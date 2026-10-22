מתכוננים לחתונות, שוכחים לחיות // יעקב רייניץ

בשבוע שעבר ישב במשרדי זוג בתחילת שנות ה־30 לחייו, עם תיק השקעות שנראה מצוין על הנייר ותחושה שהם על סף קריסה. על השולחן נפרסו דפים, טבלאות וחישובים: נכס בפריפריה, דירה נוספת להשקעה, תיק בשוק ההון וחיסכון חודשי בכמה אפיקים.

"אנחנו רוצים לעשות סדר", אמרו בקול מותש. "אנחנו כבר לא יודעים אם אנחנו בונים את העתיד שלנו או מסכנים אותו".

עברנו על הנכסים, בדקנו תשואות, תזרים מזומנים ורמת מינוף. התמונה הייתה ברורה: מצבם הכלכלי מצוין. תמהיל הנכסים נכון, הסיכון מבוקר, והם נמצאים בדיוק במקום שאליו כיוונו. כמה התאמות קטנות בתזרים, והם יכולים להמשיך הלאה בביטחון.

אלא שאז, רגע לפני שנפרדנו, אמר לי הבעל משפט ששינה את כל התמונה: "אתה רואה את המספרים היפים, אבל אתה לא יודע מה שילמנו בדרך".

הוא סיפר שהפחד מהעתיד, מהחתונות של הילדים ומהצורך להגיע אליהן עם הון מספיק, הפך למנוע המרכזי של החלטותיהם. החרדה ניהלה אותם. היא חלחלה הביתה, פגעה בשלום הבית והפכה כל השקעה חדשה למקור נוסף של מתח ודאגה.

"חשבנו שאנחנו קונים לעצמנו ביטחון כלכלי", אמר, "ובדרך איבדנו את השקט הנפשי. זה מחיר גבוה יותר מכל נדל"ן".

האמת, זה טלטל אותי.

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אין ספק שהרצון להגיע ליום שבו נוכל להשיא את ילדינו בכבוד, בלי לקרוס תחת הנטל הכלכלי, הוא רצון נכון וראוי. אף אחד לא רוצה להגיע לחתונה הראשונה כשהוא צריך לרוץ אחרי בעלי גמ"חים.

לכן תכנון מוקדם, רכישת נכסים ובניית חיסכון הם צעדים אחראיים שכל משפחה צריכה לשקול בתבונה. מי שחושב קדימה, בוחן אפשרויות ופועל בזמן, עשוי לחסוך לעצמו הרבה מאוד כסף ודאגות בעתיד.

אבל יש קו דק, ומסוכן מאוד, בין תכנון אחראי לבין חרדה שמנהלת אותנו.

כשהמרדף אחר נכס נוסף מסמא את העיניים ומסתיר את המחיר האישי והמשפחתי של ההתחייבויות, עלול לצאת שכרנו בהפסדנו. אפשר לצבור נכסים ובמקביל לאבד את השקט. אפשר להגדיל את ההון, אבל לשלם על כך במתח תמידי, במריבות בבית ובתחושה שאין לנו רגע אחד של מנוחה.

חשוב לזכור: השקעה טובה אינה נמדדת רק במחיר הקנייה, בתשואה השנתית או בשווי הנכס בעוד עשר שנים. היא נמדדת גם בהתאמתה לחיים שלנו, ליכולת הכלכלית שלנו ולמחיר שאנחנו מסוגלים לשלם בדרך. עסקה יכולה להיות מצוינת על הנייר, אבל לא נכונה למשפחה מסוימת בנקודת הזמן שבה היא נמצאת.