בטקס חגיגי שהתקיים באשדוד ציינו 25 חובשים חדשים את סיום קורס החובשים והצטרפותם למערך מצילי החיים של מגן דוד אדום – ארגון ההצלה הלאומי – במסגרת שיתוף הפעולה ההדוק עם ארגון מד"א-הצלה דרום, מד"א אשדוד ומרחב לכיש.

הקורס, שנמשך קרוב לשנה, כלל הכשרה מקצועית ומקיפה בתחומי רפואת החירום והגשת עזרה ראשונה, והועבר על ידי הפראמדיק ברוך אביטן והחובש הבכיר חגי כהן.

במהלך הטקס הוענקו לחניכים תעודות סיום קורס ותיקי ציוד לחובש. עם סיום הכשרתם הם מצטרפים למערך המתנדבים של מד"א-הצלה דרום, הפועל סביב השעון למתן מענה רפואי מהיר והצלת חיים באשדוד ובמרחב לכיש.

סגן מנהל מרחב לכיש במד"א, איתן לסרי, בירך את הבוגרים בשם הנהלת המרחב ואמר: "שיתוף הפעולה בין מד"א להצלה דרום הוא שיתוף פעולה מקצועי ופורה, שמוכיח את עצמו יום-יום בשטח. הצטרפותם של 25 חובשים חדשים מחזקת משמעותית את המענה הרפואי במרחב ומסייעת לנו יחד להגיע מהר יותר ולהציל חיים".

לסרי הביא גם את ברכתו של מנהל מרחב לכיש במד"א, איציק בן אהרון, שבירך את המתנדבים והביע את הערכתו לשיתוף הפעולה המתמשך עם מד"א-הצלה דרום.

מנהל אשכול אשדוד במד"א, איגור ארטל, אמר: "אנשי מד"א ומתנדבי מד"א-הצלה דרום פועלים באשדוד כתף אל כתף, מתוך מקצועיות ומחויבות משותפת להצלת חיים. 25 החובשים החדשים הם תוספת כוח חשובה לעיר ולמרחב כולו".

סמנכ"ל מד"א-הצלה דרום, מאיר אשכנזי, הביא את ברכתו של יו"ר מד"א-הצלה דרום, הרב מיכאל שוורץ, שנבצר ממנו להשתתף בטקס, ואמר: "יו"ר הארגון ביקש לברך את הבוגרים ולהודות לכל מי שליווה אותם לאורך חודשי ההכשרה. כל חובש חדש שמצטרף למערך הוא כוח נוסף של חסד, נתינה והצלת חיים".

אשכנזי הוסיף: "אנחנו מודים להנהלת מרחב לכיש ולאנשי מד"א באשדוד על שיתוף פעולה מצוין ומתמשך. החיבור בין הגופים מאפשר לנו להעניק לתושבים מענה רפואי מהיר, מקצועי ואיכותי יותר".

רב מד"א-הצלה דרום, הג"ר משה בונים מינץ, התייחס בדבריו לאחריות ההלכתית המוטלת על המתנדבים ואמר: "פיקוח נפש דוחה שבת, אך דווקא מי שעוסק בהצלת חיים צריך לדעת כיצד לפעול נכון גם מבחינה הלכתית. חובש שומר תורה ומצוות צריך להיות בקיא הן ברפואה והן בהלכה, כדי שיוכל לפעול בביטחון גם בשבתות ובמועדים".

במד"א-הצלה דרום הודו במיוחד למדריכי הקורס, הפראמדיק ברוך אביטן והחובש הבכיר חגי כהן, על ההשקעה, המקצועיות והליווי המסור לאורך תקופת ההכשרה.

תודה והערכה מיוחדת נמסרה גם לחברי הנהלת סניף אשדוד – שמואל קופרשטיין, אלימלך זילברשלג ושמואל ברוזיקובסקי – על העשייה הרבה, הליווי והתמיכה בחניכים ועל פעילותם המתמשכת להרחבת מערך הצלת החיים בעיר.

נציגי המתנדבים מסיימי הקורס נשאו אף הם דברים במהלך הטקס, הודו בחום למדריכי הקורס ולהנהלת סניף אשדוד של מד"א-הצלה דרום על ההשקעה, הליווי והמסירות לאורך תקופת ההכשרה, והעניקו להם שי כאות הוקרה בשם כלל משתתפי הקורס.

פעילותם של מתנדבי מד"א-הצלה דרום היא חלק ממערך ארגוני ההצלה הפועלים במסגרת מד"א ברחבי הארץ, בכפיפות מלאה לפוסקי ההלכה המובהקים בכל אתר ואתר. בין הארגונים הפועלים במסגרת זו: ארגון הצלה, צוות הצלה, החובש הר נוף, הצלה בית שמש, הצלה אלעד, הצלה בגליל, הצלה גלבוע, הצלה חולון בת ים, הצלה טבריה ועוקף כינרת, הצלה יבניאל, הצלה כפר חב"ד והמושבים, הצלה כרמל, הצלה מירון, הצלה ערד, הצלה פתח תקווה, הצלה רחובות, הצלה שרון, הצלה ראש העין וארגוני ההצלה בערים נוספות ברחבי הארץ.

במד"א-הצלה דרום בירכו את 25 החובשים החדשים עם כניסתם למשפחת מצילי החיים ואיחלו להם הצלחה רבה בשליחותם למען תושבי אשדוד ומרחב לכיש.