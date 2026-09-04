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פונה לביה"ח

בני ברק: מבוגר בן 62 נפגע קשה מחבילות סכך שנפלו עליו מגובה

גבר בן 62 נפגע מחבילות סכך לסוכה שנפלו עליו מגובה ברחוב האדמו"ר מגור • כונני הצלה ומד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני | פונה במצב יציב לשיבא (חרדים)

3תגובות
(צילום: דוברות הצלה)

כונני ארגון הצלה הוזעקו היום (שישי) לרחוב האדמו"ר מגור ב בעקבות דיווח על תאונת עבודה חריגה. גבר בן 62 נפגע באורח בינוני לאחר שחבילות סכך לסוכה נפלו עליו מגובה במהלך עבודתו.

האירוע התרחש בשעות הבוקר, כאשר הגבר עסק בהכנות לקראת חג הסוכות הקרב ובא. חבילות הסכך, שנפלו עליו מגובה ניכר, גרמו לו לחבלות בראש ובגב.

צדוק כהן ויוני צדוק חובשי איחוד הצלה מסרו: "סיפרו לנו בזירה כי חבילות סכך נפלו עליו מגובה כשהגיע לרכוש סכך לקראת חג הסוכות. הענקנו לו סיוע ראשוני בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים שיבא-תל השומר. בשלב זה מצבו מוגדר בינוני".

קמב"צ הצלה מנחם אינדיג וחובשי הצלה חזקי בלוך ולייבי וייס, שהגיעו למקום, מסרו: "כשהגענו לזירה, מצאנו גבר בן 62 הסובל מחבלות בראש ובגב, לאחר שנפגע מחבילות סכך לסוכה שנפלו עליו מגובה. יחד עם חובשים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות".

הנפגע פונה בניידת מד"א במצב יציב להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר. צוותי בית החולים המשיכו בטיפול הרפואי המתקדם.
בני ברקמד"אהצלהחג הסוכות

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
בן 62 אינו מבוגר היום!
משה
2
וחי בהם זהירות
עוז
1
62 כיום זה אנשים צעירים ..
מאיר

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