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"מחבל חוטא"

עימותים אלימים במקום: מחאה מול ביתו של ניצב במשטרה נגד גל המעצרים | צפו

עשרות מפגינים חרדים הגיעו לביתו של ניצב חיים שמואלי בפסגת זאב במחאה על מעצרי בחורי ישיבות | עימותים אלימים עם המשטרה תועדו במקום (בארץ)

מהמהומות במקום
מהמהומות במקום (צילום: doovidl)
מהמהומות במקום
מהמהומות במקום (צילום: doovidl)

עשרות חרדים הגיעו הערב (רביעי) להפגין סמוך לביתו של ראש במשטרה, ניצב חיים שמואלי, בשכונת פסגת זאב ב, במחאה על מעצרם של בחורי הישיבות.

על פי דיווחים מהמקום, כ-30 עד 40 מפגינים התאספו באזור הרחובות איסר נתנזון ואליהו מרידור, וחלקם ניסו להסתנן לעבר שטח ביתו של הניצב מכיוונים שונים.

כוחות משטרה גדולים מתחנת שפט במרחב קדם, לצד צוותי יס"מ של מחוז ירושלים, הוזעקו למקום וחסמו את המפגינים.

בתיעודים מהמקום נראים עימותים אלימים בין השוטרים למפגינים. יחד עם זאת במשטרה ציינו כי "האירוע נמצא בשליטה".
משטרהירושליםחרדיםמעצרגיוס חרדים

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