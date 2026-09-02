עשרות חרדים הגיעו הערב (רביעי) להפגין סמוך לביתו של ראש אגף התנועה במשטרה, ניצב חיים שמואלי, בשכונת פסגת זאב בירושלים, במחאה על מעצרם של בחורי הישיבות.

על פי דיווחים מהמקום, כ-30 עד 40 מפגינים התאספו באזור הרחובות איסר נתנזון ואליהו מרידור, וחלקם ניסו להסתנן לעבר שטח ביתו של הניצב מכיוונים שונים.

כוחות משטרה גדולים מתחנת שפט במרחב קדם, לצד צוותי יס"מ של מחוז ירושלים, הוזעקו למקום וחסמו את המפגינים.

בתיעודים מהמקום נראים עימותים אלימים בין השוטרים למפגינים. יחד עם זאת במשטרה ציינו כי "האירוע נמצא בשליטה".