אחרי שבועות של מחאות חרדיות, עימותים ומתיחות סביב פעילות ״קפה בסמטה״ בירושלים בשבתות, הנהלת בית הקפה החליטה היום (חמישי) להפסיק את פעילותו בשבתות, החל מהשבת הקרובה. בכך מגיע בשלב זה לסיומו המאבק סביב פעילות המקום בשבת.

במשך יותר משישה שבועות הפך בית הקפה לזירת מחאה קבועה. מדי שבת הגיעו למקום מפגינים חרדים שמחו נגד פעילות העסק, ובמקביל הגיעו למקום גם תושבים ופעילים מהצד השני שביקשו להביע תמיכה בהמשך פתיחתו בשבת. במהלך התקופה נרשמו גם עימותים ואירועים אלימים סביב בית הקפה.

במהלך השבועות האחרונים דווח על השלכת ביצים ואבנים לעבר בית הקפה, הפיכת שולחנות, ניסיונות להיכנס למקום בכוח והחדרת דבק למנעול.

המחאות הפכו את בית הקפה מדי שבת לזירת מאבק ציבורית רחבה, כשבמהלך העימותים והמחאות הגיעו למקום גם אנשי שמאל ופוליטיקאים, בהם יו״ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו״ר הדמוקרטים יאיר גולן.

בהנהלת ״קפה בסמטה״ מסרו כי ההחלטה התקבלה לאחר התלבטות ממושכת ומתוך רצון להחזיר את השקט למקום: ״ההחלטה התקבלה בתום התלבטות ממושכת ולב כבד, מתוך רצון למנוע ולהנמיך את הלהבות ולהשיב את השקט לבית הקפה״.

ההחלטה של הארגון המפעיל את בית הקפה, המזוהה עם פעילות מיסיונרית רחמנא ליצלן, לסגור את המקום בשבת מגיעה לאחר כחודשיים של מחאות ועימותים, שהפכו את ״קפה בסמטה״ לאחת מזירות החיכוך הבולטות סביב סוגיית השבת בירושלים.