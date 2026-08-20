אני אתחיל בכנות. כשהתחלתי לבדוק את חצור הגלילית, נתקלתי לראשונה בכינוי הלא מחמיא לעיר - "חצור הפלילית", שנקראה כך בלעג על ידי תושבי היישובים הסמוכים. מתברר שזה כינוי נפוץ אבל אני לא הכרתי ואני מניח שרבים מכם שקוראים את הכתבה הזו לא מכירים. בעקבות הדברים החלטתי לחפור על המקום - והנה מה שמצאתי בפועל.

קצת רקע

חצור הגלילית הוקמה בשנת 1953 על ידי עולים מצפון אפריקה. כיום מתגוררים ביישוב כ-11,000 תושבים, והיא ממוקמת בדיוק בנקודה אסטרטגית בין קריית שמונה בצפון, טבריה בדרום וצפת במערב. מי שמבין גיאוגרפיה של הגליל, מבין מה זה אומר - חצור היא הצומת.

ולמי שעוד מחזיק בראש את הכינוי הישן, בשנת 2014 קיבלה ממשלת ישראל תוכנית שמטרתה הפיכת חצור לעיר מרכזית בגליל, מאז זרמו לעיר תקציבים, נבנו שכונות חדשות, שודרגו שכונות ותיקות, ונפתחו מרכזי מסחר, (רק לאחרונה פורסם על קבלת היתר בניה לפרויקט מסחר של רמי לוי נדל"ן). בשורה התחתונה מספר הדירות בעיר הוכפל בעשור האחרון, וזו לא אותה חצור.

אוכלוסיית המקום

מרבית האוכלוסייה ביישוב היא מסורתית-דתית עם צביון יהודי חזק. אוכלוסייה חמה, קהילתית, לא מנוכרת. בין היתר קהילה של ברסלב, קהילות ספרדיות ומבחינת מוסדות חינוך חרדיים ביישוב פועלים תלמודי תורה ובתי יעקב, יש ששולחים למוסדות בצפת.

הקהילה החרדית הוותיקה בחצור היא קהילת גור, שבנתה לעצמה קריה חסידית עם מוסדות חינוך, בתי מדרש ושיעורי תורה משלהם. חשוב לדעת: קהילת גור מתנהלת בתוך עצמה. מתווך מקומי שמכיר את השטח סיפר לנו כי יש לקהילה מתווכים משלה, מוסדות משלה, ובדרך כלל אנשי הקהילה לא מחפשים לקנות דירות דרך גורמים חיצוניים, אז יש לקחת את זה בחשבון כשרוצים להשקיע באזור ולבנות על קהילה ספציפית.

מה שמחכה לחצור

ועכשיו לחלק שגרם לי לכתוב את הכתבה הזו בכלל.

לאחרונה אושרה הקמתה של תחנת רכבת בכניסה ליישוב שתחבר את חצור עם כרמיאל וקריית שמונה, כשזה יקרה העיר תהיה במרחק שעה וחצי מהמרכז, לא עוד הצפון הרחוק, עיר שנגישה.

ובנוסף, מסוף התחבורה של חצור הוא כבר היום המסוף המרכזי של הגליל - ממנו יוצאים קווים לכל הארץ. לטבריה, לצפת, לחיפה, לתל אביב, לירושלים. יש מי שמגיע לחצור ורואה בה נקודת מוצא נוחה לכל עבר.

אזור תעשייה? גם יש. חצור חולקת עם צפת וראש פינה את אזור התעשייה צח"ר - מתחם תעסוקה משותף שמספק מקומות עבודה לכל האזור, למרות שגם בתחומי התעסוקה יש לעיר עדין מה להתקדם.

מחירי הנדל"ן

שוחחנו עם מתווך מקומי שנתן לנו את התמונה המדויקת. לדבריו מחירי דירות ישנות נע בין מספר החדרים: 3 חדרים בסביבות 700,000 שקלים, 4 חדרים בכ-850,000 שקלים. זה לדירות ישנות בקומה רביעית. חשוב לדעת שרבות מהן עברו שיפוץ ועדכון בשנים האחרונות, דירות 3 חדרים מושכרות באזור 2,000 שקלים.

הבנייה החדשה בעיר היא ברמה גבוהה מאוד; נוף הרים, אוויר גליל, סטנדרט בנייה מודרני, ודירת 5 חדרים חדשה שעם כל זה עולה סביב 1.7 מיליון שקלים. מושכר באזור 5,000- 5,200 שקלים. מתווך מקומי אומר לנו שהדירות בעיר לא נשארות שבוע על המדף.

סיכום: למי חצור מתאימה

חצור מתאימה למשפחה שמחפשת עיר שקטה וקהילתית בלב הגליל, עם מחירים שעדיין לא עלו לרמה של ערים שכבר "התגלו". היא לא מציעה קהילה חרדית גדולה עם כל הרבדים אבל מה שיש שם מבוסס ורציני.

מבחינת משקיעים, התמונה מעניינת: עיר שממשלת ישראל כבר החליטה עליה שהיא תגדל, עם תחנת רכבת בדרך ותשתיות שמשתדרגות. מי שנכנס לפני שהרכבת מגיעה - נכנס לפני שהמחירים עולים.

ואם שאלתם - כן, "חצור הפלילית" כבר לא קיימת. מי שמבקר שם היום רואה עיר אחרת לגמרי.

הכותב הינו יועץ נדל"ן המלווה משפחות ומשקיעים ובעל חברת ניהול נכסים בחיפה והקריות. לכל פניה ושאלה אני זמין עבורכם במייל ysraelkikar@gmail.com