אבן דרך משמעותית נוספת בהקמת רובע ״מערבא״: אחרי תקופה ארוכה של תכנון, פיתוח והיערכות, אחת מתוכניות הדיור המשמעותיות לציבור החרדי עוברת לשלב הביצוע: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בקריית גת הנפיקה את היתרי הבנייה לשני המגרשים הראשונים בפרויקט הענק ״משכנות שיר״, המוקם ברובע ״מערבא״ על ידי קבוצות רייסדור ושבירו.

קבלת ההיתרים מהווה אבן דרך מרכזית עבור הפרויקט ועבור התפתחות הרובע כולו. בעקבותיה צפויים כבר בימים אלו הטרקטורים והכלים הכבדים לעלות לשטח ותחילת עבודות הבנייה במגרשים שקיבלו היתר. במקביל, רייסדור ושבירו ממשיכות לקדם את הליכי התכנון והרישוי לקבלת היתרי בנייה למגרשים נוספים בפרויקט, במטרה לאפשר את התקדמות הבנייה בשלבים.

פרויקט ״משכנות שיר״ הוא אחד ממיזמי המגורים הגדולים המתוכננים ברובע החדש. במסגרת שיתוף הפעולה בין רייסדור לשבירו מתוכננות בפרויקט כ־2,500 יחידות דיור, בתמהיל מגוון ובתכנון המותאם לצורכי המשפחה החרדית. קבלת ההיתרים הראשונים מסמנת למעשה את המעבר מתוכניות והיערכות ממושכת לתחילת מימוש הפרויקט בשטח.

הבשורה מקבלת משמעות רחבה יותר על רקע תנופת הפיתוח של רובע ״מערבא״. הרובע כולל כ־7,500 יחידות דיור המתוכננות לציבור החרדי, כחלק ממהלך הפיתוח הגדול של קריית גת, שבמסגרתו מקודמות בעיר עשרות אלפי יחידות דיור חדשות לכלל האוכלוסייה, לצד השקעות נרחבות בתשתיות, כבישים, תחבורה, מסחר ותעסוקה.

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ייחודו של ״מערבא״ הוא בכך שמעטפת החיים הקהילתית מתוכננת מראש כחלק מהרובע. התוכניות כוללות 80 בתי כנסת, 10 מקוואות, 100 כיתות מעון, 200 כיתות תלמוד תורה, 200 כיתות בית יעקב, 100 כיתות סמינר ו־100 כיתות ישיבה קטנה. בנוסף מתוכננים מוסדות לחינוך מיוחד, שני מתנ״סים, בריכת שחייה, שבע תחנות טיפת חלב, שטחי מסחר, פארקים ומרחבים ציבוריים.

לצד התכנון הקהילתי נהנה הרובע ממיקומה של קריית גת על צירי תחבורה מרכזיים, בסמיכות לכבישים 6 ו־35 ולתחנת הרכבת, וכן מקרבה לאזור התעשייה והתעסוקה הגדול של העיר.

מאחורי ״משכנות שיר״ עומד שיתוף הפעולה בין רייסדור, בעלת ניסיון נרחב בייזום ובתכנון פרויקטים לציבור החרדי, לבין שבירו, מהחברות הוותיקות בענף הבנייה בישראל ובעלת ניסיון ביצועי בפרויקטים רחבי היקף. החיבור בין השתיים עומד מאחורי אחד ממתחמי המגורים הגדולים המתוכננים כיום ברובע.

אם עד כה עיקר השיח סביב ״מערבא״ עסק בתוכניות ובהיקפים הצפויים במקום, קבלת היתרי הבנייה הראשונים מסמנת שלב חדש ומשמעותי. העבודות יוצאות לדרך בשני המגרשים הראשונים, ובמקביל נמשכים הליכי הרישוי למגרשים נוספים – צעד נוסף בדרך להפיכת התוכניות הגדולות של ״משכנות שיר״ למציאות בשטח.