בראש רשימת המותגים שכבר הבטיחו את מקומם במתחם נמצאים רשת הסופרים רמי לוי - שיווק השקמה מהדרין, בנק פאגי מקבוצת הבינלאומי, רשת אופנת הילדים המובילה במגזר החרדי קידי שיק, רשת מאפיות ברכת משה, חנות האופטיקה אופטיקה ברכס, פיצה פיקסל ועסקים מובילים נוספים, שבחרו להיות חלק ממרכז העסקים החדש של רכסים.

ברומטק מסבירים כי כאשר מותגים מובילים מתמקמים במתחם אחד, הם יוצרים תנועת לקוחות משמעותית ו"טראפיק" קבוע. המשמעות ברורה גם לבעלי העסקים הקטנים: חשיפה לקהל רחב יותר של לקוחות פוטנציאליים, שיעדיפו לרכז את הקניות ואת מגוון השירותים תחת קורת גג אחת - החל מקניות שוטפות, דרך רכישת משקפיים, ועד ביקור בקליניקה, אצל עורך דין או רואה חשבון.

כעת, לאחר ששטחי המסחר כמעט ואזלו, החל שיווק קומות 2–3, המיועדות למשרדים ולנותני שירותים, בהטבות בלעדיות לתקופת ההשקה. הקומות מיועדות לקליניקות, עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, חברות ביטוח, מוקדי שירות, משרדי הנהלת חשבונות, חברות טלמרקטינג, חברות היי־טק, חללי עבודה ובעלי מקצועות חופשיים המבקשים להצמיח את עסקיהם בסביבה עסקית מתקדמת.

רכסים נמצאת כיום בתנופת פיתוח חסרת תקדים, עם אלפי יחידות דיור חדשות, כאשר כבר בחודש אוגוסט הקרוב צפוי אכלוס הגל הראשון של שכונת גבעת הפרסה. במקביל, הקמת קמפוס אנבידיה באזור צפויה להזניק את הפעילות הכלכלית בצפון ולהגדיל משמעותית את הביקוש לשירותים ולעסקים.

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"היום כבר ברור היכן יהיה מרכז העניינים של רכסים", אומרים בפרויקט. "המותגים הגדולים כבר קיבלו את ההחלטה שלהם. עכשיו זה הזמן של בעלי העסקים המקומיים להחליט אם הם רוצים להיות חלק ממרכז העסקים החדש 'רומטק', או להמשיך לעבוד מהבית, בזמן שמרכז הפעילות העסקית של העיר עובר למקום אחר."

לדברי היזמים, הביקוש לקומות התעסוקה צפוי רק להתגבר ככל שהבנייה תתקדם ותאריך האכלוס יתקרב. "זה הזמן להבטיח מקום במרכז העסקים החדש של רכסים", הם אומרים, "ולהצטרף לקהילה העסקית שתפעל כאן בשנים הקרובות."