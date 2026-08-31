בטקס ההריסה השתתפו: ראש עיריית ירושלים משה ליאון, סגן ראש העיר עופר איובי, מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית יורי גמרמן, מהנדס העיר יואל אבן, ראש המנהלת להתחדשות עירונית בירושלים נטע נסים, נציגי העירייה וגופי התכנון, הנהלות טרא נדל"ן ורוטשטיין ובעלי הדירות.

ההריסה מגיעה לאחר תהליך ממושך שנוהל מול בעלי הדירות, רבני הקהילה ואנשי מקצוע. לאורך הדרך ניתן מענה לשורה של סוגיות הנוגעות למאפייני השכונה הייחודית ולצורכי התושבים.

במסגרת הפרויקט יוקמו לרווחת תושבי השכונה שבעה גני ילדים, שני בתי כנסת ושדרת מסחר, לצד פיתוח סביבתי ומרחב ציבורי חדש שיתן מעטפת שכונתית חדשה ומשודרגת שתשרת את התושבים הקיימים ואת המשפחות שיצטרפו לשכונה.

111 בעלי הדירות הוותיקים יזכו במסגרת הפרויקט לשדרוג משמעותי באיכות החיים ובתנאי המגורים. הדירות החדשות יהיו גדולות ומרווחות יותר ויכללו ממ"ד ומרפסת, ולכל דירה יוצמדו חניה ומחסן פרטיים. לצד השדרוג בדירות עצמן, המתחם כולו יתחדש עם מוסדות ציבור וקהילה, שטחי מסחר, פיתוח סביבתי ומרחב ציבורי חדש, באופן שישנה את סביבת המגורים עבור המשפחות הוותיקות ויעניק להן שכונה מתקדמת, בטוחה ונגישה יותר.

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המתחם ממוקם בסמוך לציר הרכבת הקלה בנווה יעקב, המעניק לתושבים נגישות ישירה ונוחה למוקדי התעסוקה, המסחר והשירותים ברחבי ירושלים.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "אנחנו עומדים היום ברגע שכולו התחלה חדשה ותקווה גדולה. במקום 111 דירות ותיקות ייבנו כאן למעלה מ-500 יחידות דיור חדשות, מרווחות, ממוגנות ומודרניות. עבורנו, התחדשות עירונית היא הרבה מעבר לבנייה, היא מהלך של צדק חברתי, שמעניק למשפחות בית בטוח ואיכות חיים טובה יותר, ומאפשר לדור הצעיר להמשיך לחיות ולבנות את עתידו בירושלים. נווה יעקב מתחדשת, וירושלים כולה ממשיכה בתנופת הבנייה וההתחדשות".

אבי סמואלס, יו"ר טרא נדל"ן: "פרויקט זה הוא הוכחה לעבודה מקצועית המבוססת על הקשבה לצורכי הדיירים, שיתוף פעולה עם הקהילה ויכולת לקדם פרויקטים מורכבים של התחדשות עירונית בלב שכונות ותיקות. אנחנו שמחים על פרויקט נוסף שיוצא לדרך, כחלק מעשרות פרויקטים שטרא נדל"ן מקדמת כיום בירושלים ומעשרות אלפי יחידות הדיור שאנחנו עתידים לבנות ברחבי העיר. אני מבקש להודות לראש העיר משה ליאון, ליו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אליעזר ראוכברגר ולכל השותפים על שיתוף הפעולה בקידום הפרויקט".

יונה גרין, מנכ"ל טרא נדל"ן: "אנחנו שמחים להוציא לדרך את אחד מפרויקטי ההתחדשות העירונית הגדולים בירושלים ואת הפרויקט הגדול ביותר שיוצא לדרך כיום בשכונות החרדיות בעיר. לצד היקף הבנייה, המשמעות המרכזית של הפרויקט היא השדרוג באיכות החיים של 111 המשפחות הוותיקות ושל השכונה כולה - דירות חדשות, גדולות ובטוחות יותר, ממ"דים, מרפסות, חניות ומחסנים, לצד גני ילדים, בתי כנסת, מסחר, תשתיות חדשות ופיתוח המרחב הציבורי. נווה יעקב מסמנת כניסה לעידן חדש של התחדשות עירונית גם בשכונות שבהן פרויקטים בהיקפים כאלה כמעט לא נראו עד היום, זו רק ההתחלה לפרויקטים גדולים נוספים בשנים הקרובות. תודה לשותפינו בחברת רוטשטיין ולבעלי הדירות על האמון והשותפות לאורך הדרך".

איתי סמדר, מנכ"ל רוטשטיין התחדשות עירונית: "היציאה לביצוע של הפרויקט בנווה יעקב היא תוצאה של תהליך ארוך אשר נשען על שיתוף פעולה הדוק עם בעלי הדירות, הקהילה והרשות המקומית. עבור רוטשטיין, מדובר בפרויקט משמעותי כחלק מפעילות החברה בתחום ההתחדשות העירונית בירושלים ובכלל. אנו רואים בהתחדשות עירונית מנוע מרכזי לחידוש המרקם העירוני ולהתאמת שכונות ותיקות לצרכים של הדורות הבאים, תוך שמירה על הקהילה הקיימת ושיפור משמעותי באיכות החיים. היום, עם הריסת המתחם, אנחנו עוברים משלב התכנון לשלב הביצוע, שיביא להתחדשות של 111 יחידות הדיור ושל סביבת המגורים כולה. אנו גאים לקחת חלק במהלך משמעותי זה ובקידום ההתחדשות העירונית בירושלים".