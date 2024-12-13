תכנון פיננסי

צריך לפעול, ללמוד, לבדוק הזדמנויות ולבנות תוכנית כלכלית רצינית. אבל תוכנית טובה צריכה לכלול לא רק את הנכסים שנרצה לרכוש ואת ההון שנרצה לצבור, אלא גם את הגבולות שאותם לא נהיה מוכנים לחצות | יעקב רייניץ עם הדרך הנכונה להשקיע בלי לאבד את החיים העצמם (נדל"ן)
כתבת חובה לזוגות שרוצים עתיד כלכלי טוב יותר לרגל חג הסוכות | ישבנו לשיחה עם שחר וולף, מתכנן פיננסי יועץ משכנתאות, ומומחה לשוק ההון כדי להבין איך בונים יציבות פיננסית בתקופה מאתגרת, מה הכוח של קהילה פיננסית חזקה, ומה הוא מכין לנו לקראת השנה החדשה (כלכלה)