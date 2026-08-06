ירושלים היא לא עוד שוק נדל"ן - היא דורשת מודל מימון אחר

ירושלים אינה עוד עיר על מפת הנדל"ן בישראל. בעוד שבערים אחרות הביקושים מושפעים בעיקר מהריבית, ממחזורי השוק ומהיצע הקרקעות, בבירה פועלים במקביל כוחות דמוגרפיים, תרבותיים, דתיים ולאומיים, היוצרים שוק בעל מאפיינים ייחודיים. עבור יזמים וגופי מימון, המשמעות היא שהצלחת פרויקט תלויה פחות במגמות המחירים הארציות ויותר בהיכרות עמוקה עם השכונה, קהל היעד והמגמות ארוכות הטווח.

בשנים האחרונות ממשיכה ירושלים להוביל את ישראל בהיקפי התכנון והבנייה. בשנת 2025 אושרו בעיר היתרי בנייה לכ-8,445 יחידות דיור, שיא היסטורי, לעומת כ-7,700 יחידות בשנת 2024. מתוך כלל ההיתרים, כ-4,092 יחידות אושרו במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית, נתון המעיד כי כמעט מחצית מהבנייה החדשה בעיר נשענת כיום על פינוי-בינוי והתחדשות עירונית. ירושלים סובלת ממחסור בקרקעות זמינות לבנייה, מריבוי שטחים לשימור וממגבלות תכנוניות, ולכן עתודת הקרקע המשמעותית ביותר שלה מצויה בהתחדשות העירונית. כיום מקודמים בעיר עשרות מתחמי פינוי-בינוי, בין היתר בקריית יובל, קריית מנחם וגוננים, לצד פרויקטים חדשים בשכונות כמו גילה, ארמון הנציב, ארנונה ופסגת זאב. בירושלים אין שוק נדל"ן אחד, שכן העיר מורכבת ממספר שווקים הפועלים במקביל, כאשר לכל אחד מהם מאפייני ביקוש שונים.

הציבור החרדי, שחלקו באוכלוסיית העיר ממשיך לגדול, מהווה מנוע ביקוש משמעותי. מגמת הגידול הדמוגרפי משפיעה על תכנון הדירות, על בחירת המיקומים ועל אופי הפרויקטים. משפחות גדולות מחפשות דירות מרווחות, קרבה למוסדות חינוך וקהילה ונגישות לשירותים המתאימים לאורח חייהן. לצד זאת קיים ביקוש יציב מצד הציבור הדתי לאומי בשכונות כמו בקעה, קטמון, ארנונה וגבעת מרדכי, וכן ביקוש של אוכלוסייה חילונית בשכונות המתחדשות, בהן קריית יובל ותלפיות.

פלח נוסף ובעל חשיבות רבה הוא תושבי החוץ. עבור רבים מהם, רכישת דירה בירושלים אינה רק השקעה כלכלית אלא גם בעלת משמעות ציונית, דתית ומשפחתית. רוכשים מצפון אמריקה, צרפת ובריטניה ממשיכים להתמקד בשכונות כמו רחביה, טלביה, המושבה הגרמנית ובקעה, ותורמים ליציבותו של שוק היוקרה גם בתקופות של אי ודאות.

מבחינת משקיעים, ירושלים אינה מצטיינת בתשואות שכירות גבוהות. ברוב השכונות התשואה נמוכה יחסית למרכזי ביקוש אחרים בישראל, אך העיר מפצה על כך ביציבות מחירים ובביקוש קשיח לאורך זמן. לכן, רבים רואים בה נכס לשמירת ערך יותר מאשר השקעה המבוססת על תשואה שוטפת.

מנקודת מבטו של גוף מימון, ירושלים מחייבת בחינה שונה כמעט מכל עיר אחרת. לצד ביקושים יציבים, מלאי קרקע מוגבל ושיעורי מכירה גבוהים בפרויקטים איכותיים, קיימים גם אתגרים משמעותיים. משך הביצוע ארוך יותר, עלויות ההקמה גבוהות, קיימות מגבלות שימור, והשונות בין שכונות גדולה במיוחד. לכך מתווספת לעיתים תלות בקהלי יעד ייחודיים, כמו תושבי חוץ או הציבור החרדי, המחייבת התאמה מדויקת של תמהיל הדירות ושל תחזיות המכירה.

בעוד שבעבר מרבית הפרויקטים התבססו על בנייה חדשה, כיום חלק משמעותי מהצמיחה בעיר מגיע מפרויקטים של פינוי-בינוי ותמ"א 38. כיום כמחצית מכלל היתרי הבניה החדשה בירושלים הם מהתחדשות עירונית.

לכן, בחינת פרויקט בירושלים אינה מסתכמת בשווי הקרקע או בעלויות הבנייה. היא מחייבת בחינה של פרמטרים נוספים, ובהם קהל היעד, התאמת תמהיל הדירות לביקוש המקומי, רמת התחרות באזור, קצב המכירות הצפוי וניסיונו של היזם בביצוע פרויקטים דומים. ככל שהניתוח מעמיק ומדויק יותר, כך ניתן לבנות גם מעטפת מימונית נכונה יותר, המותאמת לאופי הפרויקט ולסביבת הסיכון שלו.

ירושלים ממשיכה להשתנות בקצב מהיר. ההתחדשות העירונית מגדילה את היצע הדירות, השינויים הדמוגרפיים מעצבים מחדש את הביקושים, ותושבי החוץ מוסיפים רובד ייחודי לשוק המקומי. עבור יזמים וגופי מימון, העיר מציעה פוטנציאל משמעותי, אך גם מחייבת היכרות עמוקה עם המאפיינים המקומיים. ההצלחה בירושלים אינה נשענת רק על איכות התכנון או גובה ההשקעה, אלא על היכולת להבין את השוק המקומי, להתאים את מבנה העסקה למציאות המשתנה ולבנות פתרון מימוני שמלווה את הפרויקט לכל אורכו.