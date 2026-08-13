בשבוע שעבר כתבתי שבין הזמנים עלול לבלבל אותנו. כשאנחנו מטיילים, אנחנו מתרשמים מהר, מושפעים מהאווירה, ולפעמים מקבלים החלטות דרך הרגש במקום דרך הנתונים.

אבל השבוע אני רוצה להציג את הצד השני של המטבע, כי דווקא בין הזמנים יכול להיות אחד מכלי העבודה הטובים ביותר של משקיע. לא כדי לקבל החלטה, אלא כדי ללמוד את העיר.

הזר רואה יותר מהמקומי

ויש לזה סיבה פשוטה: לפעמים דווקא הזר רואה יותר מהמקומי. כשאנחנו גרים במקום מסוים שנים, אנחנו מפסיקים לשים לב לדברים, הרחוב נראה לנו רגיל, הפארק מובן מאליו, הפקק בבוקר הוא חלק מהחיים, אנחנו כבר לא שואלים שאלות.

אבל מי שמגיע מבחוץ רואה הכול בפעם הראשונה, ופתאום הוא שואל למה דווקא כאן בונים שכונה חדשה, למה כל התחבורה מתנקזת לרחוב הזה, למה כל המרכז המסחרי נמצא בצד אחד של העיר, למה ברחוב הזה יש הרבה משפחות צעירות, וברחוב הסמוך כמעט שאין?

וכן בצד השני של המשוואה לדוגמא: דירה שבני המקום רואים אותה כמובנת מאליה - האורח חושב אולי ניתן לעשות לה כניסה חיצונית או לנצל אפשרויות בניה שמי שגר בשכונה כבר לא חושב עליהם.

לפעמים דווקא השאלות האלה הן תחילתה של השקעה טובה. אל תחפשו תשובות, תחפשו שאלות. זו אולי התובנה הכי חשובה שלמדתי: משקיע מתחיל מגיע לעיר ושואל "כדאי לקנות כאן?" משקיע מנוסה שואל "מה אני עדיין לא מבין על העיר הזאת?". ברגע שמתחילים לשאול שאלות, העיר מתחילה לדבר.

יש דברים שאי אפשר לראות באקסל

רוב המשקיעים שאני פוגש מחפשים קודם את הנתונים, מחיר, תשואה, עסקאות אחרונות, אלה נתונים חשובים, אבל הם מספרים מה קרה - השטח מספר למה זה קרה.

בין הזמנים נותן לנו מתנה נדירה - זמן. אפשר ללכת ברגל, לשבת בגינה, להיכנס לבית הכנסת, לעמוד עשר דקות ליד המרכז המסחרי, להרגיש את הקצב של העיר. כי יש דברים שלא תראו לעולם דרך מודעה באינטרנט.

אל תסתובבו כמו תיירים

נסו להיות חוקרים, אם כבר הגעתם לעיר חדשה, אל תשאלו רק את המתווך, שאלו את בעל המכולת, את האבא שיושב בגינה, את האדם שיוצא מבית הכנסת.

ואל תשאלו "האם כדאי לקנות כאן", שאלו מה אתם הכי אוהבים בעיר ואז אם הייתם יכולים לשנות דבר אחד בעיר - מה הוא היה, לפעמים התשובות האלה שוות יותר מכל דוח שתקראו.

תביאו את הניסיון שלכם - אבל לא את המסקנות שלכם

יש יתרון גדול בכך שכל אחד מגיע מעיר אחרת. מי שגר בבני ברק רואה דברים שאולי תושב בית שאן לא שם לב אליהם. מי שגר בחיפה ישים לב לדברים אחרים לגמרי.

הניסיון שלכם הוא נכס, אבל הוא צריך לעזור לכם לשאול שאלות - לא לתת תשובות. כי לכל עיר יש הסיפור שלה.

אז מה עושים בבין הזמנים?

לא קונים דירה, לא חותמים על עסקה, לא מקבלים החלטה, אוספים מידע, אוספים שיחות, אוספים רעיונות, וחוזרים הביתה עם מחברת מלאה בשאלות. רק אחר כך פותחים את האקסל ורק אחר כך בודקים נתונים ואז מחליטים.

כי השקעה טובה מתחילה הרבה לפני המשא ומתן, היא מתחילה בסקרנות. וביכולת לראות דברים שאחרים כבר הפסיקו לראות.

הכותב הינו יועץ נדל"ן המלווה משפחות ומשקיעים ובעל חברת ניהול נכסים בחיפה והקריות. לכל פניה ושאלה אני זמין עבורכם במייל ysraelkikar@gmail.com