הלהבות ולהשיב את השקט לבית הקפה״.

ההחלטה של הארגון המפעיל את בית הקפה, המזוהה עם פעילות מיסיונרית רחמנא ליצלן, לסגור את המקום בשבת מגיעה לאחר כחודשיים של מחאות ועימותים, שהפכו את ״קפה בסמטה״ לאחת מזירות החיכוך הבולטות סביב סוגיית השבת בירושלים.

ירושליםמיסיון

5 תגובות

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3
הודו לה' כי טוב.
תל אביב
2
אין כזה דבר יהודים "מיסיונרים " יהודי הוא יהודי !
חיים
כמו שאין יהודי מומר
יוס
חחחחחחחחחחחחחחח
מרדכי
1
המחאה גרמה ליותר חילול שבת ונזק מהפעילות בית קפה עצמה שוטרים , אנשי הצלה , תקשורת וגם מנוחה השכנים
שכן דתי

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