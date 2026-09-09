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בינגו נדל"ן עושה היסטוריה: 

פרויקט הפינוי בינוי מהמהירים ביותר בתולדות ירושלים

בכנס דיירים חגיגי נחשף חזון פרויקט "אליהו מני", המסתמן כאחד ממהלכי הפינוי – בינוי המהירים שקודמו בעיר • את הפרויקט מובילה חברת בינגו נדל"ן, בבעלותו של האדריכל והיזם דוד ברין | באירוע המיוחד, שנערך לכבודה של בניית ירושלים, השתתף ובירך הגאון הצדיק רבי שלמה בוסו (נדל"ן)

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כנס דיירים חגיגי בפרויקט "אליהו מני" בירושלים ע"י בינגו נדל"ן (צילום: באדיבות המצלם)

ערב חגיגי ומיוחד נערך אמש בירושלים, כאשר חברת בינגו נדל"ן קיימה כנס דיירים לרגל קידומו של פרויקט "אליהו מני" פרויקט התחדשות עירונית משמעותי הממוקם בלב ירושלים, למרגלות שוק מחנה יהודה.

במהלך הערב הוצג בפני בעלי הדירות חזון הפרויקט, לצד שלבי התכנון, לוחות ההתקדמות הצפויים והצוותים המקצועיים המלווים את המהלך. הכנס היווה צעד משמעותי נוסף בקידומו של הפרויקט, המסתמן כאחד המהלכים הבולטים בתחום ההתחדשות העירונית בבירה.

פרויקט "אליהו מני" ממוקם באחד האזורים המבוקשים והייחודיים בירושלים – בנקודת מפגש מרתקת בין ירושלים ההיסטורית לעיר המתחדשת, ובסמיכות למוקדי המסחר המרכזיים של העיר.

מאחורי הפרויקט עומדת חברת בינגו נדל"ן, בהובלת האדריכל והיזם דוד ברין, המשלבת ניסיון תכנוני, חשיבה אדריכלית וראייה יזמית רחבת היקף. בחברה מדגישים כי החזון אינו מסתכם בהקמת מבנים חדשים בלבד, אלא ביצירת סביבת מגורים איכותית ומוקפדת, המשתלבת באופייה הייחודי של ירושלים ובמרקם השכונתי הקיים.

בעולם ההתחדשות העירונית, שבו פרויקטים רבים נמשכים לאורך שנים ארוכות, קצב ההתקדמות של פרויקט "אליהו מני" בולט במיוחד. הפרויקט מבקש להציב רף חדש ולהוכיח כי ניתן לקדם מהלכי פינוי – בינוי משמעותיים בירושלים ביעילות ובמהירות, תוך שיתוף פעולה הדוק ושקוף עם בעלי הדירות.

כנס הדיירים המחיש גם את תפיסת העולם שמובילה את בינגו נדל"ן: הדיירים אינם רק חלק מהפרויקט – אלא שותפים מלאים לדרך. בחברה רואים בהתחדשות העירונית תהליך שמתחיל בראש ובראשונה באנשים המתגוררים במקום, בצרכים שלהם ובקהילה שנבנית ומתחדשת יחד איתם.

פרויקט "אליהו מני" מצטרף לתנופת ההתחדשות העוברת בשנים האחרונות על ירושלים, ומבקש להציב סטנדרט חדש בתחום – שילוב בין מיקום יוצא דופן, תכנון אדריכלי מוקפד וקידום יעיל ומהיר של התחדשות עירונית בלב הבירה.

כנס דיירים חגיגי בפרויקט "אליהו מני" בירושלים ע"י בינגו נדל"ן (צילום: באדיבות המצלם)
כנס דיירים חגיגי בפרויקט "אליהו מני" בירושלים ע"י בינגו נדל"ן (צילום: באדיבות המצלם)
כנס דיירים חגיגי בפרויקט "אליהו מני" בירושלים ע"י בינגו נדל"ן (צילום: באדיבות המצלם)
כנס דיירים חגיגי בפרויקט "אליהו מני" בירושלים ע"י בינגו נדל"ן (צילום: באדיבות המצלם)
כנס דיירים חגיגי בפרויקט "אליהו מני" בירושלים ע"י בינגו נדל"ן (צילום: באדיבות המצלם)
כנס דיירים חגיגי בפרויקט "אליהו מני" בירושלים ע"י בינגו נדל"ן (צילום: באדיבות המצלם)
כנס דיירים חגיגי בפרויקט "אליהו מני" בירושלים ע"י בינגו נדל"ן (צילום: באדיבות המצלם)
כנס דיירים חגיגי בפרויקט "אליהו מני" בירושלים ע"י בינגו נדל"ן (צילום: באדיבות המצלם)
כנס דיירים חגיגי בפרויקט "אליהו מני" בירושלים ע"י בינגו נדל"ן (צילום: באדיבות המצלם)
כנס דיירים חגיגי בפרויקט "אליהו מני" בירושלים ע"י בינגו נדל"ן (צילום: באדיבות המצלם)
כנס דיירים חגיגי בפרויקט "אליהו מני" בירושלים ע"י בינגו נדל"ן (צילום: באדיבות המצלם)
כנס דיירים חגיגי בפרויקט "אליהו מני" בירושלים ע"י בינגו נדל"ן (צילום: באדיבות המצלם)
כנס דיירים חגיגי בפרויקט "אליהו מני" בירושלים ע"י בינגו נדל"ן (צילום: באדיבות המצלם)
כנס דיירים חגיגי בפרויקט "אליהו מני" בירושלים ע"י בינגו נדל"ן (צילום: באדיבות המצלם)
כנס דיירים חגיגי בפרויקט "אליהו מני" בירושלים ע"י בינגו נדל"ן (צילום: באדיבות המצלם)
כנס דיירים חגיגי בפרויקט "אליהו מני" בירושלים ע"י בינגו נדל"ן (צילום: באדיבות המצלם)
שוק מחנה יהודההתחדשות עירוניתפינוי בינוידוד בריןבינגו נדל"ן

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