לירן לוי משיק 'ואהבת לרעך כמוך': השיר שמחבר את כל העם

עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע מתנה מיוחדת במינה: הזמר, החזן ואיש התקשורת לירן לוי משיק סינגל חדש ומקורי - 'ואהבת לרעך כמוך'. היצירה, שאת מילותיה ולחנה כתב לוי בעצמו, מציעה חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת מסר של אהבת ישראל ואחדות עם מעטפת צלילית עשירה.

הסיפור מאחורי השיר מרגש במיוחד. לוי, שמופיע כבר כ-25 שנה כזמר, חזן ופייטן באירועים ובקהילות בארץ ובעולם, בחר ליצור שיר שכל יהודי יוכל להתחבר אליו. הבחירה במילים הנצחיות 'ואהבת לרעך כמוך' אינה מקרית - זהו מסר שנוגע בנקודה הכי עמוקה של הזהות היהודית ומדבר אל כל נפש, ללא קשר להשקפה, למוצא או למקום מגורים.

כפי שמסר לוי: 'בתקופה שבה קל מאוד להתמקד במה שמפריד בינינו, רציתי להזכיר את הדבר הפשוט והגדול שמחבר בינינו. אפשר לחשוב אחרת, להיראות אחרת ולחיות אחרת, ועדיין לאהוב. השיר הזה הוא מבחינתי תפילה קטנה לאהבת ישראל'. המילים הללו משקפות את הרוח שמנחה את היצירה - רצון אמיתי לחבר ולאחד.

לוי, שהיה בעבר מורה לשל"ח, משלב בעשייתו המוזיקלית גם פעילות תקשורתית - הוא מגיש תוכניות וכתבות בערוץ הידברות ופעיל בשנים האחרונות בקידום מסרים של אהבת חינם ואחדות בעם ישראל. השילוב בין העשייה המוזיקלית לבין המסרים החברתיים הופך את השיר החדש לחלק מפרויקט רחב יותר של חיזוק הקשרים בין חלקי העם.

במרכז השיר עומדות המילים הנצחיות שהפכו לפזמון ולמסר המרכזי של היצירה. הלחן, שנכתב על ידי לוי עצמו, משלב בין צלילים מסורתיים לבין אנרגיה עכשווית, תוך שמירה על העומק הרוחני של המסר. הבחירה ליצור שיר שכל יהודי יוכל להתחבר אליו משקפת את הרצון העמוק של לוי להעביר מסר של אחדות בתקופה מורכבת.

השיר מיועד לקהל בישראל ולקהילות יהודיות ברחבי העולם, ומהווה תזכורת לכך שמעבר לכל המחלוקות והדעות השונות, יש לנו מכנה משותף אחד גדול - השייכות לעם ישראל והמצווה לאהוב את הזולת. בתקופה שבה המסרים של פילוג ומחלוקת נשמעים בכל מקום, השיר מציע חלופה אחרת - דרך של אהבה, קבלה וחיבור.